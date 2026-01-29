Новини Трамп хоче бачити Гренландію в складі США
1 396 15

США та Данія почали переговори щодо Гренландії, щоб заспокоїти Трампа, - Bloomberg

Переговори щодо Гренландії: Трампа хочуть заспокоїти

Представники США, Данії та Гренландії 28 січня провели зустріч для обговорення нової рамкової угоди щодо острова з метою задовольнити бажання президента Трампа посилити присутність Штатів на арктичному острові, водночас не передаючи його США.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Високопоставлені чиновники зустрілися, щоб обговорити шляхи розв'язання питань безпеки в Арктиці, які хвилюють США. При цьому вони прагнули врахувати та поважати червоні лінії Королівства", - розповів речник посольства Данії в США Олівер Руте Сков.

За даними Bloomberg, переговори відбулися після того, як минулого тижня Трамп окреслив "контури майбутньої угоди". Лідер США пообіцяв не запроваджувати мита проти європейських країн, що заперечують його спроби взяти Гренландію під контроль.

Видання зазначає, що переговори щодо Гренландії розпочали, щоб заспокоїти Трампа.

Данські чиновники заявили, що готові вести переговори та переглядати співпрацю зі США щодо Гренландії, за умови, що не будуть порушені питання щодо суверенітету острова.

Плани США на Гренландію

  • Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
  • 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
  • 21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, з огляду на ці домовленості, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.

Ще в сраку поцілуйте.... щоб заспокоїти
29.01.2026 09:14
Навіщо такі складнощі? Може просто галоперідолу рудому психу?
29.01.2026 09:12
всі дії американо- рашистського шизоїда дії "мишиної возні".яка на користь куйлу і від якої "***..нутий" "трампон" літає на сьомому небі...Щоб привести трохи до тями не зашкодило б переіпашити по "хліборізці" пару разів чайником...Не виключено.що після зустрічі з куйлом,отримав гебняву отруту ("шизоїд ",яка поступово знищує і без того мізерні розумові здібності старого маразматика
29.01.2026 09:44
Десь читав, що в кулуарах говорять що дід повністю ******** від деменції і обговорюють можливість імпічменту, поки він не влаштував Фоллаут.
29.01.2026 09:16
Бабка казала...
Дивися краще на події, які відбувабться.
А відбувають події - цілування в сраку.
29.01.2026 09:22
На рахунок бабці ви неправі, кілька сенаторів республіканців вже заявили, що знімають свої кандидатури на наступні вибори, бо не бажають бути представниками партії, якою керує самозакоханий придурок, а це нешутєйний політичний скандал, що веде до провалу республіканської партії на майбутніх виборах.
29.01.2026 14:27
така подія цілком реальна. його дії дементивні
29.01.2026 09:24
Що цікаво - з Венесуелою затіяли "сварку", з-за "наркотрафіку". Хоча звідти надходило не більше 4% кокаїну... Але "шаблею махали", наче Венесуела була основним поставником. Потім, чомусь, почали перехоплювать нафтові танкери. Потім захопили Мадуро, і весь "смердіж", стосовно "наркотрафіка", пропав з повістки дня... Підстрелили, "походя", якийсь катер, вбили двох "нібитонаркоперевізників", та й по тому... Зате захоплюють контроль над нафтовим експортом Венесуели...
Тепер "віддавай Гренландію!" Оці "переговори", щодо розширення військових баз США, в Гренландії, ні до чого не призведуть. Бо "загроза Китаю і Росії, для Гренландії" - лише ПРИВІД. Насправді Трампу потрібна вся територія, у повне володіння... Бо там нетронуті родовища корисних копалин...
29.01.2026 09:22
Трамп працює не на сша, він працює на власну родину. У нас так саме працює Ze, з доданням до своєй праці інтересів Параші.
29.01.2026 09:29
Та я розумію... США - тільки "фігуральний вислів". Він же ж діє від імені США...
29.01.2026 09:31
29.01.2026 09:30
Таблетками і гальмівними сорочками треба заспокоювати таких пацієнтів.

Деменція у спадок

Якщо вважають, що у Дональда Трампа деменція, то, мабуть, маютьрацію.

Й ще ось чому.

Родина Трампів вже була в такому стані.

Вони точно знають, як виглядає когнітивний спад. І вони точно знають, що з цим робити.

Фред Трамп-старший провів останні вісім років свого життя, з'являючись в офісі, де документи були порожніми, телефон відключений, а персонал був причетний до афери. Його діти створили складнутеатральну постановку - кабінет Потьомкіна - щоб старий міг перебиратипапери та почуватися важливим, поки вони тихо висмоктували йогомільярдну імперію нерухомості у власні кишені.

Щоранку Фред-старший одягався у свій костюм-трійку. Його шофер відвозив його до Брукліна.

Він сидів за тим самим столом, за яким сидів п'ятдесят років. Вінпідписував документи. Він брав слухавку. Він думав, що керує компанією.

Але документи були безглуздими.

Телефон з'єднувався лише із секретаркою у вестибюлі, якій платили за те, щоб вона підігравала.

Все це було сценою, призначеною для управління літнім чоловіком з хворобою Альцгеймера, який був надто гордий, щоб визнати, що більшене може виконувати цю роботу.

Я впевненa, що це не має відношення до того, що відбувається зараз.

Ось що ми знаємо з судових протоколів та свідчень родини: у жовтні1991 року Фреду Трампу поставили діагноз «легка стареча деменція».

До 1992 року лікарі повідомили, що він не пам'ятає власної датинародження, не знає свого віку та має бал нижче 15-го процентиля за когнітивними функціями у своїй віковій групі.

Після тридцятихвилинної затримки його здатність згадати все, щойому щойно сказали, була - і я цитую тут медичний висновок - «нульовою».

Його онук Фред III писав, що старий виходив зі свого лімузина на світлофорі та просто починав йти геть.

Він кричав на дружину через дрібниці.

Одного разу він спустився вниз у трьох краватках.

На весіллі Дональда 1993 року Фреду-старшому довелося нагадувати, чому він там був - незважаючи на те, що його призначили свідком.

І протягом усього цього вони постійно приводили його до офісу. Зберігали його в руслі. Тому що знайомство заспокоювало його. Альтернативою були хвилювання та спалахи гніву.
29.01.2026 09:36
29.01.2026 09:44
трампа заспокоїть, разом з ******, тільки могила
29.01.2026 10:31
Нагадує давньоукраїнську гру у "притули" (секс пестощі до шлюбу, але зі збереженням дівочої пліви).

Європейці вирішили дозволити трампу себе пестити, але без проникнення. Але трамп розуміє лише сильну позицію. Або європейці знайдуть яйця, або їх просто трахнуть
29.01.2026 10:46
 
 