Вступление Украины в ЕС – ключевая гарантия безопасности: говорим о 2027 году, – Зеленский

Сегодня, 27 января, президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штоккером, во время которой обсудили энергетическую ситуацию в Украине.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Удары РФ по энергетике

"Россия ежедневно наносит удары по энергетике, чтобы оставить украинцев без света и тепла, и очень важно, чтобы на это реагировали партнеры. Поэтому мы очень ценим, что на прошлой неделе Австрия выделила средства на поддержку нашего энергетического сектора. Спасибо! Обсудили и другие способы поддержки нашей энергосистемы", - отметил Зеленский.

Мирные переговоры

Также Зеленский проинформировал Штоккера о трехсторонних встречах украинской, американской и российской делегаций в Эмиратах на прошлой неделе.

"Прежде всего стороны обсуждали военные вопросы, но также говорили о гарантиях безопасности. Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы. Ведь общая сила Европы возможна, в частности, и благодаря украинскому вкладу в области безопасности, технологий и экономики. Именно поэтому мы говорим о конкретной дате – 2027 году – и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров", – добавил глава государства.

Кроме того, он пригласил господина канцлера приехать в Украину, чтобы продолжить диалог уже во время личной встречи.