Історію з Гренландією можуть використати проти України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що історію з Гренландією можуть використати, щоб забрати в України території.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна..

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Гренландія

За словами президента, історія з Гренландією - це специфічна історія.

"Яку завтра можуть використати, щоб у нас з вами забрати території і де-юре це визнати. На це треба дивитися і так", - пояснив він.

"І коли відправляється кілька десятків військових на підтримку Данії, то… Що це означає? Який сигнал? Бог їм суддя. Це НАТО, ціле НАТО. Ми туди не входимо. Я думаю про Україну в цей момент", - додав Зеленський.

Також читайте: Зеленський пояснив критику Європи: Брак фінансування ракет ППО призвів до ударів РФ по енергетиці Києва

Плани США на Гренландію

Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.

21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, з огляду на ці домовленості, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.

Читайте: США та Данія почали переговори щодо Гренландії, щоб заспокоїти Трампа, - Bloomberg