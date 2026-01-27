Украина и Россия провели двусторонние встречи на переговорах в Абу-Даби, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби на прошлой неделе также проходили двусторонние встречи делегаций Украины и России без участия США.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде", информирует Цензор.НЕТ.

Двусторонние переговоры были

Сибига напомнил, что переговоры в Абу-Даби анонсировались прежде всего как переговоры в трехстороннем формате. В то же время в ответ на вопрос издания о том, присутствовал ли там и двусторонний украинско-российский трек, глава МИД подтвердил: "Встречи между членами делегации были".

Однако Сибига не детализировал подробности, но добавил, что "переговоры сложные".

Трехсторонние мирные переговоры в ОАЭ

