Украина и Россия провели двусторонние встречи на переговорах в Абу-Даби, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби на прошлой неделе также проходили двусторонние встречи делегаций Украины и России без участия США.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде", информирует Цензор.НЕТ.

Двусторонние переговоры были

Сибига напомнил, что переговоры в Абу-Даби анонсировались прежде всего как переговоры в трехстороннем формате. В то же время в ответ на вопрос издания о том, присутствовал ли там и двусторонний украинско-российский трек, глава МИД подтвердил: "Встречи между членами делегации были".

Однако Сибига не детализировал подробности, но добавил, что "переговоры сложные".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский готов встретиться с Путиным для решения вопросов по территориям и ЗАЭС, - Сибига

Трехсторонние мирные переговоры в ОАЭ

Читайте также: Переговоры США, Украины и России в Абу-Даби имели историческое значение, - Белый дом

+12
Как бабло поделите?зустричанты хряновы???
27.01.2026 18:28 Ответить
Куратори говорили Зелі коли він уже добє цей народ а Зеля такий - "батя я стараюсь"
Ну і ''двушку на москву'' банда Зеленського своїм господарям в кремль якось має передавати.
28.01.2026 03:57 Ответить
Однак Сибіга не деталізував подробиць, проте додав, що "переговори складні". Джерело: https://censor.net/ua/n3597550

Обмiн кротами?
27.01.2026 18:30 Ответить
делегація перевіряла дверні ручки на наявність "радіоактивний хімічний елемент з атомним номером 84" - я би рекомендував перевіритися...
27.01.2026 18:32 Ответить
Это так не работает. Атомный элемент 84 испускает альфа-частицы, а от них даже ороговевшая кожа защищает. Нужно вовнутрь, чтобы контактировал со слизистой.
27.01.2026 18:37 Ответить
руки не мили - а потім каву пили? Ні?
27.01.2026 18:39 Ответить
Это Литвиненко чаю с полонием попил. А руками за всякие места типа дверных ручек - Скрипаль хватался. Ну и вроде еще Небутербродину трусы намазали.
27.01.2026 18:51 Ответить
Барани не розуміють небезпеки прямихбез посередників та свідків,перемовин
27.01.2026 18:33 Ответить
Зеля заявив, що гарантії погоджені на 100%. А перед цим були заяви, що гарантії будуть в обмін на виведення ЗСУ з Донбасу.
27.01.2026 18:34 Ответить
куратори з паРаши хотіли тет-а-тет поговорити зі своїми Zельоними агентами.
27.01.2026 18:39 Ответить
Контакти йдуть і вже давно . Можливо про все давно вже і домовились ... тільки вам , про це , не розкажуть -
25.11.25 - делегація України на чолі з керівником ГУР МО Кирилом Будановим також перебуває в Абу-Дабі та проводить переговори з американською та російською командами. Джерело: https://censor.net/ua/n3586941
27.01.2026 18:42 Ответить
США стільки випивки не потягли, слабаки!
27.01.2026 20:45 Ответить
Сама думка про те, що можна випивати з росыянами огидна
28.01.2026 00:55 Ответить
 
 