ЄС слідкує за перемовинами через українських та американських переговорників в Абу-Дабі, - Єврокомісія

Європейська комісія перебуває у постійному контакті з українською та американською делегаціями, які брали участь у перемовинах за участю Росії в Абу-Дабі, щоб бути в курсі перебігу обговорень.

Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За її словами, ЄС слідкує за перебігом перемовин через українських та американських переговорників.

"Так, ми на зв’язку - як до, так і після (перемовин)", - підтвердила Піньо.

Вона уточнила, що Єврокомісія підтримує контакт з делегаціями, щоб дізнаватися про перебіг обговорень та залишатися поінформованою про результати зустрічей в Абу-Дабі.

Краще - приїздіть до Києва і звідси слідкуйте.
26.01.2026 14:29 Відповісти
УКРАЇНА ТЕЖ ВЖЕ ВІДСЛІДКУВАЛА ЄС.ЯК СТАРУ ПОВІЮ.КОТРА ПРИЯЗНО СТАВИТЬСЯ ДО КРЕМЛІВСЬКОГО СУТИНЕРА І КРОВОПИВЦІ УКРАЇНСЬКОЇ КРОВІ, В ТОЙ ЖЕ ЧАС ПІД ПРИВОДОМ ВІДСУТНОСТІ КОНСЕНСУС ВІДСОВУЄ ДОПОМОГУ УКРАЇНІ В БАГАТЬОХ ПИТАННЯХ .НА ДОГОДУ КУЙЛУ.НА НЕВИЗНАЧЕНИЙ ЧАС.АБО ВЗАГАЛІ ЇЇ БЛОКУЄ...
26.01.2026 16:29 Відповісти
 
 