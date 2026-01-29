США та Данія почали переговори щодо Гренландії, щоб заспокоїти Трампа, - Bloomberg

Представники США, Данії та Гренландії 28 січня провели зустріч для обговорення нової рамкової угоди щодо острова з метою задовольнити бажання президента Трампа посилити присутність Штатів на арктичному острові, водночас не передаючи його США.

Про це пише Bloomberg.

Що відомо?

"Високопоставлені чиновники зустрілися, щоб обговорити шляхи розв'язання питань безпеки в Арктиці, які хвилюють США. При цьому вони прагнули врахувати та поважати червоні лінії Королівства", - розповів речник посольства Данії в США Олівер Руте Сков.

За даними Bloomberg, переговори відбулися після того, як минулого тижня Трамп окреслив "контури майбутньої угоди". Лідер США пообіцяв не запроваджувати мита проти європейських країн, що заперечують його спроби взяти Гренландію під контроль.

Видання зазначає, що переговори щодо Гренландії розпочали, щоб заспокоїти Трампа.

Данські чиновники заявили, що готові вести переговори та переглядати співпрацю зі США щодо Гренландії, за умови, що не будуть порушені питання щодо суверенітету острова.

Плани США на Гренландію

Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.

21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, з огляду на ці домовленості, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.

