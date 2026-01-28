Начало переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби можно в целом считать прогрессом, - Песков
В РФ заявили, что сам факт начала трехсторонних переговоров между экспертными группами Украины, США и России можно считать прогрессом.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, которого цитируют росСМИ.
"Можно считать прогрессом"
Так, Пескова спросили, достигнут ли "в принципе" какой-либо прогресс в переговорном процессе на фоне российско-украинских контактов при посредничестве США в Абу-Даби.
"В целом тот факт, что на экспертном уровне обсуждается целый набор сложных тем, связанных с урегулированием, это можно в целом уже считать прогрессом - начало такого диалога", - сказал он.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского,вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- Следующий раунд переговоров запланирован на 1 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).
Топ комментарии
+4 Псамметих II
показать весь комментарий28.01.2026 13:45 Ответить Ссылка
+3 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий28.01.2026 13:39 Ответить Ссылка
+1 Перехватчик
показать весь комментарий28.01.2026 13:39 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це ж уже було в Світі з гітлером, а тепер, з прутіним?!?
Нас «годують» підготовкою 100% гарантій безпеки від США - угода, мовляв, готова. Заманюють в світ процвітання України з 800 млрд. доларів США.
А що таке «формула Анкоріджа» з рішенням «територіального питання» ніхто не пояснює…
А в цьому і є головна проблема: чи Україна залишиться суверенною, чи нас «нагнуть» і будуть надалі розмовляти з нами лише в такій позиції.
Ці переговори - якась розмова про «кота в мішку». Ще й з того кота бідного шерсть шкребуть безжально. Те, що сьогодні переговорникам здається найкращим з можливих варіантів, може настільки бути відірваним від реалій сприйняття народом України, що потім можна потрапити в пастку неможливості виконання обіцяного. Сподіваюся, у наших є повне розуміння цього моменту.