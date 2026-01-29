Вступ України до Євросоюзу 1 січня 2027 року неможливий, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вступ України до Європейського Союзу 1 січня 2027 року є неможливим.

Про це він сказав після переговорів з коаліційними партнерами в Берліні, пише агентство dpa, інформує Цензор.НЕТ.

Прискорений вступ неможливий 

"Вступ 1 січня 2027 року неможливий", - заявив канцлер ФРН.

Мерц зазначив, що кожна країна-кандидат повинна виконати Копенгагенські критерії, а цей процес зазвичай триває кілька років.

Водночас політик наголосив, що для України важливо зберігати перспективу членства.

"Ми можемо поступово наближати Україну до Європейського Союзу. Це завжди можливо, але такий швидкий вступ просто нездійсненний", - сказав Мерц.

Читайте також: Україна навряд чи вступить до ЄС у 2027 році. Це - "малодосяжна" перспектива, - Навроцький

Довідково

Копенгагенські критерії - це ключові вимоги до країн-кандидатів для вступу до Євросоюзу, ухвалені в 1993 році. Вони передбачають наявність стабільної демократії, верховенства права, дотримання прав людини, функціонуючої ринкової економіки, а також готовність виконувати законодавство ЄС.

  • Раніше видання Financial Times писало, що початковий проєкт 20-пунктного мирного плану передбачав вступ України до Євросоюзу у 2027 році, але зараз це положення переглядається через відсутність консенсусу серед країн ЄС.

Читайте також: Вступ України до ЄС - ключова гарантія безпеки: говоримо про 2027 рік, - Зеленський

Автор: 

Євросоюз (15010) Мерц Фрідріх (430)
Топ коментарі
+15

29.01.2026 00:31 Відповісти
+14
Україна повинна воювати до 2030 року (с) - Якщо не помиляюсь, саме такий термін озвучив голова німецької розвідки... Якщо ця вимога буде виконана, тоді можливо, "перспектива членства" буде виконана.

29.01.2026 00:20 Відповісти
+13
Ні, в Україні має діяти верховенство права, демократія, дотримання прав людини, стабільність економіки, а не ''ефективні'' менеджери зеленої влади на чолі з Вождьом. Все дуже просто. І це буде виконано при зміні влади на виборах.

29.01.2026 06:16 Відповісти
А вимога трудящих - щоб не було буржуїв. І як це заперечує мною сказане? Квоти це абсолютно не-ринковий механізм.

29.01.2026 12:35 Відповісти
так, не ринковий! А що б не було ни щівної конкуренції!!

29.01.2026 17:21 Відповісти
Де протиріччя? ))) бюджет спільний, допомагає новачкам і відсталим членам Союзу.
А квоти це щоб новий потік товарів не розорив їх виробника.
Чи ви думаєте, що вони будуть запрошувати у Союз ( Співдружність) собі у збиток

29.01.2026 17:24 Відповісти
вони ж не тільки нових членів квотують. вони взагалі там розвели совок із тими квотами який вбиває конкуренцію. і не в останню чергу через те давно відстають за темпами росту від США

29.01.2026 18:05 Відповісти
Виходить зебіл соврамши. Як й завжди.

29.01.2026 09:28 Відповісти
А хіба колись було інакше?

29.01.2026 10:36 Відповісти
Яке ЄС із ЗЕлупою на чолі??? У нас що зараз є верховенство права? Коли влада кидає за грати по політичним мотивам або тих хто бореться з корупцією, а всі мародери втікли за кордон на чолі з друзями зеленського? У нас дотримуються права людини? За часів ЗЕлупи про це навіть смішно казати, чого варто перекриття кордонів, як в КНДР та бусифікація. У нас що є вибори? Ні бо ЗЕлупа під усілякими предлогами не хоче їх проводити. І керівництво ЄС це чудово бачить. І саме про це каже Мерц, коли посилається на виконання умов Копенгагенських критеріїв. Тож питання не до ЄС, а до узурпатора влади на Банковій. Поки ЗЕлупа пересиджує свій термін поки воно при владі, у України не буде жодних перспектив.

29.01.2026 09:41 Відповісти
Ну не приймуть, подумаєш. Вони ж допомагати не перестануть, тому головна стратегічна мета (50 тисяч в місяць) українцям забезпечена. Все інше не має значення.

29.01.2026 09:48 Відповісти
Не пройшло й 13 років після Євромайдану. Скільки ще крові українці мають пролити незламно за той Євросоюз? Навіть без НАТи.

29.01.2026 09:52 Відповісти
Не знаю, а ти скільки пролив щоб в Дойчлянд потрапити?😹

29.01.2026 11:03 Відповісти
Шукаєте причину?
То через московію?? Чи саме завелось, руйнування і т.д.?
Чи хочеш навалити тут тез "скакали", "кастрюлькі" і т.д. ?
Першопричина біди війна, війну веде московія!! Жодного аргументу Україна ніколи не давала!!
Війна є імперською та агресивною , з повним порушенням Статуту ООН якому похій . Просто тому що большая ( за розміром) Бензоколонка захотіла реалізувати силу і силою все забрати

29.01.2026 17:31 Відповісти
Жодних аргументів! Зеленський нам вже пообіцяв!

29.01.2026 10:35 Відповісти
Таке питаннннннннячКО ...
А чи можно виключати країну , таку як Угорщина чи Словакія , якщо вони категорично систематично порушують "Копенгаген" ... Ось скільки рокив той же орбан тримає тоталітарну владу ? Мабуть адмірал Хорхі так довно не був імператором Угорщини як ось це жучара !

За що тоді гинуть герої на передку , якщо Україна повиння виконувать усе до дрібного пунктику .

Нехай може інші члени ЕС повоюють ... так би мовити утримують лютого звіра собою, життями свої громдян !!!
Після цього спитаймо громадян цих членів ЕС , чи згодні бути в ЕС на загальних умовах . Чи не заслуговує така країна виключення певних дуже бюрократичних умов .

29.01.2026 12:11 Відповісти
не знаю на кого ще працює ця мантра, що українці стримують кацапів і рятують європу.
кацапи не будуть воювати з європою , там немає стільки рускоговорящих , зрадників і ждунів.

29.01.2026 14:42 Відповісти
І хитрих хозаро-хозлів.© ( 73 %й мудрий Наріт)
Хоча московито-хазарарів там мільони.

29.01.2026 17:33 Відповісти
А 20 лет "реформ" - что это было?

29.01.2026 12:22 Відповісти

29.01.2026 12:27 Відповісти
так ще ніхто не обламував Сонцесяйного!

29.01.2026 12:28 Відповісти
я вас благаю. йому в очі сци він буде далі роль голобородька грати. оце і є стресостійкість і незламність

29.01.2026 14:36 Відповісти
Трамп

29.01.2026 12:38 Відповісти
С Зеленским и его шайкой , Украину НЕ возьмут в ЕС . Там у них своих ворюг хватает.

29.01.2026 12:53 Відповісти
З ним можна погодитися.У нас давно не проводяться вибори не те що голови держави та парламенту, а й навіть мерів на місцях,тому дійсно вступ неможливий бо більшість умов наразі нездійсненні.

29.01.2026 13:37 Відповісти
Тогда Венгрию надо оттуда гнать, которая не соответствует критериям и предает интересы Евросоюза.

29.01.2026 14:25 Відповісти
Добрий день,блін приїхали.Скільки ви нам будете яй ці морочити???

29.01.2026 15:03 Відповісти
цікаво, а який дибіл повірив, шо вступ у ЄС - то просто проста формальність? Ну вот реально? тут є такі?

29.01.2026 15:26 Відповісти
Ніхто , ніде нас не чекає. Пам'ятайте це...

29.01.2026 20:10 Відповісти
