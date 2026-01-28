Початок переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі можна в цілому вважати прогресом, - Пєсков

У РФ заявили, що сам факт початку тристоронніх переговорів між експертними групами України, США і Росії можна вважати прогресом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ.

"Можна вважати прогресом"

Так, Пєскова запитали, чи досягнуто "в принципі" будь-якого прогресу в переговорному процесі на тлі російсько-українських контактів за посередництва США в Абу-Дабі.

"В цілому той факт, що на експертному рівні обговорюється цілий набір складних тем, пов'язаних з урегулюванням, це можна в цілому вже вважати прогресом - початок такого діалогу", - сказав він.

