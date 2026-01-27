Україна та Росія мали двосторонні зустрічі на перемовинах в Абу-Дабі, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі минулого тижня також відбувалися двосторонні зустрічі делегацій України та Росії без участі США.

Про це він розповів у інтерв'ю "Європейській правді".

Двосторонні перемовини були

Сибіга нагадав, що переговори в Абу-Дабі анонсувались насамперед як перемовини у тристоронньому форматі. Водночас у відповідь на запитання видання про те, чи був присутній там і двосторонній українсько-російський трек, глава МЗС підтвердив: "Зустрічі між членами делегації були".

Однак Сибіга не деталізував подробиць, проте додав, що "переговори складні".

Тристоронні мирні перемовини в ОАЕ

