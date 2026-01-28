2 103 14

РФ не збирається публічно обговорювати документи щодо врегулювання війни в Україні, - Кремль

Путін та Пєсков

Росія не коментує перелік документів, які обговорюються в рамках мирних перемовин про завершення війни проти України. Москва вважає, що цей процес повинен проходити в закритому режимі.

Як передає Цензор.НЕТ, заяву речника Путіна Дмитра Пєскова цитує російський "Інтерфакс".

Обговорення документів мирної угоди

"Ми не обговорюємо жодний перелік документів, бо ми вважаємо, що це все має робитися дискретно, в закритому режимі", - сказали у Кремлі на прохання прокоментувати інформацію про те, що США прагнуть підписати два мирні плани щодо завершення російсько-української війни.

За словами Пєскова, публічне обговорення нібито деталей тільки шкодить переговорам, які й так є складними.

Відповідаючи на питання про наступний раунд переговорів, він підтвердив, що вони готуються 1 лютого.

Топ коментарі
28.01.2026 17:05 Відповісти
28.01.2026 17:09 Відповісти
28.01.2026 17:21 Відповісти
Значить, БЗДЯТЬ!!! "Бздять" тому, що їх "Z-патріоти" "не паймут"... Тому що та "мирова угода" ними буде сприйнята, як "предательство"...
28.01.2026 17:05 Відповісти
Якщо вони втіхаря передадуть Україні белгородську та курську області - то там буде масове самогубство, ********* в прямому ефірі зробить собі сіпуку лівою руко. Про соловйова геть навіть мовчу. Ось тому і бздять.
28.01.2026 17:12 Відповісти
Ну , подібне - вже з області фантастики. Але "кремлёвские" вже стільки натринділи своїм патриотам", що після укладення угоди відразу стане видно "казковий" обсяг їх "триндєжу"...
28.01.2026 17:18 Відповісти
Переклад - просто підпишіть те що МИ ВАМ УКАЖЕМ, а потім постфактум самі вигрібайте від народів які будуть казати що ви виродки, а так скажуть і українці і американці і тд.

А чому так?- бо для Москви ВСІ РАБИ. І ЛИШЕ ЦАРІ мають право вирішувати все як вам жити і чи вам жити взагалі, а всі крім 10 000 людей на планеті мають просто служити царям
28.01.2026 17:05 Відповісти
Чергова кацапська уйня муйня. Нічого нового. ***** як завжди воде хоровод смердючої ротякою піськова.
28.01.2026 17:09 Відповісти
На загал свому плєбсу будуть брехати, які вони "вілікіє пабєдитєли і как дастіглі всєх целєй есвео".
28.01.2026 17:25 Відповісти
Що ж ти хочеш скривати?Те що путін *****.Ввесь світ це знає Що мєдвєд з захаркою "Бояришником"балуються?
Те що лаврову пора на бойню бо старий мерин вже не тягне? Те що в кремлі там всі підараси?
28.01.2026 17:15 Відповісти
Не буде ніякої сдєлки, знімайте вже рожеві окуляри. Війна буде поки Рашка не здохне.
28.01.2026 17:21 Відповісти
А є якісь ознаки цього ?
28.01.2026 18:00 Відповісти
Кремлівський пацюк всіх дурить-дурить, а сам вже загнаний у кут настільки, що врятувати його може лише руда абізяна з білого дурдому, якщо надасть йому томагавки для знищення України.
28.01.2026 17:52 Відповісти
ніхто нічогоУкраїні під керівництвом🤡 ід* та точка ,не віддасть ! воно виконує стамбульський договорняк і це все ...
28.01.2026 18:05 Відповісти
Да нет, *****, за все заплатишь
28.01.2026 18:06 Відповісти
 
 