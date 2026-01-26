Новая трехсторонняя встреча Украины, США и РФ запланирована на 1 февраля, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что следующая трехсторонняя встреча между Украиной, Россией и США, предварительно, запланирована на воскресенье, 1 февраля.
Об этом глава государства сказал во время вечернего видеообращения 26 января, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
Зеленский напомнил, что заслушал доклад украинской делегации, которая вернулась с трехсторонних встреч в Абу-Даби. Стороны успели обсудить различные вопросы более военного характера – то, что касается шагов для окончания войны и реального контроля, мониторинга.
"Есть вопросы, которые должны быть подготовлены к следующей встрече. Предварительно мы говорили о том, что команды встретятся еще раз в воскресенье. Будет хорошо, если удастся ускорить эту встречу", - отметил он.
Президент заявил, что Украина будет максимально готова по всем пунктам:
"Украина всегда была и будет на стороне мира, и единственный, из-за кого эта война до сих пор продолжается, – Россия. Нужны реальные результаты дипломатии. Чтобы не было впечатления, что россияне используют и переговорный процесс с очень циничной, жесткой целью – откладывают новые меры давления на Россию, которые могли бы сработать. А давление нужно.
Именно давление и его последствия – результат санкций, результат блокирования российских операций – все это работает на остановку войны. Нужно, чтобы партнеры об этом не забывали", – добавил Зеленский.
Трехсторонние мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского,вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- Следующий раунд переговоров запланирован на 1 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).
- ППО проблема не вирішена а стає більшою
- ракет нема
- балістики нема
- енергетика ледве жива
а воно ходить на зустрічі ЯКІ НЕ ДАДУТЬ НІЧОГО - бо і США і РФ вимагають фактично нашої капітуляції...а ті папірці важать менше чим якби їх зважити на вагах
Далі що? Кличко? Порошенко? США? ЄС НАТО? Хто ще буде винен? Тільки не росія...🤬🤬. А Вава все ППО просить та жодне ППО не виграє війни, ППО йому допомагає більше пакувати бабла 🤬
- ні дня не робив ніде в управління державою
- ні дня не робив по професії
- російськомовний і толерував все з РФ в тому числі їх культуру і артистів
- мав звязки з РФ в тому числі бізнес
- ображав регулярно десятки років Україну як державу і її народ особливо україномовних висміюючи із сцени.
Коли людина із хворим серцем пє 4 літра бензину і каже "щоб НЕОЧІКУВАНО мені стало дуже погано" - тут чуда нема. Саме це і сталось - закономірність