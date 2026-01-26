РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7640 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
426 2

ЕС следит за переговорами через украинских и американских переговорщиков в Абу-Даби, - Еврокомиссия

єс

Европейская комиссия находится в постоянном контакте с украинской и американской делегациями, которые участвовали в переговорах с участием России в Абу-Даби, чтобы быть в курсе хода обсуждений.

Об этом заявила главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По ее словам, ЕС следит за ходом переговоров через украинских и американских переговорщиков.

"Да, мы на связи - как до, так и после (переговоров)", - подтвердила Пиньо.

Она уточнила, что Еврокомиссия поддерживает контакт с делегациями, чтобы узнавать о ходе обсуждений и оставаться в курсе результатов встреч в Абу-Даби.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша, Венгрия, Словакия и Австрия требуют ограничений на украинскую агропродукцию

Мирные переговоры в ОАЭ

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа должна быть за столом переговоров по Украине, - Вадефуль

Автор: 

переговоры (5747) США (29324) Евросоюз (18020)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Краще - приїздіть до Києва і звідси слідкуйте.
показать весь комментарий
26.01.2026 14:29 Ответить
УКРАЇНА ТЕЖ ВЖЕ ВІДСЛІДКУВАЛА ЄС.ЯК СТАРУ ПОВІЮ.КОТРА ПРИЯЗНО СТАВИТЬСЯ ДО КРЕМЛІВСЬКОГО СУТИНЕРА І КРОВОПИВЦІ УКРАЇНСЬКОЇ КРОВІ, В ТОЙ ЖЕ ЧАС ПІД ПРИВОДОМ ВІДСУТНОСТІ КОНСЕНСУС ВІДСОВУЄ ДОПОМОГУ УКРАЇНІ В БАГАТЬОХ ПИТАННЯХ .НА ДОГОДУ КУЙЛУ.НА НЕВИЗНАЧЕНИЙ ЧАС.АБО ВЗАГАЛІ ЇЇ БЛОКУЄ...
показать весь комментарий
26.01.2026 16:29 Ответить
 
 