Новая трехсторонняя встреча Украины, США и РФ запланирована на 1 февраля, - Зеленский

Фото: REUTERS/Hamad Al Kaabi

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что следующая трехсторонняя встреча между Украиной, Россией и США, предварительно, запланирована на воскресенье, 1 февраля.

Об этом глава государства сказал во время вечернего видеообращения 26 января, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Зеленский напомнил, что заслушал доклад украинской делегации, которая вернулась с трехсторонних встреч в Абу-Даби. Стороны успели обсудить различные вопросы более военного характера – то, что касается шагов для окончания войны и реального контроля, мониторинга.

"Есть вопросы, которые должны быть подготовлены к следующей встрече. Предварительно мы говорили о том, что команды встретятся еще раз в воскресенье. Будет хорошо, если удастся ускорить эту встречу", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия критикует Россию за "упорное настаивание" на максималистских территориальных требованиях

Президент заявил, что Украина будет максимально готова по всем пунктам:

"Украина всегда была и будет на стороне мира, и единственный, из-за кого эта война до сих пор продолжается, – Россия. Нужны реальные результаты дипломатии. Чтобы не было впечатления, что россияне используют и переговорный процесс с очень циничной, жесткой целью – откладывают новые меры давления на Россию, которые могли бы сработать. А давление нужно.

Именно давление и его последствия – результат санкций, результат блокирования российских операций – все это работает на остановку войны. Нужно, чтобы партнеры об этом не забывали", – добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский заслушал доклад делегации после переговоров в ОАЭ: Говорили о сложных политических вопросах

Трехсторонние мирные переговоры в ОАЭ