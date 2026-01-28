Зеленский может приехать в Москву для встречи с Путиным, - Ушаков

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС" и "РИА Новости".

По словам Ушакова, Путин неоднократно выражал готовность встретиться с Зеленским, если тот "действительно готов".

Помощник российского президента также пообещал гарантии безопасности украинскому лидеру в случае его визита в Москву.

Ушаков добавил, что вопрос возможной встречи Путина и Зеленского обсуждался несколько раз во время телефонных разговоров президента РФ с президентом США Дональдом Трампом. "И во время этих разговоров Трамп, в частности, предлагал нам рассмотреть такую возможность", - отметил он.

  • Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о готовности президента Владимира Зеленского к личной встрече с диктатором РФ Путиным для решения двух самых чувствительных вопросов путем мирных переговоров.

Зеленський Владимир путін владімір Ушаков Юрій
+49
якщо поїде то краще нехай там і залишиться...
28.01.2026 15:07 Ответить
+40
Це ж було ж вже
28.01.2026 15:09 Ответить
+35
Підпише капітуляцію і оселиться на Рубльовці. Чудовий план.
28.01.2026 15:10 Ответить
28.01.2026 15:07 Ответить
А Ростов?😉
28.01.2026 15:15 Ответить
Януковоща заскочити повеселити в бані ?
28.01.2026 15:23 Ответить
Поплакатися.
28.01.2026 15:49 Ответить
Який Ростов? Падло вбило слтні тисяч українців - і Ростов? Непогано!
28.01.2026 16:02 Ответить
Везіть у Гаагу😡!
28.01.2026 16:49 Ответить
А Гаага при чому? Туди кумира квартального блазня, його спільника путіна треба відправляти, як міжнародного злочинця. А торчок здійснює злочини проти народу країни, місце президента якої він зараз формально займає, так що під визначення міжнародного злочиця він ніяк не підпадає. Правда, кацапи щось на цю тему бекають, але то прикриття свого, хоч і херовенького, агента. Так що блазень повинен відповідати перед українцями за масові вбивства і знищення країни, і судити його повинен саме український трибунал.
28.01.2026 18:30 Ответить
Ви ж написали: "вбило сотні тисяч українців"! Геноцид.
Я написав на підтримку ваших намірів, без правових заморочок.
Можете зробити засідку з мішком і кайданками на Банковій і під розписку передати
тому, хто більше дасть з конфіскацією.
28.01.2026 19:06 Ответить
За підтримку дякую, приємно знати, що не усі вважають "Ростов" найсуворішим покаранням для вбивці і мародера. А стосовно Гааги чи ні для квартального торчка, то я мав на увазі не стільки правові заморочки, скільки ту європейську бюрократію і соплежуйство на довгі роки. Сподіваюсь, український трибунал проведе процес значно швидше, і падлюка таки отримає адекватну оцінку своїм діям, які й справді можна сміливо називати геноцидом.
28.01.2026 21:48 Ответить
Та нехай їде, падла.
28.01.2026 15:23 Ответить
Пам'ятаєте як поїхав в Париж згорів Нотердам ще десь теж катастрофа то треба би він поїхав
28.01.2026 16:07 Ответить
28.01.2026 15:09 Ответить
Якби ЗЕ був хитрий не тільки гроші під себе гребти, то міг би цим москворилим заявити: знімайте територіальну умову щодо перемир'я або взагалі виходьте на кордони 91-го і тоді приїду до вас у москву. Але ж він ссикливий навіть подумати про таке, бо раптом погодяться? Прийдеться їхати, а в москві і денацифікувати ЗЕ можуть... фізично.
28.01.2026 17:33 Ответить
ху*ло може приїхати на Кадирове до Києва
28.01.2026 15:09 Ответить
"Взадник Скрепокалипсиса"
28.01.2026 15:35 Ответить
якщо поїде то Оман йому пригадається... і взвгалі..багатоі так питань до ЗЕ
28.01.2026 15:09 Ответить
28.01.2026 15:10 Ответить
А що, зєля вже із'явіл жєланіє?
Я теж можу сказати, що готовий приїхати до ЄС в якості почесного члена Генасамблеї.
28.01.2026 15:11 Ответить
Зеленський може приїхати до Москви для зустрічі з Путіним, - Ушаков ( років через 100,після повної деокупації України і виведення всіх рашистських вбивць з території України можливо буде і зустрітися.а поки що це легалвізація рашистського злочинцян і вбивці українців
28.01.2026 15:11 Ответить
Він в московії свій пацан,а в Україні грає роль президента для дебільного прошарку населення.
28.01.2026 15:19 Ответить
До віктора федрича. треба знач треба

шош поробиш доля обирає і мітить саме таких президентів.
28.01.2026 15:15 Ответить
В Москву, ніколи
28.01.2026 15:17 Ответить
це типу на поклон до царя
28.01.2026 15:18 Ответить
Може, єрмак і баканов з татаровим, його супроводять на поклон до ****** і куратора з Оману!!!??
28.01.2026 15:20 Ответить
А так званий "путін" може відсмоктати хер у зеленського в той час коли півника ушакова на спині його власної мами їбе дебелий дагестанець Вазген.
28.01.2026 15:21 Ответить
28.01.2026 15:22 Ответить
Кацапи так хочуть щоб клоун облизав їхні чоботи. Після візиту до Пуйла може назад не повертатися.
28.01.2026 15:25 Ответить
Путін - не "Батий-переможець", а Зеленський - не новгородський чи владімір-суздальський князь, бо представляє нескорений народ.
Путін - "пес, з побитою мордою"... Тому в Москву, "на поклон", Зеленському, їхать - "не по честі"...
28.01.2026 15:25 Ответить
Перед приїздом ЗЕ до Москви всі ручки дверей обмазані новачком.
28.01.2026 15:26 Ответить
До біса багато народжується ідіотів на світі.
28.01.2026 15:27 Ответить
Все правильно та логічно - якщо Зеленському потрібні переговори особисто з путлером, хай їде до нього до Москви
28.01.2026 15:29 Ответить
На Поклонній горі ***** буде зустрічати ЗЕленського де болотні князі зустрічали ханських послів,цілували чоботи.При цьому посли були на конях,а князь йшов пішки ведучі посольського коня за вудила.
А взагалі, краще на лінії розмежуванні.
28.01.2026 15:33 Ответить
.. Кончене серло . Боїться з бункера навіть сюрло своє висунути ,, їдьте до мене бо я нємагу злізти з горшка , в мєня енурез - від одної думки про те що прийдеться вийти з бункера !!
Оце так - сЦарь свєрхдєржави ..
28.01.2026 15:36 Ответить
И непременно в кожаных штанах, хорошо бы и танец, Яблочко там или типа того.
28.01.2026 15:37 Ответить
Тоді хай там й лишається!
Бо по поверненню в Україну його чекає всенародний ЛІНЧ!
28.01.2026 15:38 Ответить
Не тому що Зеленський ,а тому що масква ,тупін і якісь гарантії це абсурд абсурдний!!!
28.01.2026 15:47 Ответить
Переважна більшість українців хотіла б побачити не Зеленського в Москві, а Путлера в Києві (на Майдані, в кузові вантажівки і з зашморгом на шиї).
28.01.2026 15:49 Ответить
Знову в баню? )(уйло вже засумував за ним? Чи буде як зустріч Штірліца з жоною?
28.01.2026 15:50 Ответить
Краще у Купʼянськ ! Він же кацапський...
28.01.2026 15:50 Ответить
Та в москві Зеленського отрують Новічком або під камеру ззмусять прийняти капітуляцію. Це буде турне в один бік
28.01.2026 15:55 Ответить
Для Зеленського найкращий варіант піти у відставку.
28.01.2026 15:57 Ответить
Нехай там і залишається, взагалі краще б у 22 втік як яник!
28.01.2026 15:58 Ответить
Чекаю на відповідь ***** від Зєлі , і щоб обов'язково - в стилі 95 кварталу .. !
Чи жартувати вистачає сміливості лише з усього українського , а коли діло стосується кацапії і ***** особисто , то тут зразу - язик в дупу !?
28.01.2026 15:58 Ответить
Відповідь буде така " выезжаем всем 95 кварталом".
28.01.2026 16:36 Ответить
Кацапи хочуть провернути трюк на кшталт з Мадуро?
Адамка диров не вропався, не доїхав до Зеленського.
Тепер хочуть вже не викрадати, а просто взяти в заручники
28.01.2026 15:59 Ответить
Ти настільки зебонутий,що спромігся висрати аж таке ???Хай забирать хоть сьогодні зрадника-наркошу!!!
28.01.2026 16:12 Ответить
Нехай ***** приїде )Слабо?))А Зеленського просто там посадять ,а потім вб'ють.
28.01.2026 16:08 Ответить
Ваш варіант подій для України, практично, ідеальний.
28.01.2026 16:18 Ответить
Але іміджево постраждає Україна.І ще не факт,що буде в моменті краще.
28.01.2026 16:22 Ответить
Багато хто за це це готовий випити і закусити шашличком
28.01.2026 16:20 Ответить
Тут він нелох.
28.01.2026 16:26 Ответить
Ми його назад х*й пустимо...
28.01.2026 16:13 Ответить
"Ми" це хто?
28.01.2026 23:15 Ответить
Треба було додати 'якщо нелох'. Тоді б стальний лев точно приїхав
28.01.2026 16:18 Ответить
Контрпропозиція для *****: нехай приїжджає до Київа,він тут ще не бував, безпеку не гарантуємо.
28.01.2026 16:36 Ответить
Тобто велике ***** бояться виїжджати з роісі, але країна яка порушила всі можливі договори та гарантії пропонує гарантії безпеки тому, кого бажають бачити мертвим?
Чудовий план, Волтер.
28.01.2026 16:43 Ответить
Хай ******. ***** його заарештує, Верховна Рада викине Хряка і обере когось тямущого, і на період війни буде нормальний в.о. Президента і Верховного Головнокомандувача. Профіт!
28.01.2026 16:56 Ответить
Відпускаємо! АЛЕ! З умовою, що ви його засудите на довічно!!!
28.01.2026 18:32 Ответить
"Нєт уж, лучше ви к нам!" (с) - транзитом до Гааги...
28.01.2026 19:02 Ответить
У диванного спецназу пердачили аж горять. Як мало треба для срачу.
28.01.2026 19:02 Ответить
Це всерівно якби Гітлер запропонував Сталіну зустрітися під час війни у Берліні, пуйло міг би приїхати у Києві, його б "тепло" зустріли.
28.01.2026 19:32 Ответить
Не пристало "леву" в лігво до "диких собак" їхати.
28.01.2026 23:13 Ответить
 
 