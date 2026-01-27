Вступ України до ЄС - ключова гарантія безпеки: говоримо про 2027 рік, - Зеленський

зеленський про євроінтеграцію

Сьогодні, 27 січня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером, під час якої обговорили енергетичну ситуацію в Україні.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Удари РФ по енергетиці

"Росія щодня бʼє по енергетиці, щоб залишити українців без світла та тепла, і дуже важливо, щоб на це партнери реагували. Тому дуже цінуємо, що минулого тижня Австрія виділила кошти на підтримку нашого енергетичного сектору. Дякую! Обговорили й інші способи підтримки нашої енергосистеми", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дату вступу України до ЄС у "мирному плані" США переглядають через незгоду держав-членів, - FT

Мирні перемовини

Також Зеленський поінформував Штокера про тристоронні зустрічі української, американської та російської делегацій в Еміратах минулого тижня.

"Передусім сторони обговорювали військові питання, але також говорили про гарантії безпеки. Вступ України до Євросоюзу є однією з ключових безпекових гарантій не лише для нас, а й для всієї Європи. Адже спільна сила Європи можлива, зокрема, і завдяки українському безпековому, технологічному та економічному внескам. Саме тому ми говоримо про конкретну дату – 2027 рік – і розраховуємо на підтримку нашої позиції з боку партнерів", - додав глава держави.

Також читайте: Україна навряд чи вступить до ЄС у 2027 році. Це - "малодосяжна" перспектива, - Навроцький

Окрім того, він запросив пана канцлера приїхати до України, щоб продовжити діалог уже під час особистої зустрічі. 

Австрія Зеленський Володимир членство в ЄС Штокер Крістіан
Топ коментарі
+31
Та шо ж це таке? "Сталевий лев" знову нанюхався зубного порошку замість коксу? ЄС не оборонний, а економічний союз. Ніякого впливу на оборону він не має від слова "зовсім".
27.01.2026 14:14 Відповісти
+17
ВІН КРЕТИН!!!

В ЕС бере не одна людина і не одна організація щоб тобі там Трапушка не обіцяв.

ВСІ КРАЇНИ ЧЛЕНИ мають проголосувати за вступ. Якщо 1 провалила голосування - все ти чекаєш

І так

- Угорщина
- Словаччина
- Польща - точно буде педалювати про Бандеру і ОУН, а ще про наші товари які дешевші

і не факт що ще не буде 4-6 країн які будуть боятись дешевших товарів
27.01.2026 14:30 Відповісти
+16
Янелоха розводять всі кому не ліньки, йому хоч би на кокс вистачало а там і море по коліна.
27.01.2026 14:34 Відповісти
О, а говорили б в 2025 про 2026, то вже й вступили би.
27.01.2026 14:13 Відповісти
Як в анекдоті - вони говорять , ну і ви говоріть ...
27.01.2026 14:17 Відповісти
А у Литві сказали, що не раніше 2030-го й при наявності відповідних умов.
Тож єдина гарантія безпеки для України - це розгром і поразка окупаційної армії рашистської пітьми.
Всі інші варіанти, включно із знесиленням супротивника - це лише можливість отримати кілька років відносно мирного життя.
27.01.2026 14:14 Відповісти
Він знає, він не лох. А лоха і лагідне слово гріє.
27.01.2026 14:31 Відповісти
Сталевий? Зроблений якутським митцем з найціннішого матеріалу виділяємого якутами і освяченого шаманами
27.01.2026 15:52 Відповісти
Це цитата.
Оригінал: https://censor.net/ua/news/3597152/bogutska-nazvala-zelenskogo-liderom-yevropy
27.01.2026 15:55 Відповісти
Знову, як завжди бреше "лохам" "янєлох бонєвтікавіч".
28.01.2026 00:41 Відповісти
Цергове бла-бла.
27.01.2026 14:15 Відповісти
Яка це гарантія безпеки для України, та ще й ключова? Обіцянка вступу в ЄС з вказаною датою, це тобі рейтинги для оголошення себе переможцем на виборах. Хоч якісь гарантії твоєї особистої безпеки!
27.01.2026 14:15 Відповісти
вот іменно. Прибалтам шось той "ЄС на НАТО" - не пече й не гріє тепер
27.01.2026 15:51 Відповісти
ЄС економічний союз, а не воєнний. Красиві, і як їм здається, героїчні тексти пишуть такі ж лохи, як і зачитувач суфлера.
27.01.2026 17:03 Відповісти
Це московських **********, він пече і очі ПРАВДА ріже, бо *********, як живі лохи, упродовж 25 років!!
27.01.2026 18:18 Відповісти
.. про тристоронні зустрічі української, американської та російської делегацій в Еміратах минулого тижня.

"Передусім сторони обговорювали військові питання, але також говорили про гарантії безпеки. Вступ України до Євросоюзу є однією з ключових безпекових гарантій не лише для нас, а й для всієї Європи. Джерело: https://censor.net/ua/n3597498

це так чудово, що ви поспілкувались з агресором про "гарантії безпеки".
а як мило, що ви втрьох, без участі Європи, обговорюєте прийняття України до ЄС.
заїбісь ділки.
27.01.2026 14:16 Відповісти
Просто нас в ЕС ніхто не пустить, і це не тількі Угорщина та Словаччина. А так, да, буде гарантія. Путін не нападе. Ну або нападе, делов-то. Псіхі вони ж такі лагідні та передбачувані.
27.01.2026 14:17 Відповісти
Ракети не треба, дрони не треба, арта не треба, снаряди не треба, а от вступ в якийсь альянс треба і відразу за помахом рукава з'явиться все, що необхідне для забезпечення безпеки.
27.01.2026 14:34 Відповісти
Це не заради забезпечення безпеки - це заради доступу до коштів ЄС. Бо тоді можна як та ж Словаччина та Венгрія - смоктати єврики, не прикладаючи жодних зусиль. Але різниця в тому, що в тій ж Словаччині та Венгрії хоч щось перепадає пересічному, а в нашій країні все буде пливти до кишень кодла ЗекоМанди, а пересічні будуть задовольнятися переможними відосиками потужного та обісцянками про "щасливе" майбутнє.
27.01.2026 19:25 Відповісти
"Говорил, говорю и буду говорить, а вы уши развесьте"(В. Зеленский, избранные цитаты "Феномен")
27.01.2026 14:35 Відповісти
А взагалі чи потрібно вступати у ЄС?
27.01.2026 14:36 Відповісти
Позорище.Але більшість українців це хаває!
27.01.2026 14:39 Відповісти
Давно немає ніякої більшості, просто заволодівши всім телебачення і іншими медіа ресурсами малюють собі відсотки і брешуть людям. Самий вірний показник - це вийти на ринок і крикнути, що Голобородько вождь.., головне, щоб після цього встигнув втекти.
27.01.2026 15:43 Відповісти
Без тебе!
27.01.2026 14:41 Відповісти
Ключова гарантія безпеки - розуміння українців, що обрання такого совкового підараса, як зєля може знищити Україну!
27.01.2026 14:44 Відповісти
ЕС не військова організація, які ***** гарантії. Ішаку навіть пуйло сказав прямим текстом що не проти якщо ми туди вступемо.
27.01.2026 14:45 Відповісти
Абсолютно ні і ніяким боком.
27.01.2026 14:47 Відповісти
Вступ України до ЄС - ключова гарантія безпеки: говоримо про 2027 рік, - Зеленський все.що говорить цей зрадник України з 2019 року." сценарій рашистскої говорільні " "клована" для знищення України її руйнації.геноциду українського народу і пограбування казни України .та допомоги світової спільноти...
27.01.2026 15:07 Відповісти
За НАТО уже мовчить за нову лапшу для хмарафону взявся
27.01.2026 15:16 Відповісти
А це вже без буратіно-козиря відбудеться.
З фсбешниками на чолі, країну туди ніхто не візьме.
27.01.2026 15:38 Відповісти
" Вступ України до Євросоюзу є однією з ключових безпекових гарантій не лише для нас, а й для всієї Європи. " ,іншими словами якщо пукін піде на ЄС то Україна буде воювати за всіх,а ЄС буде надавати по трохи зброю,гроші,стурбованість.
27.01.2026 15:49 Відповісти
ги-ги....

було 2025, потім 2026, тепер 2027

та похєр, насправді, бо у народу коротка пам'ять.... "проковтнуть" будь-що
27.01.2026 15:49 Відповісти
розкажи це прибалтам: вони і в ЄС, і в НАТО, але вони знають, шо вони наступні
27.01.2026 15:50 Відповісти
Це усе, що в тебе залишилось з гарантій після чудових переговорів?
27.01.2026 15:50 Відповісти
Вже Єрмака немає, а все одно хтось порошок позбавляє!
27.01.2026 16:02 Відповісти
КВНщик
27.01.2026 16:43 Відповісти
Обіцянки та надії, це головний посил його керівництва.
Може це і відбудеться,коли виросте млрд. дерев, які він посадив особисто.
А поки що ми вступили лише в зелене лайно.
27.01.2026 16:53 Відповісти
Трепло
27.01.2026 17:17 Відповісти
Что ему ещё приводилось после кокса?
27.01.2026 17:18 Відповісти
Боже, та поясніть вже хто-небудь цьому дурнуватому клоуну що ЄС- це не НАТО.....Вступ України до Європейського Союзу хоча і вважається потужною економічною та політичною інтеграцією, проте не є повноцінною безпековою гарантією через те, що ЄС не є військовим альянсом, як НАТО, і не має спільної армії для оборони. Попри те, що члени ЄС і зобов'язані допомагати один одному (стаття 42.7 Договору про ЄС), це не замінює гарантій колективної безпеки. На відміну від 5-ї статті НАТО, договір ЄС не передбачає автоматичного військового втручання інших країн-членів у разі нападу на одну з них......Де ж воно побачило там якісь гарантіі безпеки....
27.01.2026 19:15 Відповісти
Та то в бункері килим на стіні - коксане, й дивиться килим..звідти й марення..
27.01.2026 19:28 Відповісти
Та все воно знає. Цей брєд озвучується для лохів, тобто для нас.
27.01.2026 19:45 Відповісти
Тільки Європа почала налагоджувати виробництво дронів і маштабуватись, зразу різко хочуть примусити України до капітуляції, як зовні так і з середини!!!!!!!
27.01.2026 20:34 Відповісти
Знову не правду каже. Ключовою гарантією є вступ України в НАТО. Хоч би раз, як чоловік, правду сказав, а то викручується як жаба з під колеса. Вважає нас, притомних Українців за свого квартальського глядача. Мабуть не подобаються їм розумні люди, питання ставлять гострі, мають свою точку зору.
27.01.2026 20:42 Відповісти
Ісайя лікуй!
27.01.2026 21:14 Відповісти
Він намагається відтягнути час,коли доведеться відповісти за все,що наговорив і накоїв.Тому люба дурня підійде.
27.01.2026 22:59 Відповісти
28.01.2026 01:02 Відповісти
 
 