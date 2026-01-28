Начало переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби можно в целом считать прогрессом, - Песков

В РФ заявили, что сам факт начала трехсторонних переговоров между экспертными группами Украины, США и России можно считать прогрессом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, которого цитируют росСМИ.

"Можно считать прогрессом"

Так, Пескова спросили, достигнут ли "в принципе" какой-либо прогресс в переговорном процессе на фоне российско-украинских контактов при посредничестве США в Абу-Даби.

"В целом тот факт, что на экспертном уровне обсуждается целый набор сложных тем, связанных с урегулированием, это можно в целом уже считать прогрессом - начало такого диалога", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС следит за переговорами через украинских и американских переговорщиков в Абу-Даби, - Еврокомиссия

Мирные переговоры в ОАЭ

Читайте также: Во время переговоров в ОАЭ обсуждали возможную американскую миротворческую миссию в Донецкой области, - NYT