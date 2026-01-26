Европа должна быть за столом переговоров по Украине, - Вадефуль
Федеральный министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль приветствовал движение в направлении прямых переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США и подчеркнул, что Европа должна быть представлена в этом процессе.
Об этом он заявил перед отъездом в Латвию и Швецию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз МИД ФРГ.
Гуманитарная ситуация в Украине
Министр подчеркнул критическую гуманитарную ситуацию в Украине из-за атак России на гражданскую инфраструктуру и подчеркнул важность дипломатических сигналов.
"Ситуация в Украине сейчас особенно критическая - миллион человек после целенаправленных атак на гражданскую инфраструктуру в морозную погоду остались без электричества, сотни тысяч - без отопления. Тем важнее сигнал о том, что теперь появилось движение в направлении прямых переговоров между Украиной, Россией и при посредничестве США. Одно должно всегда оставаться понятным: Европа должна сидеть за столом переговоров, когда речь идет об общеевропейских интересах и нашей безопасности", - сказал Вадефуль.
Гибридные угрозы РФ
Он также обратил внимание на рост геополитической напряженности и гибридные угрозы со стороны России, особенно в Балтийском регионе.
"Ни один другой регион ЕС не подвергается такому массированному воздействию гибридных мер, которые организует Кремль. Балтийский опыт подчеркивает нашу острую необходимость в действиях: мы не можем позволить себе терять время, когда речь идет о защите критической инфраструктуры или санкциях против российского "теневого флота". Безопасность и устойчивость в Балтийском регионе создают стабильность для всей Европы", - заявил глава МИД Германии.
Безопасность Европы
Отдельно Вадефуль подчеркнул важность трансатлантического сотрудничества, одновременно отметив необходимость большей ответственности Европы за собственную безопасность, назвав Россию главной угрозой для континента.
"Важные дискуссии, которые мы ведем в трансатлантическом союзе, не должны приводить к тому, чтобы из поля зрения исчез наш центральный интерес - свобода и безопасность Украины как суверенного государства. Именно на это рассчитывает Путин. Для нас ясно: Россия была, есть и остается самой большой угрозой для безопасности и свободы в Европе", - отметил он.
