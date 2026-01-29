США и Дания начали переговоры относительно Гренландии, чтобы успокоить Трампа, - Bloomberg

Представители США, Дании и Гренландии 28 января провели встречу для обсуждения нового рамочного соглашения по острову с целью удовлетворить желание президента Трампа усилить присутствие Штатов на арктическом острове, при этом не передавая его США.

Что известно

"Высокопоставленные чиновники встретились, чтобы обсудить пути решения вопросов безопасности в Арктике, которые волнуют США. При этом они стремились учесть и уважать красные линии Королевства", - рассказал пресс-секретарь посольства Дании в США Оливер Руте Сков.

По данным Bloomberg, переговоры состоялись после того, как на прошлой неделе Трамп очертил "контуры будущего соглашения". Лидер США пообещал не вводить пошлины против европейских стран, которые возражают против его попыток взять Гренландию под контроль.

Издание отмечает, что переговоры по Гренландии начали, чтобы успокоить Трампа.

Датские чиновники заявили, что готовы вести переговоры и пересматривать сотрудничество с США по Гренландии, при условии, что не будут затронуты вопросы суверенитета острова.

Планы США на Гренландию

Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.

21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, учитывая эти договоренности, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.

