Спор с США относительно Гренландии стал "сигналом к пробуждению" для Европы, - Макрон
Спор между Европой и Соединенными Штатами вокруг Гренландии стал "стратегическим сигналом к пробуждению" для всего Европейского Союза.
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на France 24.
По словам Макрона, ситуация вокруг острова продемонстрировала уязвимость Европы и необходимость переосмысления ее роли в глобальной политике. Он подчеркнул, что противостояние с США по Гренландии является не только политическим конфликтом, но и более широким сигналом для ЕС.
"Это стратегический сигнал к пробуждению для всей Европы", - отметил президент Франции.
Макрон уточнил, что это "пробуждение" должно быть сосредоточено на укреплении европейского суверенитета, вкладе Европы в безопасность Арктического региона, противодействии иностранному вмешательству и дезинформации, а также на борьбе с изменениями климата.
Во время выступления он несколько раз обратился на языке коренного населения Гренландии, после чего перешел на датский и подчеркнул, что Франция "будет бок о бок с Королевством Дания".
Планы США на Гренландию
- Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
- 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
- 21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, учитывая эти договоренности, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.
Та й за Гренлаландію в Європі не всі не почули, та навіть не захотіли почути.