Вступ України до ЄС - ключова гарантія безпеки: говоримо про 2027 рік, - Зеленський
Сьогодні, 27 січня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером, під час якої обговорили енергетичну ситуацію в Україні.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Удари РФ по енергетиці
"Росія щодня бʼє по енергетиці, щоб залишити українців без світла та тепла, і дуже важливо, щоб на це партнери реагували. Тому дуже цінуємо, що минулого тижня Австрія виділила кошти на підтримку нашого енергетичного сектору. Дякую! Обговорили й інші способи підтримки нашої енергосистеми", - зазначив Зеленський.
Мирні перемовини
Також Зеленський поінформував Штокера про тристоронні зустрічі української, американської та російської делегацій в Еміратах минулого тижня.
"Передусім сторони обговорювали військові питання, але також говорили про гарантії безпеки. Вступ України до Євросоюзу є однією з ключових безпекових гарантій не лише для нас, а й для всієї Європи. Адже спільна сила Європи можлива, зокрема, і завдяки українському безпековому, технологічному та економічному внескам. Саме тому ми говоримо про конкретну дату – 2027 рік – і розраховуємо на підтримку нашої позиції з боку партнерів", - додав глава держави.
Окрім того, він запросив пана канцлера приїхати до України, щоб продовжити діалог уже під час особистої зустрічі.
Тож єдина гарантія безпеки для України - це розгром і поразка окупаційної армії рашистської пітьми.
Всі інші варіанти, включно із знесиленням супротивника - це лише можливість отримати кілька років відносно мирного життя.
"Передусім сторони обговорювали військові питання, але також говорили про гарантії безпеки. Вступ України до Євросоюзу є однією з ключових безпекових гарантій не лише для нас, а й для всієї Європи.
це так чудово, що ви поспілкувались з агресором про "гарантії безпеки".
а як мило, що ви втрьох, без участі Європи, обговорюєте прийняття України до ЄС.
заїбісь ділки.
В ЕС бере не одна людина і не одна організація щоб тобі там Трапушка не обіцяв.
ВСІ КРАЇНИ ЧЛЕНИ мають проголосувати за вступ. Якщо 1 провалила голосування - все ти чекаєш
І так
- Угорщина
- Словаччина
- Польща - точно буде педалювати про Бандеру і ОУН, а ще про наші товари які дешевші
і не факт що ще не буде 4-6 країн які будуть боятись дешевших товарів
З фсбешниками на чолі, країну туди ніхто не візьме.
було 2025, потім 2026, тепер 2027
та похєр, насправді, бо у народу коротка пам'ять.... "проковтнуть" будь-що
Може це і відбудеться,коли виросте млрд. дерев, які він посадив особисто.
А поки що ми вступили лише в зелене лайно.