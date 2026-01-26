Новий раунд переговорів України та РФ в Абу-Дабі може відбутися наступного тижня, - Пєсков
Новий раунд переговорів між українською та російською делегаціями можуть провести вже наступного тижня в Абу-Дабі.
Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Коммерсантъ".
За словами Пєскова, продовження переговорів заплановане на наступний тиждень, однак конкретну дату ще не визначили.
"Продовження переговорів в Абу-Дабі заплановано наступного тижня, точної дати поки що немає", - зазначив Пєсков.
Він також заявив, що не варто очікувати високої результативності цих контактів, наголосивши на складності переговорного процесу.
"Було б помилковим розраховувати на якусь високу результативність перших контактів. Сам факт, що у конструктивному ключі ці контакти почалися, можна оцінювати позитивно. Але попереду дуже серйозна робота", - додав прессекретар.
Крім того, Пєсков зазначив, що на цих переговорах "навряд чи можлива дружелюбність", а Кремль не планує публічно обговорювати окремі положення порядку денного переговорного процесу щодо України.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- Наступний раунд перемовин запланований на 1 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Увесь Світ, це бачить і знає!! Саркозі, меркель, штанмаєр, можуть це засвідчити
Тут уже кацапську церкву хочуть поставити на повні права і захист Української влади.
для рыжего
по плану