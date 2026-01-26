Новый раунд переговоров между украинской и российской делегациями может пройти уже на следующей неделе в Абу-Даби.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсантъ".

По словам Пескова, продолжение переговоров запланировано на следующую неделю, однако конкретная дата еще не определена.

"Продолжение переговоров в Абу-Даби запланировано на следующей неделе, точной даты пока нет", - отметил Песков.

Он также заявил, что не стоит ожидать высокой результативности этих контактов, подчеркнув сложность переговорного процесса.

"Было бы ошибочно рассчитывать на какую-то высокую результативность первых контактов. Сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, можно оценивать положительно. Но впереди очень серьезная работа", - добавил пресс-секретарь.

Кроме того, Песков отметил, что на этих переговорах "вряд ли возможна дружелюбие", а Кремль не планирует публично обсуждать отдельные положения повестки дня переговорного процесса по Украине.

Мирные переговоры в ОАЭ

