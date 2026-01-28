РФ не собирается публично обсуждать документы по урегулированию войны в Украине, - Кремль
Россия не комментирует перечень документов, которые обсуждаются в рамках мирных переговоров о завершении войны против Украины. Москва считает, что этот процесс должен проходить в закрытом режиме.
Как передает Цензор.НЕТ, заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова цитирует российский "Интерфакс".
Обсуждение документов мирного соглашения
"Мы не обсуждаем никакого перечня документов, потому что мы считаем, что это все должно делаться дискретно, в закрытом режиме", - сказали в Кремле на просьбу прокомментировать информацию о том, что США стремятся подписать два мирных плана по завершению российско-украинской войны.
По словам Пескова, публичное обсуждение якобы деталей только вредит переговорам, которые и так являются сложными.
Отвечая на вопрос о следующем раунде переговоров, он подтвердил, что они готовятся 1 февраля.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского,вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- Следующий раунд переговоров запланирован на 1 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).
А чому так?- бо для Москви ВСІ РАБИ. І ЛИШЕ ЦАРІ мають право вирішувати все як вам жити і чи вам жити взагалі, а всі крім 10 000 людей на планеті мають просто служити царям
