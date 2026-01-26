Європа має бути за столом переговорів щодо України, - Вадефуль

вадефуль

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль привітав рух у напрямку прямих переговорів між Україною та Росією за посередництва США та наголосив, що Європа повинна бути представлена в цьому процесі.

Про це він заявив перед від’їздом до Латвії та Швеції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресреліз МЗС ФРН.

Гуманітарна ситуація в Україні

Міністр наголосив на критичній гуманітарній ситуації в Україні через атаки Росії на цивільну інфраструктуру та підкреслив важливість дипломатичних сигналів.

"Ситуація в Україні зараз особливо критична - мільйон людей після цілеспрямованих атак на цивільну інфраструктуру в морозну погоду залишилися без електрики, сотні тисяч - без опалення. Тим важливішим є сигнал про те, що тепер з’явився рух у напрямку прямих переговорів між Україною, Росією та за посередництва США. Одне має завжди залишатися зрозумілим: Європа мусить сидіти за столом переговорів, коли йдеться про загальноєвропейські інтереси та нашу безпеку", - сказав Вадефуль.

Гібридні загрози РФ 

Він також звернув увагу на зростання геополітичної напруги та гібридні загрози з боку Росії, особливо у Балтійському регіоні.

"Жоден інший регіон ЄС не зазнає такого масованого впливу гібридних заходів, які організовує Кремль. Балтійський досвід підкреслює нашу гостру потребу в діях: ми не можемо дозволити собі втрачати час, коли йдеться про захист критичної інфраструктури чи санкції проти російського "тіньового флоту". Безпека та стійкість у Балтійському регіоні створюють стабільність для всієї Європи", - заявив глава МЗС Німеччини.

Безпека Європи

Окремо Вадефуль підкреслив важливість трансатлантичної співпраці, водночас наголосивши на необхідності більшої відповідальності Європи за власну безпеку, назвавши Росію головною загрозою для континенту.

"Важливі дискусії, які ми ведемо в трансатлантичному союзі, не повинні призводити до того, щоб з поля зору зник наш центральний інтерес - свобода та безпека України як суверенної держави. Саме на це розраховує Путін. Для нас ясно: Росія була, є і залишається найбільшою загрозою для безпеки та свободи в Європі", - зазначив він.

Топ коментарі
Європа хоче там сидіти, а не має бути.
26.01.2026 12:44 Відповісти
Звичайно, що Європа має бути за столом переговорів. Тільки за столом справжніх переговорів, де приймають участь політики та можновладці, а не зять-нєхій взять з верблюжим пальтом, які не мають ніякого статусу, якщо не вважати на їхню приналежність до секти Хабад, яка починає захоплювати світ.
26.01.2026 12:51 Відповісти
Европа значение имеет ***********. Если бы не Европа, кацапы точно уже стояли бы под Жешувом. Другой вопрос, что место за столом переговоров не выпрашивают. Туда просто вваливаются, садятся развалившись на три стула сразу, и ноги на стол закинув.. увы Европа так не может. А Трамп может. Вот и весь хер до копейки
26.01.2026 13:15 Відповісти
Даже Зеленский сказал что Европа не имеет никакого значения. Хватит комплексовать. Смиритесь наконец.
26.01.2026 12:31 Відповісти
має..

але Оманська Гнида ж розраховує швидко здати Україну

а від ЄС Оманська Гнида лише бабло хоче ..не нажерлася Оманська істота
26.01.2026 12:38 Відповісти
Добре, що хоч Україні знайшлося там місце.
26.01.2026 12:42 Відповісти
Це перемогою давно настав час оголосити.
26.01.2026 12:46 Відповісти
Ну перестануть торгувати з орками то можуть сідати за стіл, а поки вони постачають їхню військову промисловість, то що їм там робити.
26.01.2026 12:44 Відповісти
Вадефуль проснувся...не минуло й трьох років.
26.01.2026 12:50 Відповісти
Єдине питання. Які нах#й переговори???
26.01.2026 12:57 Відповісти
Естественно! Почему не было их на переговорах?
26.01.2026 13:13 Відповісти
А зеля має сидіти на нарах через те, що відмовився від допомоги Європи в переговорному процесі.
26.01.2026 13:37 Відповісти
EС должен быть. Не трапм , а ЕС должна быть главным. Слава Украине!
26.01.2026 13:40 Відповісти
Та Пуйло, Зеля і Трамп мріють, щоб Європа їмне заважала. Не дарма Зелю Трамп на саміт визвав і текст попаплюжити ЄС дали почитати.
26.01.2026 14:01 Відповісти
 
 