Європа має бути за столом переговорів щодо України, - Вадефуль

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль привітав рух у напрямку прямих переговорів між Україною та Росією за посередництва США та наголосив, що Європа повинна бути представлена в цьому процесі.

Про це він заявив перед від’їздом до Латвії та Швеції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресреліз МЗС ФРН.

Гуманітарна ситуація в Україні

Міністр наголосив на критичній гуманітарній ситуації в Україні через атаки Росії на цивільну інфраструктуру та підкреслив важливість дипломатичних сигналів.

"Ситуація в Україні зараз особливо критична - мільйон людей після цілеспрямованих атак на цивільну інфраструктуру в морозну погоду залишилися без електрики, сотні тисяч - без опалення. Тим важливішим є сигнал про те, що тепер з’явився рух у напрямку прямих переговорів між Україною, Росією та за посередництва США. Одне має завжди залишатися зрозумілим: Європа мусить сидіти за столом переговорів, коли йдеться про загальноєвропейські інтереси та нашу безпеку", - сказав Вадефуль.

Гібридні загрози РФ

Він також звернув увагу на зростання геополітичної напруги та гібридні загрози з боку Росії, особливо у Балтійському регіоні.

"Жоден інший регіон ЄС не зазнає такого масованого впливу гібридних заходів, які організовує Кремль. Балтійський досвід підкреслює нашу гостру потребу в діях: ми не можемо дозволити собі втрачати час, коли йдеться про захист критичної інфраструктури чи санкції проти російського "тіньового флоту". Безпека та стійкість у Балтійському регіоні створюють стабільність для всієї Європи", - заявив глава МЗС Німеччини.

Безпека Європи

Окремо Вадефуль підкреслив важливість трансатлантичної співпраці, водночас наголосивши на необхідності більшої відповідальності Європи за власну безпеку, назвавши Росію головною загрозою для континенту.

"Важливі дискусії, які ми ведемо в трансатлантичному союзі, не повинні призводити до того, щоб з поля зору зник наш центральний інтерес - свобода та безпека України як суверенної держави. Саме на це розраховує Путін. Для нас ясно: Росія була, є і залишається найбільшою загрозою для безпеки та свободи в Європі", - зазначив він.

