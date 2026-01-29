Вступ України до Євросоюзу 1 січня 2027 року неможливий, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вступ України до Європейського Союзу 1 січня 2027 року є неможливим.

Про це він сказав після переговорів з коаліційними партнерами в Берліні, пише агентство dpa, інформує Цензор.НЕТ.

Прискорений вступ неможливий

Мерц зазначив, що кожна країна-кандидат повинна виконати Копенгагенські критерії, а цей процес зазвичай триває кілька років.

Водночас політик наголосив, що для України важливо зберігати перспективу членства.

"Ми можемо поступово наближати Україну до Європейського Союзу. Це завжди можливо, але такий швидкий вступ просто нездійсненний", - сказав Мерц.

Довідково

Копенгагенські критерії - це ключові вимоги до країн-кандидатів для вступу до Євросоюзу, ухвалені в 1993 році. Вони передбачають наявність стабільної демократії, верховенства права, дотримання прав людини, функціонуючої ринкової економіки, а також готовність виконувати законодавство ЄС.

Раніше видання Financial Times писало, що початковий проєкт 20-пунктного мирного плану передбачав вступ України до Євросоюзу у 2027 році, але зараз це положення переглядається через відсутність консенсусу серед країн ЄС.

