Новый раунд переговоров Украины и РФ в Абу-Даби может состояться на следующей неделе, - Песков
Новый раунд переговоров между украинской и российской делегациями может пройти уже на следующей неделе в Абу-Даби.
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсантъ".
По словам Пескова, продолжение переговоров запланировано на следующую неделю, однако конкретная дата еще не определена.
"Продолжение переговоров в Абу-Даби запланировано на следующей неделе, точной даты пока нет", - отметил Песков.
Он также заявил, что не стоит ожидать высокой результативности этих контактов, подчеркнув сложность переговорного процесса.
"Было бы ошибочно рассчитывать на какую-то высокую результативность первых контактов. Сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, можно оценивать положительно. Но впереди очень серьезная работа", - добавил пресс-секретарь.
Кроме того, Песков отметил, что на этих переговорах "вряд ли возможна дружелюбие", а Кремль не планирует публично обсуждать отдельные положения повестки дня переговорного процесса по Украине.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- Следующий раунд переговоров запланирован на 1 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).
