Переговоры США, Украины и России в Абу-Даби имели историческое значение, - Белый дом

Белый дом считает историческими трехсторонние мирные переговоры между Украиной, США и Россией, которые состоялись 23-24 января в ОАЭ (Абу-Даби).

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, информирует Цензор.НЕТ.

Реакция Белого дома

"В минувшие выходные состоялась многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения в СМИ, но имела историческое значение, поскольку команде президента [США Дональда Трампа] удалось собрать за столом переговоров представителей обеих сторон этой войны, чтобы приблизить наступление мира", - сказала представительница администрации Трампа.

По словам Левитт, Трамп все еще активно вовлечен в урегулирование российско-украинской войны и получает отчеты об этом от своего спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера.

В Белом доме добавили, что пока не могут анонсировать новый телефонный разговор лидера США и диктатора РФ Владимира Путина.

Трехсторонние мирные переговоры в ОАЭ

