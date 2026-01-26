2 020 31

Нова тристороння зустріч України, США та РФ запланована на 1 лютого, - Зеленський

Фото: REUTERS/Hamad Al Kaabi

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що наступна тристороння зустріч між Україною, Росією та США, попередньо, запланована на неділю, 1 лютого.

Про це глава держави сказав під час вечірнього відеозвернення 26 січня, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Зеленський нагадав, що заслухав доповідь української делегації, яка повернулася з тристоронніх зустрічей в Абу-Дабі. Сторони встигли обговорити різні питання більше військового характеру – те, що стосується кроків для закінчення війни та реального контролю, моніторингу.

"Є питання, які мають бути підготовлені на наступну зустріч. Попередньо ми говорили про те, що команди зустрінуться ще раз у неділю. Буде добре, якщо вдасться прискорити цю зустріч", - зазначив він.

Президент заявив, що Україна буде максимально готовою за всіма пунктами:

"Україна завжди є і буде на стороні миру, і єдиний, через кого ця війна досі триває, – Росія. Потрібні реальні результати дипломатії. Щоб не було враження, що росіяни використовують і переговорний процес із дуже цинічною, жорсткою метою – відсувають нові заходи тиску на Росію, які могли б спрацювати. А тиск потрібен.

Саме тиск і його наслідки – результат санкцій, результат блокування російських операцій – усе це працює на зупинку війни. Треба, щоб партнери про це не забували", - додав Зеленський.

Топ коментарі
+8
Щойно 5 балістичних ракет прилетіло по Харкову: місто поринуло у пітьму - розвідувальний БпЛА продовжує перебувати над містом, - місцеві канали.
Далі що? Кличко? Порошенко? США? ЄС НАТО? Хто ще буде винен? Тільки не росія...🤬🤬. А Вава все ППО просить та жодне ППО не виграє війни, ППО йому допомагає більше пакувати бабла 🤬
26.01.2026 19:44 Відповісти
+6
Чувак робить ВСЕ ЛИШ ЩОБ НІФІГА НЕ РОБИТИ

- ППО проблема не вирішена а стає більшою
- ракет нема
- балістики нема
- енергетика ледве жива

а воно ходить на зустрічі ЯКІ НЕ ДАДУТЬ НІЧОГО - бо і США і РФ вимагають фактично нашої капітуляції...а ті папірці важать менше чим якби їх зважити на вагах
26.01.2026 19:35 Відповісти
+5
вині ЛЮДИ які підчас війни яка тривала уже 5 років вибрали Головнокомандувачем клоуна який

- ні дня не робив ніде в управління державою
- ні дня не робив по професії
- російськомовний і толерував все з РФ в тому числі їх культуру і артистів
- мав звязки з РФ в тому числі бізнес
- ображав регулярно десятки років Україну як державу і її народ особливо україномовних висміюючи із сцени.

Коли людина із хворим серцем пє 4 літра бензину і каже "щоб НЕОЧІКУВАНО мені стало дуже погано" - тут чуда нема. Саме це і сталось - закономірність
26.01.2026 19:51 Відповісти
Не питання - посилаєм Тромба нах і ти в перших рядах атакуєш кацапів ... так ?
26.01.2026 19:39 Відповісти
Так фактично карт ніяких Україна немає, де власна балістика? , вона була більше ніж на 90 відсотків готова в 2019 році...
26.01.2026 19:43 Відповісти
Це , типу того , як і теперішні мирні угоди "готові на 90%" ще з минулого року ?
26.01.2026 19:46 Відповісти
Які твої ідеї, окрім скиглення? Тільки не пиши віш-ліст у стилі "треба зробити багато ракет, ядерну зірку і купу балістики".
26.01.2026 20:00 Відповісти
Наприклад змусити захід ввести війська.
26.01.2026 20:03 Відповісти
Вони , навіть , в Гренландію не насмілюються їх ввести ...
26.01.2026 20:13 Відповісти
Тоді робити зброю масового ураження - брудні бімби, газ VX
26.01.2026 20:15 Відповісти
Цей тип, з його ж слів, живе на Закарпатті, а там війна взагалі не відчувається. Немає а ні прильотів, не гинуть люди, завжди є світ і тепло. Навіть на комендантську годину забили. То ж йому по цимбалах, що коїться у Києві, Одесі, Дніпрі чи Харкові.
27.01.2026 07:09 Відповісти
Харе тягнути кота за яйки. Без результатів хай не повертаются.
26.01.2026 19:37 Відповісти
на 1 лютого....

ждітє прільота, ждітє прільота, ждітє прільота,.....

26.01.2026 20:03 Відповісти
26.01.2026 19:39 Відповісти
Який важель на " переговорах" має Україна коли бпла вже залітають без фіксації? За енергетику взагалі немає сенсу згадувати.
26.01.2026 19:40 Відповісти
Переливають з пустого в порожнє, "тільки в Україні! Дивіться , гастролі криворізьського ішака і ко по країнам Європи і близького сходу!"
26.01.2026 19:41 Відповісти
Угу 🧐
26.01.2026 20:18 Відповісти
Уявіть собі переговори, якби Україна мала балістику і брудну бімбу з ядерних відходів.
26.01.2026 19:50 Відповісти
Та не було б війни
26.01.2026 19:53 Відповісти
Мова про даний час. З 2014 року 2 президента згаяли 12 років, вже під час війни
26.01.2026 19:55 Відповісти
Ні не два ! Один Президент і один шлімазл-чмоня-Ухілесс
26.01.2026 20:17 Відповісти
Вони однакові - обидва не Українці.
26.01.2026 20:22 Відповісти
Шкода, що такі генії сидять по закордонах, а не в МО. Через нехватку потужних кадрів набирають всіляких Федоровів та Стерненків.
27.01.2026 03:07 Відповісти
зєлєнскій і Діод. Повна інтегральна схема на платі..
26.01.2026 20:16 Відповісти
Пусте, товкотiння води у ступi
26.01.2026 20:18 Відповісти
Яке пусте, якщо всі три сторони говорять про конструктив і просування?
26.01.2026 21:02 Відповісти
Який вже там по рахунку пункт вимог Пуйла будуть загортати в красиву обгортку для лохторату?
26.01.2026 21:01 Відповісти
Хочу прочитати весь список. Маю на увазі меню і список розваг, які підготували для делегацій. Ну і головне - хто за це все башляє?
26.01.2026 22:11 Відповісти
Вангую: скоро ЗЕ та ПУ зустрінуться знову. І ЗЕ пригостить візаві шашликами і ще раз побачить мир в очах ПУ.
26.01.2026 22:56 Відповісти
будуть домовлятись,коли знову зустрітись, щоб домовлятись і так по колу.
27.01.2026 13:47 Відповісти
 
 