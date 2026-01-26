РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9356 посетителей онлайн
Новости Трехсторонние переговоры в ОАЭ
2 020 31

Новая трехсторонняя встреча Украины, США и РФ запланирована на 1 февраля, - Зеленский

Трехсторонние переговоры в ОАЭ
Фото: REUTERS/Hamad Al Kaabi

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что следующая трехсторонняя встреча между Украиной, Россией и США, предварительно, запланирована на воскресенье, 1 февраля.

Об этом глава государства сказал во время вечернего видеообращения 26 января, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Зеленский напомнил, что заслушал доклад украинской делегации, которая вернулась с трехсторонних встреч в Абу-Даби. Стороны успели обсудить различные вопросы более военного характера – то, что касается шагов для окончания войны и реального контроля, мониторинга.

"Есть вопросы, которые должны быть подготовлены к следующей встрече. Предварительно мы говорили о том, что команды встретятся еще раз в воскресенье. Будет хорошо, если удастся ускорить эту встречу", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия критикует Россию за "упорное настаивание" на максималистских территориальных требованиях

Президент заявил, что Украина будет максимально готова по всем пунктам:

"Украина всегда была и будет на стороне мира, и единственный, из-за кого эта война до сих пор продолжается, – Россия. Нужны реальные результаты дипломатии. Чтобы не было впечатления, что россияне используют и переговорный процесс с очень циничной, жесткой целью – откладывают новые меры давления на Россию, которые могли бы сработать. А давление нужно.

Именно давление и его последствия – результат санкций, результат блокирования российских операций – все это работает на остановку войны. Нужно, чтобы партнеры об этом не забывали", – добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский заслушал доклад делегации после переговоров в ОАЭ: Говорили о сложных политических вопросах

Трехсторонние мирные переговоры в ОАЭ

Автор: 

Зеленский Владимир (24112) переговоры (5747)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Щойно 5 балістичних ракет прилетіло по Харкову: місто поринуло у пітьму - розвідувальний БпЛА продовжує перебувати над містом, - місцеві канали.
Далі що? Кличко? Порошенко? США? ЄС НАТО? Хто ще буде винен? Тільки не росія...🤬🤬. А Вава все ППО просить та жодне ППО не виграє війни, ППО йому допомагає більше пакувати бабла 🤬
показать весь комментарий
26.01.2026 19:44 Ответить
+6
Чувак робить ВСЕ ЛИШ ЩОБ НІФІГА НЕ РОБИТИ

- ППО проблема не вирішена а стає більшою
- ракет нема
- балістики нема
- енергетика ледве жива

а воно ходить на зустрічі ЯКІ НЕ ДАДУТЬ НІЧОГО - бо і США і РФ вимагають фактично нашої капітуляції...а ті папірці важать менше чим якби їх зважити на вагах
показать весь комментарий
26.01.2026 19:35 Ответить
+5
вині ЛЮДИ які підчас війни яка тривала уже 5 років вибрали Головнокомандувачем клоуна який

- ні дня не робив ніде в управління державою
- ні дня не робив по професії
- російськомовний і толерував все з РФ в тому числі їх культуру і артистів
- мав звязки з РФ в тому числі бізнес
- ображав регулярно десятки років Україну як державу і її народ особливо україномовних висміюючи із сцени.

Коли людина із хворим серцем пє 4 літра бензину і каже "щоб НЕОЧІКУВАНО мені стало дуже погано" - тут чуда нема. Саме це і сталось - закономірність
показать весь комментарий
26.01.2026 19:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чувак робить ВСЕ ЛИШ ЩОБ НІФІГА НЕ РОБИТИ

- ППО проблема не вирішена а стає більшою
- ракет нема
- балістики нема
- енергетика ледве жива

а воно ходить на зустрічі ЯКІ НЕ ДАДУТЬ НІЧОГО - бо і США і РФ вимагають фактично нашої капітуляції...а ті папірці важать менше чим якби їх зважити на вагах
показать весь комментарий
26.01.2026 19:35 Ответить
Не питання - посилаєм Тромба нах і ти в перших рядах атакуєш кацапів ... так ?
показать весь комментарий
26.01.2026 19:39 Ответить
Так фактично карт ніяких Україна немає, де власна балістика? , вона була більше ніж на 90 відсотків готова в 2019 році...
показать весь комментарий
26.01.2026 19:43 Ответить
Це , типу того , як і теперішні мирні угоди "готові на 90%" ще з минулого року ?
показать весь комментарий
26.01.2026 19:46 Ответить
Які твої ідеї, окрім скиглення? Тільки не пиши віш-ліст у стилі "треба зробити багато ракет, ядерну зірку і купу балістики".
показать весь комментарий
26.01.2026 20:00 Ответить
Наприклад змусити захід ввести війська.
показать весь комментарий
26.01.2026 20:03 Ответить
Вони , навіть , в Гренландію не насмілюються їх ввести ...
показать весь комментарий
26.01.2026 20:13 Ответить
Тоді робити зброю масового ураження - брудні бімби, газ VX
показать весь комментарий
26.01.2026 20:15 Ответить
Цей тип, з його ж слів, живе на Закарпатті, а там війна взагалі не відчувається. Немає а ні прильотів, не гинуть люди, завжди є світ і тепло. Навіть на комендантську годину забили. То ж йому по цимбалах, що коїться у Києві, Одесі, Дніпрі чи Харкові.
показать весь комментарий
27.01.2026 07:09 Ответить
Харе тягнути кота за яйки. Без результатів хай не повертаются.
показать весь комментарий
26.01.2026 19:37 Ответить
на 1 лютого....

ждітє прільота, ждітє прільота, ждітє прільота,.....

.
показать весь комментарий
26.01.2026 20:03 Ответить
https://ibb.co/pvtCZQ9J
показать весь комментарий
26.01.2026 19:39 Ответить
Який важель на " переговорах" має Україна коли бпла вже залітають без фіксації? За енергетику взагалі немає сенсу згадувати.
показать весь комментарий
26.01.2026 19:40 Ответить
Переливають з пустого в порожнє, "тільки в Україні! Дивіться , гастролі криворізьського ішака і ко по країнам Європи і близького сходу!"
показать весь комментарий
26.01.2026 19:41 Ответить
Щойно 5 балістичних ракет прилетіло по Харкову: місто поринуло у пітьму - розвідувальний БпЛА продовжує перебувати над містом, - місцеві канали.
Далі що? Кличко? Порошенко? США? ЄС НАТО? Хто ще буде винен? Тільки не росія...🤬🤬. А Вава все ППО просить та жодне ППО не виграє війни, ППО йому допомагає більше пакувати бабла 🤬
показать весь комментарий
26.01.2026 19:44 Ответить
вині ЛЮДИ які підчас війни яка тривала уже 5 років вибрали Головнокомандувачем клоуна який

- ні дня не робив ніде в управління державою
- ні дня не робив по професії
- російськомовний і толерував все з РФ в тому числі їх культуру і артистів
- мав звязки з РФ в тому числі бізнес
- ображав регулярно десятки років Україну як державу і її народ особливо україномовних висміюючи із сцени.

Коли людина із хворим серцем пє 4 літра бензину і каже "щоб НЕОЧІКУВАНО мені стало дуже погано" - тут чуда нема. Саме це і сталось - закономірність
показать весь комментарий
26.01.2026 19:51 Ответить
Угу 🧐
показать весь комментарий
26.01.2026 20:18 Ответить
Уявіть собі переговори, якби Україна мала балістику і брудну бімбу з ядерних відходів.
показать весь комментарий
26.01.2026 19:50 Ответить
Та не було б війни
показать весь комментарий
26.01.2026 19:53 Ответить
Мова про даний час. З 2014 року 2 президента згаяли 12 років, вже під час війни
показать весь комментарий
26.01.2026 19:55 Ответить
Ні не два ! Один Президент і один шлімазл-чмоня-Ухілесс
показать весь комментарий
26.01.2026 20:17 Ответить
Вони однакові - обидва не Українці.
показать весь комментарий
26.01.2026 20:22 Ответить
Шкода, що такі генії сидять по закордонах, а не в МО. Через нехватку потужних кадрів набирають всіляких Федоровів та Стерненків.
показать весь комментарий
27.01.2026 03:07 Ответить
зєлєнскій і Діод. Повна інтегральна схема на платі..
показать весь комментарий
26.01.2026 20:16 Ответить
Пусте, товкотiння води у ступi
показать весь комментарий
26.01.2026 20:18 Ответить
Яке пусте, якщо всі три сторони говорять про конструктив і просування?
показать весь комментарий
26.01.2026 21:02 Ответить
Який вже там по рахунку пункт вимог Пуйла будуть загортати в красиву обгортку для лохторату?
показать весь комментарий
26.01.2026 21:01 Ответить
Хочу прочитати весь список. Маю на увазі меню і список розваг, які підготували для делегацій. Ну і головне - хто за це все башляє?
показать весь комментарий
26.01.2026 22:11 Ответить
Вангую: скоро ЗЕ та ПУ зустрінуться знову. І ЗЕ пригостить візаві шашликами і ще раз побачить мир в очах ПУ.
показать весь комментарий
26.01.2026 22:56 Ответить
будуть домовлятись,коли знову зустрітись, щоб домовлятись і так по колу.
показать весь комментарий
27.01.2026 13:47 Ответить
 
 