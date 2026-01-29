США и Дания начали переговоры относительно Гренландии, чтобы успокоить Трампа, - Bloomberg

Переговоры по Гренландии: Трампа хотят успокоить

Представители США, Дании и Гренландии 28 января провели встречу для обсуждения нового рамочного соглашения по острову с целью удовлетворить желание президента Трампа усилить присутствие Штатов на арктическом острове, при этом не передавая его США.

Что известно

"Высокопоставленные чиновники встретились, чтобы обсудить пути решения вопросов безопасности в Арктике, которые волнуют США. При этом они стремились учесть и уважать красные линии Королевства", - рассказал пресс-секретарь посольства Дании в США Оливер Руте Сков.

По данным Bloomberg, переговоры состоялись после того, как на прошлой неделе Трамп очертил "контуры будущего соглашения". Лидер США пообещал не вводить пошлины против европейских стран, которые возражают против его попыток взять Гренландию под контроль.

Издание отмечает, что переговоры по Гренландии начали, чтобы успокоить Трампа.

Датские чиновники заявили, что готовы вести переговоры и пересматривать сотрудничество с США по Гренландии, при условии, что не будут затронуты вопросы суверенитета острова.

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
  • 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
  • 21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, учитывая эти договоренности, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.

Навіщо такі складнощі? Може просто галоперідолу рудому психу?
29.01.2026 09:12 Ответить
Ще в сраку поцілуйте.... щоб заспокоїти
29.01.2026 09:14 Ответить
Десь читав, що в кулуарах говорять що дід повністю ******** від деменції і обговорюють можливість імпічменту, поки він не влаштував Фоллаут.
29.01.2026 09:16 Ответить
Бабка казала...
Дивися краще на події, які відбувабться.
А відбувають події - цілування в сраку.
29.01.2026 09:22 Ответить
На рахунок бабці ви неправі, кілька сенаторів республіканців вже заявили, що знімають свої кандидатури на наступні вибори, бо не бажають бути представниками партії, якою керує самозакоханий придурок, а це нешутєйний політичний скандал, що веде до провалу республіканської партії на майбутніх виборах.
29.01.2026 14:27 Ответить
така подія цілком реальна. його дії дементивні
29.01.2026 09:24 Ответить
Що цікаво - з Венесуелою затіяли "сварку", з-за "наркотрафіку". Хоча звідти надходило не більше 4% кокаїну... Але "шаблею махали", наче Венесуела була основним поставником. Потім, чомусь, почали перехоплювать нафтові танкери. Потім захопили Мадуро, і весь "смердіж", стосовно "наркотрафіка", пропав з повістки дня... Підстрелили, "походя", якийсь катер, вбили двох "нібитонаркоперевізників", та й по тому... Зате захоплюють контроль над нафтовим експортом Венесуели...
Тепер "віддавай Гренландію!" Оці "переговори", щодо розширення військових баз США, в Гренландії, ні до чого не призведуть. Бо "загроза Китаю і Росії, для Гренландії" - лише ПРИВІД. Насправді Трампу потрібна вся територія, у повне володіння... Бо там нетронуті родовища корисних копалин...
29.01.2026 09:22 Ответить
Трамп працює не на сша, він працює на власну родину. У нас так саме працює Ze, з доданням до своєй праці інтересів Параші.
29.01.2026 09:29 Ответить
Та я розумію... США - тільки "фігуральний вислів". Він же ж діє від імені США...
29.01.2026 09:31 Ответить
29.01.2026 09:30 Ответить
Таблетками і гальмівними сорочками треба заспокоювати таких пацієнтів.

Деменція у спадок

Якщо вважають, що у Дональда Трампа деменція, то, мабуть, маютьрацію.

Й ще ось чому.

Родина Трампів вже була в такому стані.

Вони точно знають, як виглядає когнітивний спад. І вони точно знають, що з цим робити.

Фред Трамп-старший провів останні вісім років свого життя, з'являючись в офісі, де документи були порожніми, телефон відключений, а персонал був причетний до афери. Його діти створили складнутеатральну постановку - кабінет Потьомкіна - щоб старий міг перебиратипапери та почуватися важливим, поки вони тихо висмоктували йогомільярдну імперію нерухомості у власні кишені.

Щоранку Фред-старший одягався у свій костюм-трійку. Його шофер відвозив його до Брукліна.

Він сидів за тим самим столом, за яким сидів п'ятдесят років. Вінпідписував документи. Він брав слухавку. Він думав, що керує компанією.

Але документи були безглуздими.

Телефон з'єднувався лише із секретаркою у вестибюлі, якій платили за те, щоб вона підігравала.

Все це було сценою, призначеною для управління літнім чоловіком з хворобою Альцгеймера, який був надто гордий, щоб визнати, що більшене може виконувати цю роботу.

Я впевненa, що це не має відношення до того, що відбувається зараз.

Ось що ми знаємо з судових протоколів та свідчень родини: у жовтні1991 року Фреду Трампу поставили діагноз «легка стареча деменція».

До 1992 року лікарі повідомили, що він не пам'ятає власної датинародження, не знає свого віку та має бал нижче 15-го процентиля за когнітивними функціями у своїй віковій групі.

Після тридцятихвилинної затримки його здатність згадати все, щойому щойно сказали, була - і я цитую тут медичний висновок - «нульовою».

Його онук Фред III писав, що старий виходив зі свого лімузина на світлофорі та просто починав йти геть.

Він кричав на дружину через дрібниці.

Одного разу він спустився вниз у трьох краватках.

На весіллі Дональда 1993 року Фреду-старшому довелося нагадувати, чому він там був - незважаючи на те, що його призначили свідком.

І протягом усього цього вони постійно приводили його до офісу. Зберігали його в руслі. Тому що знайомство заспокоювало його. Альтернативою були хвилювання та спалахи гніву.
29.01.2026 09:36 Ответить
всі дії американо- рашистського шизоїда дії "мишиної возні".яка на користь куйлу і від якої "***..нутий" "трампон" літає на сьомому небі...Щоб привести трохи до тями не зашкодило б переіпашити по "хліборізці" пару разів чайником...Не виключено.що після зустрічі з куйлом,отримав гебняву отруту ("шизоїд ",яка поступово знищує і без того мізерні розумові здібності старого маразматика
29.01.2026 09:44 Ответить
трампа заспокоїть, разом з ******, тільки могила
29.01.2026 10:31 Ответить
Нагадує давньоукраїнську гру у "притули" (секс пестощі до шлюбу, але зі збереженням дівочої пліви).

Європейці вирішили дозволити трампу себе пестити, але без проникнення. Але трамп розуміє лише сильну позицію. Або європейці знайдуть яйця, або їх просто трахнуть
29.01.2026 10:46 Ответить
 
 