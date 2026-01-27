Вступ України до ЄС - ключова гарантія безпеки: говоримо про 2027 рік, - Зеленський

Сьогодні, 27 січня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером, під час якої обговорили енергетичну ситуацію в Україні.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Удари РФ по енергетиці

"Росія щодня бʼє по енергетиці, щоб залишити українців без світла та тепла, і дуже важливо, щоб на це партнери реагували. Тому дуже цінуємо, що минулого тижня Австрія виділила кошти на підтримку нашого енергетичного сектору. Дякую! Обговорили й інші способи підтримки нашої енергосистеми", - зазначив Зеленський.

Мирні перемовини

Також Зеленський поінформував Штокера про тристоронні зустрічі української, американської та російської делегацій в Еміратах минулого тижня.

"Передусім сторони обговорювали військові питання, але також говорили про гарантії безпеки. Вступ України до Євросоюзу є однією з ключових безпекових гарантій не лише для нас, а й для всієї Європи. Адже спільна сила Європи можлива, зокрема, і завдяки українському безпековому, технологічному та економічному внескам. Саме тому ми говоримо про конкретну дату – 2027 рік – і розраховуємо на підтримку нашої позиції з боку партнерів", - додав глава держави.

Окрім того, він запросив пана канцлера приїхати до України, щоб продовжити діалог уже під час особистої зустрічі.