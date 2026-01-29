Вступ України до Євросоюзу 1 січня 2027 року неможливий, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вступ України до Європейського Союзу 1 січня 2027 року є неможливим.
Про це він сказав після переговорів з коаліційними партнерами в Берліні, пише агентство dpa, інформує Цензор.НЕТ.
Прискорений вступ неможливий
"Вступ 1 січня 2027 року неможливий", - заявив канцлер ФРН.
Мерц зазначив, що кожна країна-кандидат повинна виконати Копенгагенські критерії, а цей процес зазвичай триває кілька років.
Водночас політик наголосив, що для України важливо зберігати перспективу членства.
"Ми можемо поступово наближати Україну до Європейського Союзу. Це завжди можливо, але такий швидкий вступ просто нездійсненний", - сказав Мерц.
Довідково
Копенгагенські критерії - це ключові вимоги до країн-кандидатів для вступу до Євросоюзу, ухвалені в 1993 році. Вони передбачають наявність стабільної демократії, верховенства права, дотримання прав людини, функціонуючої ринкової економіки, а також готовність виконувати законодавство ЄС.
- Раніше видання Financial Times писало, що початковий проєкт 20-пунктного мирного плану передбачав вступ України до Євросоюзу у 2027 році, але зараз це положення переглядається через відсутність консенсусу серед країн ЄС.
А квоти це щоб новий потік товарів не розорив їх виробника.
Чи ви думаєте, що вони будуть запрошувати у Союз ( Співдружність) собі у збиток
То через московію?? Чи саме завелось, руйнування і т.д.?
Чи хочеш навалити тут тез "скакали", "кастрюлькі" і т.д. ?
Першопричина біди війна, війну веде московія!! Жодного аргументу Україна ніколи не давала!!
Війна є імперською та агресивною , з повним порушенням Статуту ООН
якому похій. Просто тому що большая ( за розміром) Бензоколонка захотіла реалізувати силу і силою все забрати
А чи можно виключати країну , таку як Угорщина чи Словакія , якщо вони категорично систематично порушують "Копенгаген" ... Ось скільки рокив той же орбан тримає тоталітарну владу ? Мабуть адмірал Хорхі так довно не був імператором Угорщини як ось це жучара !
За що тоді гинуть герої на передку , якщо Україна повиння виконувать усе до дрібного пунктику .
Нехай може інші члени ЕС повоюють ... так би мовити утримують лютого звіра собою, життями свої громдян !!!
Після цього спитаймо громадян цих членів ЕС , чи згодні бути в ЕС на загальних умовах . Чи не заслуговує така країна виключення певних дуже бюрократичних умов .
