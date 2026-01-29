Вступление Украины в Евросоюз 1 января 2027 года невозможно, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Европейский Союз 1 января 2027 года невозможно.

Об этом он сказал после переговоров с коалиционными партнерами в Берлине, пишет агентство dpa, информирует Цензор.НЕТ.

Ускоренное вступление невозможно 

"Вступление 1 января 2027 года невозможно", - заявил канцлер ФРГ.

Мерц отметил, что каждая страна-кандидат должна выполнить Копенгагенские критерии, а этот процесс обычно длится несколько лет.

В то же время политик подчеркнул, что для Украины важно сохранять перспективу членства.

"Мы можем постепенно приближать Украину к Европейскому Союзу. Это всегда возможно, но такое быстрое вступление просто нереально", - сказал Мерц.

Справочно

Копенгагенские критерии - это ключевые требования к странам-кандидатам для вступления в Евросоюз, принятые в 1993 году. Они предусматривают наличие стабильной демократии, верховенства права, соблюдения прав человека, функционирующей рыночной экономики, а также готовность выполнять законодательство ЕС.

  • Ранее издание Financial Times писало, что первоначальный проект 20-пунктного мирного плана предусматривал вступление Украины в Евросоюз в 2027 году, но сейчас это положение пересматривается из-за отсутствия консенсуса среди стран ЕС.

Топ комментарии
29.01.2026 00:31 Ответить
Україна повинна воювати до 2030 року (с) - Якщо не помиляюсь, саме такий термін озвучив голова німецької розвідки... Якщо ця вимога буде виконана, тоді можливо, "перспектива членства" буде виконана.
29.01.2026 00:20 Ответить
Ні, в Україні має діяти верховенство права, демократія, дотримання прав людини, стабільність економіки, а не ''ефективні'' менеджери зеленої влади на чолі з Вождьом. Все дуже просто. І це буде виконано при зміні влади на виборах.
29.01.2026 06:16 Ответить
Страница 2 из 2
А вимога трудящих - щоб не було буржуїв. І як це заперечує мною сказане? Квоти це абсолютно не-ринковий механізм.
29.01.2026 12:35 Ответить
так, не ринковий! А що б не було ни щівної конкуренції!!
29.01.2026 17:21 Ответить
Де протиріччя? ))) бюджет спільний, допомагає новачкам і відсталим членам Союзу.
А квоти це щоб новий потік товарів не розорив їх виробника.
Чи ви думаєте, що вони будуть запрошувати у Союз ( Співдружність) собі у збиток
29.01.2026 17:24 Ответить
вони ж не тільки нових членів квотують. вони взагалі там розвели совок із тими квотами який вбиває конкуренцію. і не в останню чергу через те давно відстають за темпами росту від США
29.01.2026 18:05 Ответить
Виходить зебіл соврамши. Як й завжди.
29.01.2026 09:28 Ответить
А хіба колись було інакше?
29.01.2026 10:36 Ответить
Яке ЄС із ЗЕлупою на чолі??? У нас що зараз є верховенство права? Коли влада кидає за грати по політичним мотивам або тих хто бореться з корупцією, а всі мародери втікли за кордон на чолі з друзями зеленського? У нас дотримуються права людини? За часів ЗЕлупи про це навіть смішно казати, чого варто перекриття кордонів, як в КНДР та бусифікація. У нас що є вибори? Ні бо ЗЕлупа під усілякими предлогами не хоче їх проводити. І керівництво ЄС це чудово бачить. І саме про це каже Мерц, коли посилається на виконання умов Копенгагенських критеріїв. Тож питання не до ЄС, а до узурпатора влади на Банковій. Поки ЗЕлупа пересиджує свій термін поки воно при владі, у України не буде жодних перспектив.
29.01.2026 09:41 Ответить
Ну не приймуть, подумаєш. Вони ж допомагати не перестануть, тому головна стратегічна мета (50 тисяч в місяць) українцям забезпечена. Все інше не має значення.
29.01.2026 09:48 Ответить
Не пройшло й 13 років після Євромайдану. Скільки ще крові українці мають пролити незламно за той Євросоюз? Навіть без НАТи.
29.01.2026 09:52 Ответить
Не знаю, а ти скільки пролив щоб в Дойчлянд потрапити?😹
29.01.2026 11:03 Ответить
Шукаєте причину?
То через московію?? Чи саме завелось, руйнування і т.д.?
Чи хочеш навалити тут тез "скакали", "кастрюлькі" і т.д. ?
Першопричина біди війна, війну веде московія!! Жодного аргументу Україна ніколи не давала!!
Війна є імперською та агресивною , з повним порушенням Статуту ООН якому похій . Просто тому що большая ( за розміром) Бензоколонка захотіла реалізувати силу і силою все забрати
29.01.2026 17:31 Ответить
Жодних аргументів! Зеленський нам вже пообіцяв!
29.01.2026 10:35 Ответить
Таке питаннннннннячКО ...
А чи можно виключати країну , таку як Угорщина чи Словакія , якщо вони категорично систематично порушують "Копенгаген" ... Ось скільки рокив той же орбан тримає тоталітарну владу ? Мабуть адмірал Хорхі так довно не був імператором Угорщини як ось це жучара !

За що тоді гинуть герої на передку , якщо Україна повиння виконувать усе до дрібного пунктику .

Нехай може інші члени ЕС повоюють ... так би мовити утримують лютого звіра собою, життями свої громдян !!!
Після цього спитаймо громадян цих членів ЕС , чи згодні бути в ЕС на загальних умовах . Чи не заслуговує така країна виключення певних дуже бюрократичних умов .
29.01.2026 12:11 Ответить
не знаю на кого ще працює ця мантра, що українці стримують кацапів і рятують європу.
кацапи не будуть воювати з європою , там немає стільки рускоговорящих , зрадників і ждунів.
29.01.2026 14:42 Ответить
І хитрих хозаро-хозлів.© ( 73 %й мудрий Наріт)
Хоча московито-хазарарів там мільони.
29.01.2026 17:33 Ответить
А 20 лет "реформ" - что это было?
29.01.2026 12:22 Ответить
29.01.2026 12:27 Ответить
так ще ніхто не обламував Сонцесяйного!
29.01.2026 12:28 Ответить
я вас благаю. йому в очі сци він буде далі роль голобородька грати. оце і є стресостійкість і незламність
29.01.2026 14:36 Ответить
Трамп
29.01.2026 12:38 Ответить
С Зеленским и его шайкой , Украину НЕ возьмут в ЕС . Там у них своих ворюг хватает.
29.01.2026 12:53 Ответить
З ним можна погодитися.У нас давно не проводяться вибори не те що голови держави та парламенту, а й навіть мерів на місцях,тому дійсно вступ неможливий бо більшість умов наразі нездійсненні.
29.01.2026 13:37 Ответить
Тогда Венгрию надо оттуда гнать, которая не соответствует критериям и предает интересы Евросоюза.
29.01.2026 14:25 Ответить
Добрий день,блін приїхали.Скільки ви нам будете яй ці морочити???
29.01.2026 15:03 Ответить
цікаво, а який дибіл повірив, шо вступ у ЄС - то просто проста формальність? Ну вот реально? тут є такі?
29.01.2026 15:26 Ответить
Ніхто , ніде нас не чекає. Пам'ятайте це...
29.01.2026 20:10 Ответить
