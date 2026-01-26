Переговори США, України та Росії в Абу-Дабі мали історичне значення, - Білий дім
Білий дім вважає історичними тристоронні мирні переговори між Україною, США та Росією, що відбулися 23-24 січня в ОАЕ (Абу-Дабі).
Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, інформує Цензор.НЕТ.
Реакція Білого дому
"Минулих вихідних відбулася багатостороння зустріч, яка не отримала широкого висвітлення в ЗМІ, але мала історичне значення, оскільки команді президента [США Дональда Трампа] вдалося зібрати за столом переговорів представників обох сторін цієї війни, щоб наблизити настання миру", - сказала представниця адміністрації Трампа.
За словами Левітт, Трамп все ще активно залучений у врегулювання російсько-української війни та отримує звіти про це від свого спецпредставника Стіва Віткоффа і зятя Джареда Кушнера.
У Білому домі додали, що поки не можуть анонсувати нову телефонну розмову лідера США і диктатора РФ Володимира Путіна.
Тристоронні мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу мало бути ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- Президент Володимир Зеленський підтвердив, що наступна тристороння зустріч між Україною, Росією та США, попередньо, запланована на неділю, 1 лютого.
Що означає "якийсь мир"? Ваші методички це пояснюють?
Відбулося велике історичне ніфіга. премію дарвіна трампу! (типу - хоч якусь премію, бо дід дуже хоче)