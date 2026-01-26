Новости Мирные переговоры
Европа должна быть за столом переговоров по Украине, - Вадефуль

Федеральный министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль приветствовал движение в направлении прямых переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США и подчеркнул, что Европа должна быть представлена в этом процессе.

Об этом он заявил перед отъездом в Латвию и Швецию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз МИД ФРГ.

Гуманитарная ситуация в Украине

Министр подчеркнул критическую гуманитарную ситуацию в Украине из-за атак России на гражданскую инфраструктуру и подчеркнул важность дипломатических сигналов.

"Ситуация в Украине сейчас особенно критическая - миллион человек после целенаправленных атак на гражданскую инфраструктуру в морозную погоду остались без электричества, сотни тысяч - без отопления. Тем важнее сигнал о том, что теперь появилось движение в направлении прямых переговоров между Украиной, Россией и при посредничестве США. Одно должно всегда оставаться понятным: Европа должна сидеть за столом переговоров, когда речь идет об общеевропейских интересах и нашей безопасности", - сказал Вадефуль.

Гибридные угрозы РФ 

Он также обратил внимание на рост геополитической напряженности и гибридные угрозы со стороны России, особенно в Балтийском регионе.

"Ни один другой регион ЕС не подвергается такому массированному воздействию гибридных мер, которые организует Кремль. Балтийский опыт подчеркивает нашу острую необходимость в действиях: мы не можем позволить себе терять время, когда речь идет о защите критической инфраструктуры или санкциях против российского "теневого флота". Безопасность и устойчивость в Балтийском регионе создают стабильность для всей Европы", - заявил глава МИД Германии.

Безопасность Европы

Отдельно Вадефуль подчеркнул важность трансатлантического сотрудничества, одновременно отметив необходимость большей ответственности Европы за собственную безопасность, назвав Россию главной угрозой для континента.

"Важные дискуссии, которые мы ведем в трансатлантическом союзе, не должны приводить к тому, чтобы из поля зрения исчез наш центральный интерес - свобода и безопасность Украины как суверенного государства. Именно на это рассчитывает Путин. Для нас ясно: Россия была, есть и остается самой большой угрозой для безопасности и свободы в Европе", - отметил он.

Топ комментарии
+4
Європа хоче там сидіти, а не має бути.
26.01.2026 12:44
+3
Звичайно, що Європа має бути за столом переговорів. Тільки за столом справжніх переговорів, де приймають участь політики та можновладці, а не зять-нєхій взять з верблюжим пальтом, які не мають ніякого статусу, якщо не вважати на їхню приналежність до секти Хабад, яка починає захоплювати світ.
26.01.2026 12:51
+3
Европа значение имеет ***********. Если бы не Европа, кацапы точно уже стояли бы под Жешувом. Другой вопрос, что место за столом переговоров не выпрашивают. Туда просто вваливаются, садятся развалившись на три стула сразу, и ноги на стол закинув.. увы Европа так не может. А Трамп может. Вот и весь хер до копейки
26.01.2026 13:15
Даже Зеленский сказал что Европа не имеет никакого значения. Хватит комплексовать. Смиритесь наконец.
26.01.2026 12:31
26.01.2026 13:15
має..

але Оманська Гнида ж розраховує швидко здати Україну

а від ЄС Оманська Гнида лише бабло хоче ..не нажерлася Оманська істота
26.01.2026 12:38
Добре, що хоч Україні знайшлося там місце.
26.01.2026 12:42
Це перемогою давно настав час оголосити.
26.01.2026 12:46
Ну перестануть торгувати з орками то можуть сідати за стіл, а поки вони постачають їхню військову промисловість, то що їм там робити.
26.01.2026 12:44
26.01.2026 12:44
Вадефуль проснувся...не минуло й трьох років.
26.01.2026 12:50
26.01.2026 12:51
Єдине питання. Які нах#й переговори???
26.01.2026 12:57
Естественно! Почему не было их на переговорах?
26.01.2026 13:13
А зеля має сидіти на нарах через те, що відмовився від допомоги Європи в переговорному процесі.
26.01.2026 13:37
EС должен быть. Не трапм , а ЕС должна быть главным. Слава Украине!
26.01.2026 13:40
Та Пуйло, Зеля і Трамп мріють, щоб Європа їмне заважала. Не дарма Зелю Трамп на саміт визвав і текст попаплюжити ЄС дали почитати.
26.01.2026 14:01
 
 