Вступление Украины в Евросоюз 1 января 2027 года невозможно, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Европейский Союз 1 января 2027 года невозможно.
Об этом он сказал после переговоров с коалиционными партнерами в Берлине, пишет агентство dpa, информирует Цензор.НЕТ.
Ускоренное вступление невозможно
"Вступление 1 января 2027 года невозможно", - заявил канцлер ФРГ.
Мерц отметил, что каждая страна-кандидат должна выполнить Копенгагенские критерии, а этот процесс обычно длится несколько лет.
В то же время политик подчеркнул, что для Украины важно сохранять перспективу членства.
"Мы можем постепенно приближать Украину к Европейскому Союзу. Это всегда возможно, но такое быстрое вступление просто нереально", - сказал Мерц.
Справочно
Копенгагенские критерии - это ключевые требования к странам-кандидатам для вступления в Евросоюз, принятые в 1993 году. Они предусматривают наличие стабильной демократии, верховенства права, соблюдения прав человека, функционирующей рыночной экономики, а также готовность выполнять законодательство ЕС.
- Ранее издание Financial Times писало, что первоначальный проект 20-пунктного мирного плана предусматривал вступление Украины в Евросоюз в 2027 году, но сейчас это положение пересматривается из-за отсутствия консенсуса среди стран ЕС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А квоти це щоб новий потік товарів не розорив їх виробника.
Чи ви думаєте, що вони будуть запрошувати у Союз ( Співдружність) собі у збиток
То через московію?? Чи саме завелось, руйнування і т.д.?
Чи хочеш навалити тут тез "скакали", "кастрюлькі" і т.д. ?
Першопричина біди війна, війну веде московія!! Жодного аргументу Україна ніколи не давала!!
Війна є імперською та агресивною , з повним порушенням Статуту ООН
якому похій. Просто тому що большая ( за розміром) Бензоколонка захотіла реалізувати силу і силою все забрати
А чи можно виключати країну , таку як Угорщина чи Словакія , якщо вони категорично систематично порушують "Копенгаген" ... Ось скільки рокив той же орбан тримає тоталітарну владу ? Мабуть адмірал Хорхі так довно не був імператором Угорщини як ось це жучара !
За що тоді гинуть герої на передку , якщо Україна повиння виконувать усе до дрібного пунктику .
Нехай може інші члени ЕС повоюють ... так би мовити утримують лютого звіра собою, життями свої громдян !!!
Після цього спитаймо громадян цих членів ЕС , чи згодні бути в ЕС на загальних умовах . Чи не заслуговує така країна виключення певних дуже бюрократичних умов .
кацапи не будуть воювати з європою , там немає стільки рускоговорящих , зрадників і ждунів.
Хоча московито-хазарарів там мільони.