Европа должна быть за столом переговоров по Украине, - Вадефуль

Федеральный министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль приветствовал движение в направлении прямых переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США и подчеркнул, что Европа должна быть представлена в этом процессе.

Об этом он заявил перед отъездом в Латвию и Швецию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз МИД ФРГ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Гуманитарная ситуация в Украине

Министр подчеркнул критическую гуманитарную ситуацию в Украине из-за атак России на гражданскую инфраструктуру и подчеркнул важность дипломатических сигналов.

"Ситуация в Украине сейчас особенно критическая - миллион человек после целенаправленных атак на гражданскую инфраструктуру в морозную погоду остались без электричества, сотни тысяч - без отопления. Тем важнее сигнал о том, что теперь появилось движение в направлении прямых переговоров между Украиной, Россией и при посредничестве США. Одно должно всегда оставаться понятным: Европа должна сидеть за столом переговоров, когда речь идет об общеевропейских интересах и нашей безопасности", - сказал Вадефуль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый раунд переговоров Украины и РФ в Абу-Даби может состояться на следующей неделе, - Песков

Гибридные угрозы РФ

Он также обратил внимание на рост геополитической напряженности и гибридные угрозы со стороны России, особенно в Балтийском регионе.

"Ни один другой регион ЕС не подвергается такому массированному воздействию гибридных мер, которые организует Кремль. Балтийский опыт подчеркивает нашу острую необходимость в действиях: мы не можем позволить себе терять время, когда речь идет о защите критической инфраструктуры или санкциях против российского "теневого флота". Безопасность и устойчивость в Балтийском регионе создают стабильность для всей Европы", - заявил глава МИД Германии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время переговоров в ОАЭ обсуждали возможную американскую миротворческую миссию в Донецкой области, - NYT

Безопасность Европы

Отдельно Вадефуль подчеркнул важность трансатлантического сотрудничества, одновременно отметив необходимость большей ответственности Европы за собственную безопасность, назвав Россию главной угрозой для континента.

"Важные дискуссии, которые мы ведем в трансатлантическом союзе, не должны приводить к тому, чтобы из поля зрения исчез наш центральный интерес - свобода и безопасность Украины как суверенного государства. Именно на это рассчитывает Путин. Для нас ясно: Россия была, есть и остается самой большой угрозой для безопасности и свободы в Европе", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: К компромиссу должны быть готовы все стороны, в том числе и американская