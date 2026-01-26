Новий раунд переговорів України та РФ в Абу-Дабі може відбутися наступного тижня, - Пєсков

Новий раунд переговорів між українською та російською делегаціями можуть провести вже наступного тижня в Абу-Дабі. 

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Коммерсантъ".

За словами Пєскова, продовження переговорів заплановане на наступний тиждень, однак конкретну дату ще не визначили.

"Продовження переговорів в Абу-Дабі заплановано наступного тижня, точної дати поки що немає", - зазначив Пєсков.

Він також заявив, що не варто очікувати високої результативності цих контактів, наголосивши на складності переговорного процесу.

"Було б помилковим розраховувати на якусь високу результативність перших контактів. Сам факт, що у конструктивному ключі ці контакти почалися, можна оцінювати позитивно. Але попереду дуже серйозна робота", - додав прессекретар.

Крім того, Пєсков зазначив, що на цих переговорах "навряд чи можлива дружелюбність", а Кремль не планує публічно обговорювати окремі положення порядку денного переговорного процесу щодо України.

Топ коментарі
+4
Нах йди,піська.
26.01.2026 11:31 Відповісти
+3
Тупа балаканина ****** про «мирні теревені», йде з 2014 року!!!!
Увесь Світ, це бачить і знає!! Саркозі, меркель, штанмаєр, можуть це засвідчити
26.01.2026 11:31 Відповісти
+1
Кацапам ці переговори пох - їм головне зараз заморозити Україну
26.01.2026 11:37 Відповісти
26.01.2026 11:31 Відповісти
26.01.2026 11:31 Відповісти
Графік це треба !
26.01.2026 11:33 Відповісти
Нафік.
26.01.2026 11:34 Відповісти
26.01.2026 11:37 Відповісти
імітація перемовин
26.01.2026 12:08 Відповісти
Нахіба? Це військові злочинці і їх треба нейтралізовувати всіма можливими засобами.
26.01.2026 12:16 Відповісти
Росіяни знають, що Трамп прихватив Зеленського.Росіяни рухаютьс тільки вперед по фронту через провалену мобілізацію, відставку Залужного, розкрадання на тендерах в армії, корумповану владу, яку тримають на гачку америкоси. Чому йому поспішати? А Зеленський вже не знає, як спригнути і нарешті поїхати до батьків на історичну батьківщину.
26.01.2026 12:21 Відповісти
Раз кацапи не говорять про провал, і незмістовність перемовин, значить їхні вимоги просуваються.
Тут уже кацапську церкву хочуть поставити на повні права і захист Української влади.
26.01.2026 12:36 Відповісти
Іди нах... зі своєю дружелюбністю.Тамбовський вовк тобі товаріщ.
26.01.2026 13:11 Відповісти
не раунд, а сценка из водевиля РЕЗИНКА
для рыжего
по плану
26.01.2026 13:38 Відповісти
 
 