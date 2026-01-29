УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9143 відвідувача онлайн
Новини Тристоронні перемовини в ОАЕ
2 736 7

РФ несерйозно ставиться до переговорів, про це свідчить склад делегації в ОАЕ, - Каллас

РФ лише імітує мирні переговори: що сказала Кая Каллас?

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що Росія лише вдає, що веде мирні перемовини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За її словами, Росія відправляє на мирні перемовини з Україною військових без мандату погоджувати рішення, що свідчить про її небажання встановити мир.

"Якщо ми подивимося на ці переговори (в ОАЕ. - Ред.), то Росію представляють військовослужбовці, які не мають жодного мандату погоджувати мир як такий. Отже, очевидно, що росіяни несерйозно ставляться до цього", - вважає Каллас.

Читайте також: "Не виступаємо в ролі посередника": Мерц відкинув прямі переговори Німеччини з Путіним

Дипломатка зазначила, що росіяни водночас "бомблять українців, намагаючись бомбардувати і заморозити їх, щоб змусити здатися".

"Тому ми також обговорюємо енергетичну підтримку, яку можемо їм надати, оскільки зима дуже важка, і українці справді страждають. Насувається гуманітарна катастрофа", - додала вона.

Каллас ще раз наголосила, що РФ лише вдає, що веде мирні перемовини.

Читайте: Європа більше не є головним центром тяжіння для США, - Каллас

Мирні перемовини в ОАЕ

Читайте: РФ не збирається публічно обговорювати документи щодо врегулювання війни в Україні, - Кремль

Автор: 

ОАЕ (429) перемовини (3738) росія (69830) Каллас Кая (494)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
склад не української делегації такий самий...
показати весь коментар
29.01.2026 09:46 Відповісти
вся суть перемовин

ху*ло відправляє делегацію - бо боїться санкцій від тампона

Зеля відправляє делегацію - бо боїться що тампон перестане допомогати ( розвідка, продаж зброї )
показати весь коментар
29.01.2026 09:56 Відповісти
немає ні однієї причини щоб ху*ло закінчило війну або підписало мирні угоди

Але Тампон та вся його команда будуть казати що переговори ведуться продуктивно (бо ху*ло ще ніколи так не водив по губам представникам США, він сидить у себе і радіє як йому вдається дурити тампона та його команду).
показати весь коментар
29.01.2026 09:53 Відповісти
які не мають жодного мандату погоджувати мир як такий.(безмандатні трьохсторонні 3,14стаболиб в тому числі і від американської сторони (вітькоффф і зять трампона...це що за *********?
показати весь коментар
29.01.2026 10:00 Відповісти
ху*лу не потрібен мир та мирні угоди. Мета ху*ла окупація Україні.
Це все що потрібно знати про ці переговори.
показати весь коментар
29.01.2026 10:05 Відповісти
Якісь перемовини ідуть тільки,щоби заспокоїти трампа.❤️🇺🇦❤️
показати весь коментар
29.01.2026 10:06 Відповісти
А нічого, що минулого разу на двосторонніх перемовинах взагалі кацапську делегацію очолював клоун-історик мединський? Так що цього разу бачимо "прогрес" - клоуна-історика замінили на пихатих військових з різних кланів оточення пуйла. Це доводить, що ймовірність підписання є, бо пуйло намагається спихнути відповідальність за перемир'я на своє оточення.
показати весь коментар
29.01.2026 10:50 Відповісти
 
 