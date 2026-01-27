Вступление Украины в ЕС – ключевая гарантия безопасности: говорим о 2027 году, – Зеленский

Зеленский о евроинтеграции

Сегодня, 27 января, президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штоккером, во время которой обсудили энергетическую ситуацию в Украине.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Удары РФ по энергетике

"Россия ежедневно наносит удары по энергетике, чтобы оставить украинцев без света и тепла, и очень важно, чтобы на это реагировали партнеры. Поэтому мы очень ценим, что на прошлой неделе Австрия выделила средства на поддержку нашего энергетического сектора. Спасибо! Обсудили и другие способы поддержки нашей энергосистемы", - отметил Зеленский.

Мирные переговоры

Также Зеленский проинформировал Штоккера о трехсторонних встречах украинской, американской и российской делегаций в Эмиратах на прошлой неделе.

"Прежде всего стороны обсуждали военные вопросы, но также говорили о гарантиях безопасности. Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы. Ведь общая сила Европы возможна, в частности, и благодаря украинскому вкладу в области безопасности, технологий и экономики. Именно поэтому мы говорим о конкретной дате – 2027 году – и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров", – добавил глава государства.

Кроме того, он пригласил господина канцлера приехать в Украину, чтобы продолжить диалог уже во время личной встречи. 

+31
Та шо ж це таке? "Сталевий лев" знову нанюхався зубного порошку замість коксу? ЄС не оборонний, а економічний союз. Ніякого впливу на оборону він не має від слова "зовсім".
27.01.2026 14:14 Ответить
+17
ВІН КРЕТИН!!!

В ЕС бере не одна людина і не одна організація щоб тобі там Трапушка не обіцяв.

ВСІ КРАЇНИ ЧЛЕНИ мають проголосувати за вступ. Якщо 1 провалила голосування - все ти чекаєш

І так

- Угорщина
- Словаччина
- Польща - точно буде педалювати про Бандеру і ОУН, а ще про наші товари які дешевші

і не факт що ще не буде 4-6 країн які будуть боятись дешевших товарів
27.01.2026 14:30 Ответить
+16
Янелоха розводять всі кому не ліньки, йому хоч би на кокс вистачало а там і море по коліна.
27.01.2026 14:34 Ответить
О, а говорили б в 2025 про 2026, то вже й вступили би.
27.01.2026 14:13 Ответить
Як в анекдоті - вони говорять , ну і ви говоріть ...
27.01.2026 14:17 Ответить
А у Литві сказали, що не раніше 2030-го й при наявності відповідних умов.
Тож єдина гарантія безпеки для України - це розгром і поразка окупаційної армії рашистської пітьми.
Всі інші варіанти, включно із знесиленням супротивника - це лише можливість отримати кілька років відносно мирного життя.
27.01.2026 14:14 Ответить
Він знає, він не лох. А лоха і лагідне слово гріє.
27.01.2026 14:31 Ответить
Сталевий? Зроблений якутським митцем з найціннішого матеріалу виділяємого якутами і освяченого шаманами
27.01.2026 15:52 Ответить
Це цитата.
Оригінал: https://censor.net/ua/news/3597152/bogutska-nazvala-zelenskogo-liderom-yevropy
27.01.2026 15:55 Ответить
Знову, як завжди бреше "лохам" "янєлох бонєвтікавіч".
28.01.2026 00:41 Ответить
Цергове бла-бла.
27.01.2026 14:15 Ответить
Яка це гарантія безпеки для України, та ще й ключова? Обіцянка вступу в ЄС з вказаною датою, це тобі рейтинги для оголошення себе переможцем на виборах. Хоч якісь гарантії твоєї особистої безпеки!
27.01.2026 14:15 Ответить
вот іменно. Прибалтам шось той "ЄС на НАТО" - не пече й не гріє тепер
27.01.2026 15:51 Ответить
ЄС економічний союз, а не воєнний. Красиві, і як їм здається, героїчні тексти пишуть такі ж лохи, як і зачитувач суфлера.
27.01.2026 17:03 Ответить
Це московських **********, він пече і очі ПРАВДА ріже, бо *********, як живі лохи, упродовж 25 років!!
27.01.2026 18:18 Ответить
.. про тристоронні зустрічі української, американської та російської делегацій в Еміратах минулого тижня.

"Передусім сторони обговорювали військові питання, але також говорили про гарантії безпеки. Вступ України до Євросоюзу є однією з ключових безпекових гарантій не лише для нас, а й для всієї Європи. Джерело: https://censor.net/ua/n3597498

це так чудово, що ви поспілкувались з агресором про "гарантії безпеки".
а як мило, що ви втрьох, без участі Європи, обговорюєте прийняття України до ЄС.
заїбісь ділки.
27.01.2026 14:16 Ответить
Просто нас в ЕС ніхто не пустить, і це не тількі Угорщина та Словаччина. А так, да, буде гарантія. Путін не нападе. Ну або нападе, делов-то. Псіхі вони ж такі лагідні та передбачувані.
27.01.2026 14:17 Ответить
27.01.2026 14:30 Ответить
Ракети не треба, дрони не треба, арта не треба, снаряди не треба, а от вступ в якийсь альянс треба і відразу за помахом рукава з'явиться все, що необхідне для забезпечення безпеки.
27.01.2026 14:34 Ответить
Це не заради забезпечення безпеки - це заради доступу до коштів ЄС. Бо тоді можна як та ж Словаччина та Венгрія - смоктати єврики, не прикладаючи жодних зусиль. Але різниця в тому, що в тій ж Словаччині та Венгрії хоч щось перепадає пересічному, а в нашій країні все буде пливти до кишень кодла ЗекоМанди, а пересічні будуть задовольнятися переможними відосиками потужного та обісцянками про "щасливе" майбутнє.
27.01.2026 19:25 Ответить
"Говорил, говорю и буду говорить, а вы уши развесьте"(В. Зеленский, избранные цитаты "Феномен")
27.01.2026 14:35 Ответить
А взагалі чи потрібно вступати у ЄС?
27.01.2026 14:36 Ответить
Позорище.Але більшість українців це хаває!
27.01.2026 14:39 Ответить
Давно немає ніякої більшості, просто заволодівши всім телебачення і іншими медіа ресурсами малюють собі відсотки і брешуть людям. Самий вірний показник - це вийти на ринок і крикнути, що Голобородько вождь.., головне, щоб після цього встигнув втекти.
27.01.2026 15:43 Ответить
Без тебе!
27.01.2026 14:41 Ответить
Ключова гарантія безпеки - розуміння українців, що обрання такого совкового підараса, як зєля може знищити Україну!
27.01.2026 14:44 Ответить
ЕС не військова організація, які ***** гарантії. Ішаку навіть пуйло сказав прямим текстом що не проти якщо ми туди вступемо.
27.01.2026 14:45 Ответить
Абсолютно ні і ніяким боком.
27.01.2026 14:47 Ответить
Вступ України до ЄС - ключова гарантія безпеки: говоримо про 2027 рік, - Зеленський все.що говорить цей зрадник України з 2019 року." сценарій рашистскої говорільні " "клована" для знищення України її руйнації.геноциду українського народу і пограбування казни України .та допомоги світової спільноти...
27.01.2026 15:07 Ответить
За НАТО уже мовчить за нову лапшу для хмарафону взявся
27.01.2026 15:16 Ответить
А це вже без буратіно-козиря відбудеться.
З фсбешниками на чолі, країну туди ніхто не візьме.
27.01.2026 15:38 Ответить
" Вступ України до Євросоюзу є однією з ключових безпекових гарантій не лише для нас, а й для всієї Європи. " ,іншими словами якщо пукін піде на ЄС то Україна буде воювати за всіх,а ЄС буде надавати по трохи зброю,гроші,стурбованість.
27.01.2026 15:49 Ответить
ги-ги....

було 2025, потім 2026, тепер 2027

та похєр, насправді, бо у народу коротка пам'ять.... "проковтнуть" будь-що
27.01.2026 15:49 Ответить
розкажи це прибалтам: вони і в ЄС, і в НАТО, але вони знають, шо вони наступні
27.01.2026 15:50 Ответить
Це усе, що в тебе залишилось з гарантій після чудових переговорів?
27.01.2026 15:50 Ответить
Вже Єрмака немає, а все одно хтось порошок позбавляє!
27.01.2026 16:02 Ответить
КВНщик
27.01.2026 16:43 Ответить
Обіцянки та надії, це головний посил його керівництва.
Може це і відбудеться,коли виросте млрд. дерев, які він посадив особисто.
А поки що ми вступили лише в зелене лайно.
27.01.2026 16:53 Ответить
Трепло
27.01.2026 17:17 Ответить
Что ему ещё приводилось после кокса?
27.01.2026 17:18 Ответить
Боже, та поясніть вже хто-небудь цьому дурнуватому клоуну що ЄС- це не НАТО.....Вступ України до Європейського Союзу хоча і вважається потужною економічною та політичною інтеграцією, проте не є повноцінною безпековою гарантією через те, що ЄС не є військовим альянсом, як НАТО, і не має спільної армії для оборони. Попри те, що члени ЄС і зобов'язані допомагати один одному (стаття 42.7 Договору про ЄС), це не замінює гарантій колективної безпеки. На відміну від 5-ї статті НАТО, договір ЄС не передбачає автоматичного військового втручання інших країн-членів у разі нападу на одну з них......Де ж воно побачило там якісь гарантіі безпеки....
27.01.2026 19:15 Ответить
Та то в бункері килим на стіні - коксане, й дивиться килим..звідти й марення..
27.01.2026 19:28 Ответить
Та все воно знає. Цей брєд озвучується для лохів, тобто для нас.
27.01.2026 19:45 Ответить
Тільки Європа почала налагоджувати виробництво дронів і маштабуватись, зразу різко хочуть примусити України до капітуляції, як зовні так і з середини!!!!!!!
27.01.2026 20:34 Ответить
Знову не правду каже. Ключовою гарантією є вступ України в НАТО. Хоч би раз, як чоловік, правду сказав, а то викручується як жаба з під колеса. Вважає нас, притомних Українців за свого квартальського глядача. Мабуть не подобаються їм розумні люди, питання ставлять гострі, мають свою точку зору.
27.01.2026 20:42 Ответить
Ісайя лікуй!
27.01.2026 21:14 Ответить
Він намагається відтягнути час,коли доведеться відповісти за все,що наговорив і накоїв.Тому люба дурня підійде.
27.01.2026 22:59 Ответить
28.01.2026 01:02 Ответить
 
 