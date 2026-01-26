Новий раунд переговорів України та РФ в Абу-Дабі може відбутися наступного тижня, - Пєсков

Новий раунд переговорів між українською та російською делегаціями можуть провести вже наступного тижня в Абу-Дабі.

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Коммерсантъ".

За словами Пєскова, продовження переговорів заплановане на наступний тиждень, однак конкретну дату ще не визначили.

"Продовження переговорів в Абу-Дабі заплановано наступного тижня, точної дати поки що немає", - зазначив Пєсков.

Він також заявив, що не варто очікувати високої результативності цих контактів, наголосивши на складності переговорного процесу.

"Було б помилковим розраховувати на якусь високу результативність перших контактів. Сам факт, що у конструктивному ключі ці контакти почалися, можна оцінювати позитивно. Але попереду дуже серйозна робота", - додав прессекретар.

Крім того, Пєсков зазначив, що на цих переговорах "навряд чи можлива дружелюбність", а Кремль не планує публічно обговорювати окремі положення порядку денного переговорного процесу щодо України.

