1 734 12

Новый раунд переговоров Украины и РФ в Абу-Даби может состояться на следующей неделе, - Песков

Новый раунд переговоров между украинской и российской делегациями может пройти уже на следующей неделе в Абу-Даби. 

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсантъ".

По словам Пескова, продолжение переговоров запланировано на следующую неделю, однако конкретная дата еще не определена.

"Продолжение переговоров в Абу-Даби запланировано на следующей неделе, точной даты пока нет", - отметил Песков.

Он также заявил, что не стоит ожидать высокой результативности этих контактов, подчеркнув сложность переговорного процесса.

"Было бы ошибочно рассчитывать на какую-то высокую результативность первых контактов. Сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, можно оценивать положительно. Но впереди очень серьезная работа", - добавил пресс-секретарь.

Кроме того, Песков отметил, что на этих переговорах "вряд ли возможна дружелюбие", а Кремль не планирует публично обсуждать отдельные положения повестки дня переговорного процесса по Украине.

ОАЭ переговоры Песков Дмитрий
Топ комментарии
Нах йди,піська.
26.01.2026 11:31 Ответить
Тупа балаканина ****** про «мирні теревені», йде з 2014 року!!!!
Увесь Світ, це бачить і знає!! Саркозі, меркель, штанмаєр, можуть це засвідчити
26.01.2026 11:31 Ответить
Кацапам ці переговори пох - їм головне зараз заморозити Україну
26.01.2026 11:37 Ответить
26.01.2026 11:31 Ответить
26.01.2026 11:31 Ответить
26.01.2026 11:33 Ответить
26.01.2026 11:34 Ответить
26.01.2026 11:37 Ответить
імітація перемовин
26.01.2026 12:08 Ответить
Нахіба? Це військові злочинці і їх треба нейтралізовувати всіма можливими засобами.
26.01.2026 12:16 Ответить
Росіяни знають, що Трамп прихватив Зеленського.Росіяни рухаютьс тільки вперед по фронту через провалену мобілізацію, відставку Залужного, розкрадання на тендерах в армії, корумповану владу, яку тримають на гачку америкоси. Чому йому поспішати? А Зеленський вже не знає, як спригнути і нарешті поїхати до батьків на історичну батьківщину.
26.01.2026 12:21 Ответить
Раз кацапи не говорять про провал, і незмістовність перемовин, значить їхні вимоги просуваються.
Тут уже кацапську церкву хочуть поставити на повні права і захист Української влади.
26.01.2026 12:36 Ответить
Іди нах... зі своєю дружелюбністю.Тамбовський вовк тобі товаріщ.
26.01.2026 13:11 Ответить
не раунд, а сценка из водевиля РЕЗИНКА
для рыжего
по плану
26.01.2026 13:38 Ответить
 
 