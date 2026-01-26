ЄС слідкує за перемовинами через українських та американських переговорників в Абу-Дабі, - Єврокомісія
Європейська комісія перебуває у постійному контакті з українською та американською делегаціями, які брали участь у перемовинах за участю Росії в Абу-Дабі, щоб бути в курсі перебігу обговорень.
Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За її словами, ЄС слідкує за перебігом перемовин через українських та американських переговорників.
"Так, ми на зв’язку - як до, так і після (перемовин)", - підтвердила Піньо.
Вона уточнила, що Єврокомісія підтримує контакт з делегаціями, щоб дізнаватися про перебіг обговорень та залишатися поінформованою про результати зустрічей в Абу-Дабі.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- Наступний раунд перемовин запланований на 1 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ).
Марина Нєчаєва #561431
26.01.2026 14:29
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
26.01.2026 16:29
