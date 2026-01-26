Переговори США, України та Росії в Абу-Дабі мали історичне значення, - Білий дім

Білий дім вважає історичними тристоронні мирні переговори між Україною, США та Росією, що відбулися 23-24 січня в ОАЕ (Абу-Дабі).

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Реакція Білого дому

"Минулих вихідних відбулася багатостороння зустріч, яка не отримала широкого висвітлення в ЗМІ, але мала історичне значення, оскільки команді президента [США Дональда Трампа] вдалося зібрати за столом переговорів представників обох сторін цієї війни, щоб наблизити настання миру", - сказала представниця адміністрації Трампа.

За словами Левітт, Трамп все ще активно залучений у врегулювання російсько-української війни та отримує звіти про це від свого спецпредставника Стіва Віткоффа і зятя Джареда Кушнера.

У Білому домі додали, що поки не можуть анонсувати нову телефонну розмову лідера США і диктатора РФ Володимира Путіна.

Тристоронні мирні перемовини в ОАЕ

