РФ не збирається публічно обговорювати документи щодо врегулювання війни в Україні, - Кремль
Росія не коментує перелік документів, які обговорюються в рамках мирних перемовин про завершення війни проти України. Москва вважає, що цей процес повинен проходити в закритому режимі.
Як передає Цензор.НЕТ, заяву речника Путіна Дмитра Пєскова цитує російський "Інтерфакс".
Обговорення документів мирної угоди
"Ми не обговорюємо жодний перелік документів, бо ми вважаємо, що це все має робитися дискретно, в закритому режимі", - сказали у Кремлі на прохання прокоментувати інформацію про те, що США прагнуть підписати два мирні плани щодо завершення російсько-української війни.
За словами Пєскова, публічне обговорення нібито деталей тільки шкодить переговорам, які й так є складними.
Відповідаючи на питання про наступний раунд переговорів, він підтвердив, що вони готуються 1 лютого.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- Наступний раунд перемовин запланований на 1 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ).
