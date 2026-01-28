Початок переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі можна в цілому вважати прогресом, - Пєсков
У РФ заявили, що сам факт початку тристоронніх переговорів між експертними групами України, США і Росії можна вважати прогресом.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ.
"Можна вважати прогресом"
Так, Пєскова запитали, чи досягнуто "в принципі" будь-якого прогресу в переговорному процесі на тлі російсько-українських контактів за посередництва США в Абу-Дабі.
"В цілому той факт, що на експертному рівні обговорюється цілий набір складних тем, пов'язаних з урегулюванням, це можна в цілому вже вважати прогресом - початок такого діалогу", - сказав він.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- Наступний раунд перемовин запланований на 1 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ).
Це ж уже було в Світі з гітлером, а тепер, з прутіним?!?
Нас «годують» підготовкою 100% гарантій безпеки від США - угода, мовляв, готова. Заманюють в світ процвітання України з 800 млрд. доларів США.
А що таке «формула Анкоріджа» з рішенням «територіального питання» ніхто не пояснює…
А в цьому і є головна проблема: чи Україна залишиться суверенною, чи нас «нагнуть» і будуть надалі розмовляти з нами лише в такій позиції.
Ці переговори - якась розмова про «кота в мішку». Ще й з того кота бідного шерсть шкребуть безжально. Те, що сьогодні переговорникам здається найкращим з можливих варіантів, може настільки бути відірваним від реалій сприйняття народом України, що потім можна потрапити в пастку неможливості виконання обіцяного. Сподіваюся, у наших є повне розуміння цього моменту.