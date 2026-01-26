ЕС следит за переговорами через украинских и американских переговорщиков в Абу-Даби, - Еврокомиссия

Европейская комиссия находится в постоянном контакте с украинской и американской делегациями, которые участвовали в переговорах с участием России в Абу-Даби, чтобы быть в курсе хода обсуждений.

Об этом заявила главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По ее словам, ЕС следит за ходом переговоров через украинских и американских переговорщиков.

"Да, мы на связи - как до, так и после (переговоров)", - подтвердила Пиньо.

Она уточнила, что Еврокомиссия поддерживает контакт с делегациями, чтобы узнавать о ходе обсуждений и оставаться в курсе результатов встреч в Абу-Даби.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша, Венгрия, Словакия и Австрия требуют ограничений на украинскую агропродукцию

Мирные переговоры в ОАЭ

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа должна быть за столом переговоров по Украине, - Вадефуль