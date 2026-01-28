УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8245 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини Тристоронні перемовини в ОАЕ
1 518 14

Початок переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі можна в цілому вважати прогресом, - Пєсков

Пєсков про переговори в Абу-Дабі

У РФ заявили, що сам факт початку тристоронніх переговорів між експертними групами України, США і Росії можна вважати прогресом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ.

"Можна вважати прогресом"

Так, Пєскова запитали, чи досягнуто "в принципі" будь-якого прогресу в переговорному процесі на тлі російсько-українських контактів за посередництва США в Абу-Дабі.

"В цілому той факт, що на експертному рівні обговорюється цілий набір складних тем, пов'язаних з урегулюванням, це можна в цілому вже вважати прогресом - початок такого діалогу", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС слідкує за перемовинами через українських та американських переговорників в Абу-Дабі, - Єврокомісія

Мирні перемовини в ОАЕ

Також читайте: Під час перемовин в ОАЕ обговорювали можливу американську миротворчу місію на Донеччині, - NYT

Автор: 

ОАЕ (427) перемовини (3738) Пєсков Дмитро (1848)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
прогрес

показати весь коментар
28.01.2026 13:45 Відповісти
+3
Пустопорожні теревені для колихання повітря!!
Це ж уже було в Світі з гітлером, а тепер, з прутіним?!?
показати весь коментар
28.01.2026 13:39 Відповісти
+1
Немає на русню потужного переможця

показати весь коментар
28.01.2026 13:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не все альо на ********** з огляди на такі заяви йоршика унітазного
показати весь коментар
28.01.2026 13:35 Відповісти
Розвалюються
показати весь коментар
28.01.2026 13:41 Відповісти
Немає на русню потужного переможця

показати весь коментар
28.01.2026 13:39 Відповісти
Саме тому йрго і прибрали - американцям він не подобався , бо занадто непоступливим був !
показати весь коментар
28.01.2026 14:00 Відповісти
🤡 🤡 🤡 🤡 🤡 🤡 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
28.01.2026 14:03 Відповісти
показати весь коментар
28.01.2026 14:10 Відповісти
Марафон - лайно. Але це ШІ-малюнок - близнюрський до страждань киян.
показати весь коментар
28.01.2026 14:53 Відповісти
Не прибрали, а прибрав. Шашличний навмисно прибрав старшого, щоб йому не заважав?
показати весь коментар
28.01.2026 14:35 Відповісти
Пустопорожні теревені для колихання повітря!!
Це ж уже було в Світі з гітлером, а тепер, з прутіним?!?
показати весь коментар
28.01.2026 13:39 Відповісти
прогрес

показати весь коментар
28.01.2026 13:45 Відповісти
Головне , що ні одна ТЕЦ, ГЕС і пізДЕЦ в козломордії не постраждала за час правління дегенерата.
показати весь коментар
28.01.2026 14:05 Відповісти
ВАЛЕРІЙ ЧАЛИЙ:
Нас «годують» підготовкою 100% гарантій безпеки від США - угода, мовляв, готова. Заманюють в світ процвітання України з 800 млрд. доларів США.
А що таке «формула Анкоріджа» з рішенням «територіального питання» ніхто не пояснює…
А в цьому і є головна проблема: чи Україна залишиться суверенною, чи нас «нагнуть» і будуть надалі розмовляти з нами лише в такій позиції.
Ці переговори - якась розмова про «кота в мішку». Ще й з того кота бідного шерсть шкребуть безжально. Те, що сьогодні переговорникам здається найкращим з можливих варіантів, може настільки бути відірваним від реалій сприйняття народом України, що потім можна потрапити в пастку неможливості виконання обіцяного. Сподіваюся, у наших є повне розуміння цього моменту.
показати весь коментар
28.01.2026 14:08 Відповісти
Для тебе,піськов, і кобила нєвєста!
показати весь коментар
28.01.2026 14:35 Відповісти
Нах*й пішов...
показати весь коментар
28.01.2026 16:15 Відповісти
 
 