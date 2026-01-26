Нова тристороння зустріч України, США та РФ запланована на 1 лютого, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що наступна тристороння зустріч між Україною, Росією та США, попередньо, запланована на неділю, 1 лютого.
Про це глава держави сказав під час вечірнього відеозвернення 26 січня, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Зеленський нагадав, що заслухав доповідь української делегації, яка повернулася з тристоронніх зустрічей в Абу-Дабі. Сторони встигли обговорити різні питання більше військового характеру – те, що стосується кроків для закінчення війни та реального контролю, моніторингу.
"Є питання, які мають бути підготовлені на наступну зустріч. Попередньо ми говорили про те, що команди зустрінуться ще раз у неділю. Буде добре, якщо вдасться прискорити цю зустріч", - зазначив він.
Президент заявив, що Україна буде максимально готовою за всіма пунктами:
"Україна завжди є і буде на стороні миру, і єдиний, через кого ця війна досі триває, – Росія. Потрібні реальні результати дипломатії. Щоб не було враження, що росіяни використовують і переговорний процес із дуже цинічною, жорсткою метою – відсувають нові заходи тиску на Росію, які могли б спрацювати. А тиск потрібен.
Саме тиск і його наслідки – результат санкцій, результат блокування російських операцій – усе це працює на зупинку війни. Треба, щоб партнери про це не забували", - додав Зеленський.
Тристоронні мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- Наступний раунд перемовин запланований на 1 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ).
- ППО проблема не вирішена а стає більшою
- ракет нема
- балістики нема
- енергетика ледве жива
а воно ходить на зустрічі ЯКІ НЕ ДАДУТЬ НІЧОГО - бо і США і РФ вимагають фактично нашої капітуляції...а ті папірці важать менше чим якби їх зважити на вагах
ждітє прільота, ждітє прільота, ждітє прільота,.....
Далі що? Кличко? Порошенко? США? ЄС НАТО? Хто ще буде винен? Тільки не росія...🤬🤬. А Вава все ППО просить та жодне ППО не виграє війни, ППО йому допомагає більше пакувати бабла 🤬
- ні дня не робив ніде в управління державою
- ні дня не робив по професії
- російськомовний і толерував все з РФ в тому числі їх культуру і артистів
- мав звязки з РФ в тому числі бізнес
- ображав регулярно десятки років Україну як державу і її народ особливо україномовних висміюючи із сцени.
Коли людина із хворим серцем пє 4 літра бензину і каже "щоб НЕОЧІКУВАНО мені стало дуже погано" - тут чуда нема. Саме це і сталось - закономірність