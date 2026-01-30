Історію з Гренландією можуть використати проти України, - Зеленський

Гренландія та території України: заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський вважає, що історію з Гренландією можуть використати, щоб забрати в України території.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна..

Гренландія

За словами президента, історія з Гренландією - це специфічна історія.

"Яку завтра можуть використати, щоб у нас з вами забрати території і де-юре це визнати. На це треба дивитися і так", - пояснив він.

"І коли відправляється кілька десятків військових на підтримку Данії, то… Що це означає? Який сигнал? Бог їм суддя. Це НАТО, ціле НАТО. Ми туди не входимо. Я думаю про Україну в цей момент", - додав Зеленський.

Плани США на Гренландію

  • Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
  • 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
  • 21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, з огляду на ці домовленості, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.

Топ коментарі
Яка там історія з Гренландією - *********** Зєлю вже давно використовують проти України.
30.01.2026 10:58 Відповісти
********** зеля був поставлений для того щоб зруйнувати Україну.
30.01.2026 11:01 Відповісти
а "історії" з Міндічем, атаки на набу, контрабас дейнеко - "єто другоє"?
30.01.2026 10:59 Відповісти
ІДІОТ, в ООН вже пояснили що теріторії України не можна порівнювати з Гренландією. Ну чому блд в такий складний для України час ця брехлива,жадібна, мерзотна ригозелена наволоч стала " керувати" Україною?
30.01.2026 10:59 Відповісти
хоча...
одна мудра людина колись давно сказала, шо для того, шоби збудувати шось дуже гарне спочатку усе попереднє необхідно зруйнувати в нуль
30.01.2026 11:03 Відповісти
Ага, десь ми це вже чули...
"И на обломках самовластья Напишут наши имена!" ((с) кацап сашко гарматкін)
30.01.2026 11:08 Відповісти
це сказав грек, точно не кацап
30.01.2026 11:09 Відповісти
де речі, а не хтіли б ви зруйнувати збудовану зелею систему, а за це вам поставили пам'ятник?
30.01.2026 11:10 Відповісти
В нас Крим і без Гренландії забрали - світ тільки втерся
30.01.2026 11:00 Відповісти
Лиш би з Іраном не порівняли.
30.01.2026 11:02 Відповісти
дуралей их уже забрали без всяких Гренландий. Это ту дурачью можешь только втирать что дипломатически раша тебе чтото отдаст
30.01.2026 11:03 Відповісти
я думаю про Україну навіть коли відправляю двушку на москву, сказав ЗЕлупа і прослізився...
30.01.2026 11:05 Відповісти
Я думаю про Україну в цей момент", - додав Зеленський. В Давосі думав.як на,,ати Україні і її народу
30.01.2026 11:06 Відповісти
Про кілька десятків військових відправлених в Гренладнію Зеленський прав. Європа в черговий раз виставила себе на посміховисько.
30.01.2026 11:23 Відповісти
А хіба ти їх ще не продав? У 2022 році? Ану,збреши вчергове,щоб я тобі повірив
Закоити очі під лоба із хрипотцою у голосі,як ти можеш. Один дубль,щоб люди повірили,а не так, як Добкін.
30.01.2026 11:42 Відповісти
Ішак думає про свою персональну дупу, а не про Україну. З цим обкуреним мудаком так "воювати" прийдеться ще не один рік. Україну врятує лише лінчування цього олуха, бо добровільно воно не вступиться.
30.01.2026 11:43 Відповісти
Не знаю як історію з Гренладією, а от оманського зрадника пуйло використовує проти України на всі сто
30.01.2026 11:43 Відповісти
Не бздо ! Ти завжди підтримував Трампа !
30.01.2026 12:30 Відповісти
 
 