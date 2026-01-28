РФ не збирається публічно обговорювати документи щодо врегулювання війни в Україні, - Кремль

Росія не коментує перелік документів, які обговорюються в рамках мирних перемовин про завершення війни проти України. Москва вважає, що цей процес повинен проходити в закритому режимі.

Як передає Цензор.НЕТ, заяву речника Путіна Дмитра Пєскова цитує російський "Інтерфакс".

Обговорення документів мирної угоди

"Ми не обговорюємо жодний перелік документів, бо ми вважаємо, що це все має робитися дискретно, в закритому режимі", - сказали у Кремлі на прохання прокоментувати інформацію про те, що США прагнуть підписати два мирні плани щодо завершення російсько-української війни.

За словами Пєскова, публічне обговорення нібито деталей тільки шкодить переговорам, які й так є складними.

Відповідаючи на питання про наступний раунд переговорів, він підтвердив, що вони готуються 1 лютого.

Мирні перемовини в ОАЕ

