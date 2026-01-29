Вступление Украины в Евросоюз 1 января 2027 года невозможно, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Европейский Союз 1 января 2027 года невозможно.

Об этом он сказал после переговоров с коалиционными партнерами в Берлине, пишет агентство dpa, информирует Цензор.НЕТ.

Ускоренное вступление невозможно

"Вступление 1 января 2027 года невозможно", - заявил канцлер ФРГ.

Мерц отметил, что каждая страна-кандидат должна выполнить Копенгагенские критерии, а этот процесс обычно длится несколько лет.

В то же время политик подчеркнул, что для Украины важно сохранять перспективу членства.

"Мы можем постепенно приближать Украину к Европейскому Союзу. Это всегда возможно, но такое быстрое вступление просто нереально", - сказал Мерц.

Справочно

Копенгагенские критерии - это ключевые требования к странам-кандидатам для вступления в Евросоюз, принятые в 1993 году. Они предусматривают наличие стабильной демократии, верховенства права, соблюдения прав человека, функционирующей рыночной экономики, а также готовность выполнять законодательство ЕС.

Ранее издание Financial Times писало, что первоначальный проект 20-пунктного мирного плана предусматривал вступление Украины в Евросоюз в 2027 году, но сейчас это положение пересматривается из-за отсутствия консенсуса среди стран ЕС.

