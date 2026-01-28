РФ не собирается публично обсуждать документы по урегулированию войны в Украине, - Кремль

Россия не комментирует перечень документов, которые обсуждаются в рамках мирных переговоров о завершении войны против Украины. Москва считает, что этот процесс должен проходить в закрытом режиме.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова цитирует российский "Интерфакс".

Обсуждение документов мирного соглашения

"Мы не обсуждаем никакого перечня документов, потому что мы считаем, что это все должно делаться дискретно, в закрытом режиме", - сказали в Кремле на просьбу прокомментировать информацию о том, что США стремятся подписать два мирных плана по завершению российско-украинской войны.

По словам Пескова, публичное обсуждение якобы деталей только вредит переговорам, которые и так являются сложными.

Отвечая на вопрос о следующем раунде переговоров, он подтвердил, что они готовятся 1 февраля.

