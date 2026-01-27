Вступление Украины в ЕС – ключевая гарантия безопасности: говорим о 2027 году, – Зеленский
Сегодня, 27 января, президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штоккером, во время которой обсудили энергетическую ситуацию в Украине.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Удары РФ по энергетике
"Россия ежедневно наносит удары по энергетике, чтобы оставить украинцев без света и тепла, и очень важно, чтобы на это реагировали партнеры. Поэтому мы очень ценим, что на прошлой неделе Австрия выделила средства на поддержку нашего энергетического сектора. Спасибо! Обсудили и другие способы поддержки нашей энергосистемы", - отметил Зеленский.
Мирные переговоры
Также Зеленский проинформировал Штоккера о трехсторонних встречах украинской, американской и российской делегаций в Эмиратах на прошлой неделе.
"Прежде всего стороны обсуждали военные вопросы, но также говорили о гарантиях безопасности. Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы. Ведь общая сила Европы возможна, в частности, и благодаря украинскому вкладу в области безопасности, технологий и экономики. Именно поэтому мы говорим о конкретной дате – 2027 году – и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров", – добавил глава государства.
Кроме того, он пригласил господина канцлера приехать в Украину, чтобы продолжить диалог уже во время личной встречи.
Тож єдина гарантія безпеки для України - це розгром і поразка окупаційної армії рашистської пітьми.
Всі інші варіанти, включно із знесиленням супротивника - це лише можливість отримати кілька років відносно мирного життя.
"Передусім сторони обговорювали військові питання, але також говорили про гарантії безпеки. Вступ України до Євросоюзу є однією з ключових безпекових гарантій не лише для нас, а й для всієї Європи.
це так чудово, що ви поспілкувались з агресором про "гарантії безпеки".
а як мило, що ви втрьох, без участі Європи, обговорюєте прийняття України до ЄС.
заїбісь ділки.
В ЕС бере не одна людина і не одна організація щоб тобі там Трапушка не обіцяв.
ВСІ КРАЇНИ ЧЛЕНИ мають проголосувати за вступ. Якщо 1 провалила голосування - все ти чекаєш
І так
- Угорщина
- Словаччина
- Польща - точно буде педалювати про Бандеру і ОУН, а ще про наші товари які дешевші
і не факт що ще не буде 4-6 країн які будуть боятись дешевших товарів
З фсбешниками на чолі, країну туди ніхто не візьме.
було 2025, потім 2026, тепер 2027
та похєр, насправді, бо у народу коротка пам'ять.... "проковтнуть" будь-що
Може це і відбудеться,коли виросте млрд. дерев, які він посадив особисто.
А поки що ми вступили лише в зелене лайно.