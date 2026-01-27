Україна та Росія мали двосторонні зустрічі на перемовинах в Абу-Дабі, - Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі минулого тижня також відбувалися двосторонні зустрічі делегацій України та Росії без участі США.
Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.
Двосторонні перемовини були
Сибіга нагадав, що переговори в Абу-Дабі анонсувались насамперед як перемовини у тристоронньому форматі. Водночас у відповідь на запитання видання про те, чи був присутній там і двосторонній українсько-російський трек, глава МЗС підтвердив: "Зустрічі між членами делегації були".
Однак Сибіга не деталізував подробиць, проте додав, що "переговори складні".
Тристоронні мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу мало бути ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- Президент Володимир Зеленський підтвердив, що наступна тристороння зустріч між Україною, Росією та США, попередньо, запланована на неділю, 1 лютого.
Обмiн кротами?
25.11.25 - делегація України на чолі з керівником ГУР МО Кирилом Будановим також перебуває в Абу-Дабі та проводить переговори з американською та російською командами. Джерело: https://censor.net/ua/n3586941