1 788 14

Україна та Росія мали двосторонні зустрічі на перемовинах в Абу-Дабі, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі минулого тижня також відбувалися двосторонні зустрічі делегацій України та Росії без участі США.

Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.

Двосторонні перемовини були

Сибіга нагадав, що переговори в Абу-Дабі анонсувались насамперед як перемовини у тристоронньому форматі. Водночас у відповідь на запитання видання про те, чи був присутній там і двосторонній українсько-російський трек, глава МЗС підтвердив: "Зустрічі між членами делегації були".

Однак Сибіга не деталізував подробиць, проте додав, що "переговори складні".

Как бабло поделите?зустричанты хряновы???
показати весь коментар
27.01.2026 18:28 Відповісти
Куратори говорили Зелі коли він уже добє цей народ а Зеля такий - "батя я стараюсь"
показати весь коментар
27.01.2026 18:29 Відповісти
Ну і ''двушку на москву'' банда Зеленського своїм господарям в кремль якось має передавати.
показати весь коментар
28.01.2026 03:57 Відповісти
Обмiн кротами?
показати весь коментар
27.01.2026 18:30 Відповісти
делегація перевіряла дверні ручки на наявність "радіоактивний хімічний елемент з атомним номером 84" - я би рекомендував перевіритися...
показати весь коментар
27.01.2026 18:32 Відповісти
Это так не работает. Атомный элемент 84 испускает альфа-частицы, а от них даже ороговевшая кожа защищает. Нужно вовнутрь, чтобы контактировал со слизистой.
показати весь коментар
27.01.2026 18:37 Відповісти
руки не мили - а потім каву пили? Ні?
показати весь коментар
27.01.2026 18:39 Відповісти
Это Литвиненко чаю с полонием попил. А руками за всякие места типа дверных ручек - Скрипаль хватался. Ну и вроде еще Небутербродину трусы намазали.
показати весь коментар
27.01.2026 18:51 Відповісти
Барани не розуміють небезпеки прямихбез посередників та свідків,перемовин
показати весь коментар
27.01.2026 18:33 Відповісти
Зеля заявив, що гарантії погоджені на 100%. А перед цим були заяви, що гарантії будуть в обмін на виведення ЗСУ з Донбасу.
показати весь коментар
27.01.2026 18:34 Відповісти
куратори з паРаши хотіли тет-а-тет поговорити зі своїми Zельоними агентами.
показати весь коментар
27.01.2026 18:39 Відповісти
Контакти йдуть і вже давно . Можливо про все давно вже і домовились ... тільки вам , про це , не розкажуть -
25.11.25 - делегація України на чолі з керівником ГУР МО Кирилом Будановим також перебуває в Абу-Дабі та проводить переговори з американською та російською командами. Джерело: https://censor.net/ua/n3586941
показати весь коментар
27.01.2026 18:42 Відповісти
США стільки випивки не потягли, слабаки!
показати весь коментар
27.01.2026 20:45 Відповісти
Сама думка про те, що можна випивати з росыянами огидна
показати весь коментар
28.01.2026 00:55 Відповісти
 
 