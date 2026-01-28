Зеленский может приехать в Москву для встречи с Путиным, - Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС" и "РИА Новости".
По словам Ушакова, Путин неоднократно выражал готовность встретиться с Зеленским, если тот "действительно готов".
Помощник российского президента также пообещал гарантии безопасности украинскому лидеру в случае его визита в Москву.
Ушаков добавил, что вопрос возможной встречи Путина и Зеленского обсуждался несколько раз во время телефонных разговоров президента РФ с президентом США Дональдом Трампом. "И во время этих разговоров Трамп, в частности, предлагал нам рассмотреть такую возможность", - отметил он.
- Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о готовности президента Владимира Зеленского к личной встрече с диктатором РФ Путиным для решения двух самых чувствительных вопросов путем мирных переговоров.
Я написав на підтримку ваших намірів, без правових заморочок.
Можете зробити засідку з мішком і кайданками на Банковій і під розписку передати
тому, хто більше дасть з конфіскацією.
Я теж можу сказати, що готовий приїхати до ЄС в якості почесного члена Генасамблеї.
шош поробиш доля обирає і мітить саме таких президентів.
Путін - "пес, з побитою мордою"... Тому в Москву, "на поклон", Зеленському, їхать - "не по честі"...
А взагалі, краще на лінії розмежуванні.
Оце так - сЦарь свєрхдєржави ..
Бо по поверненню в Україну його чекає всенародний ЛІНЧ!
Чи жартувати вистачає сміливості лише з усього українського , а коли діло стосується кацапії і ***** особисто , то тут зразу - язик в дупу !?
Адамка диров не вропався, не доїхав до Зеленського.
Тепер хочуть вже не викрадати, а просто взяти в заручники
Чудовий план, Волтер.