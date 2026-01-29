РФ несерйозно ставиться до переговорів, про це свідчить склад делегації в ОАЕ, - Каллас

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що Росія лише вдає, що веде мирні перемовини.

За її словами, Росія відправляє на мирні перемовини з Україною військових без мандату погоджувати рішення, що свідчить про її небажання встановити мир.

"Якщо ми подивимося на ці переговори (в ОАЕ. - Ред.), то Росію представляють військовослужбовці, які не мають жодного мандату погоджувати мир як такий. Отже, очевидно, що росіяни несерйозно ставляться до цього", - вважає Каллас.

Дипломатка зазначила, що росіяни водночас "бомблять українців, намагаючись бомбардувати і заморозити їх, щоб змусити здатися".

"Тому ми також обговорюємо енергетичну підтримку, яку можемо їм надати, оскільки зима дуже важка, і українці справді страждають. Насувається гуманітарна катастрофа", - додала вона.

