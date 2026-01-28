Зеленский может приехать в Москву для встречи с Путиным, - Ушаков

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС" и "РИА Новости".

По словам Ушакова, Путин неоднократно выражал готовность встретиться с Зеленским, если тот "действительно готов".

Помощник российского президента также пообещал гарантии безопасности украинскому лидеру в случае его визита в Москву.

Ушаков добавил, что вопрос возможной встречи Путина и Зеленского обсуждался несколько раз во время телефонных разговоров президента РФ с президентом США Дональдом Трампом. "И во время этих разговоров Трамп, в частности, предлагал нам рассмотреть такую возможность", - отметил он.