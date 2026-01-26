ЕС следит за переговорами через украинских и американских переговорщиков в Абу-Даби, - Еврокомиссия
Европейская комиссия находится в постоянном контакте с украинской и американской делегациями, которые участвовали в переговорах с участием России в Абу-Даби, чтобы быть в курсе хода обсуждений.
Об этом заявила главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
По ее словам, ЕС следит за ходом переговоров через украинских и американских переговорщиков.
"Да, мы на связи - как до, так и после (переговоров)", - подтвердила Пиньо.
Она уточнила, что Еврокомиссия поддерживает контакт с делегациями, чтобы узнавать о ходе обсуждений и оставаться в курсе результатов встреч в Абу-Даби.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- Следующий раунд переговоров запланирован на 1 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).
