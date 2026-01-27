Украина и Россия провели двусторонние встречи на переговорах в Абу-Даби, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби на прошлой неделе также проходили двусторонние встречи делегаций Украины и России без участия США.
Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде", информирует Цензор.НЕТ.
Двусторонние переговоры были
Сибига напомнил, что переговоры в Абу-Даби анонсировались прежде всего как переговоры в трехстороннем формате. В то же время в ответ на вопрос издания о том, присутствовал ли там и двусторонний украинско-российский трек, глава МИД подтвердил: "Встречи между членами делегации были".
Однако Сибига не детализировал подробности, но добавил, что "переговоры сложные".
Трехсторонние мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского, вопрос Донбасса должен был быть ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- Президент Владимир Зеленский подтвердил, что следующая трехсторонняя встреча между Украиной, Россией и США, предварительно, запланирована на воскресенье, 1 февраля.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Обмiн кротами?
25.11.25 - делегація України на чолі з керівником ГУР МО Кирилом Будановим також перебуває в Абу-Дабі та проводить переговори з американською та російською командами. Джерело: https://censor.net/ua/n3586941