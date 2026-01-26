Переговоры США, Украины и России в Абу-Даби имели историческое значение, - Белый дом
Белый дом считает историческими трехсторонние мирные переговоры между Украиной, США и Россией, которые состоялись 23-24 января в ОАЭ (Абу-Даби).
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, информирует Цензор.НЕТ.
Реакция Белого дома
"В минувшие выходные состоялась многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения в СМИ, но имела историческое значение, поскольку команде президента [США Дональда Трампа] удалось собрать за столом переговоров представителей обеих сторон этой войны, чтобы приблизить наступление мира", - сказала представительница администрации Трампа.
По словам Левитт, Трамп все еще активно вовлечен в урегулирование российско-украинской войны и получает отчеты об этом от своего спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера.
В Белом доме добавили, что пока не могут анонсировать новый телефонный разговор лидера США и диктатора РФ Владимира Путина.
Трехсторонние мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского,вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- Следующий раунд переговоров запланирован на 1 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).
Що означає "якийсь мир"? Ваші методички це пояснюють?
Відбулося велике історичне ніфіга. премію дарвіна трампу! (типу - хоч якусь премію, бо дід дуже хоче)