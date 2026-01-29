РФ несерйозно ставиться до переговорів, про це свідчить склад делегації в ОАЕ, - Каллас
Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що Росія лише вдає, що веде мирні перемовини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Що відомо?
За її словами, Росія відправляє на мирні перемовини з Україною військових без мандату погоджувати рішення, що свідчить про її небажання встановити мир.
"Якщо ми подивимося на ці переговори (в ОАЕ. - Ред.), то Росію представляють військовослужбовці, які не мають жодного мандату погоджувати мир як такий. Отже, очевидно, що росіяни несерйозно ставляться до цього", - вважає Каллас.
Дипломатка зазначила, що росіяни водночас "бомблять українців, намагаючись бомбардувати і заморозити їх, щоб змусити здатися".
"Тому ми також обговорюємо енергетичну підтримку, яку можемо їм надати, оскільки зима дуже важка, і українці справді страждають. Насувається гуманітарна катастрофа", - додала вона.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- Наступний раунд перемовин запланований на 1 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ).
ху*ло відправляє делегацію - бо боїться санкцій від тампона
Зеля відправляє делегацію - бо боїться що тампон перестане допомогати ( розвідка, продаж зброї )
Але Тампон та вся його команда будуть казати що переговори ведуться продуктивно (бо ху*ло ще ніколи так не водив по губам представникам США, він сидить у себе і радіє як йому вдається дурити тампона та його команду).
Це все що потрібно знати про ці переговори.