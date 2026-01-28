Спор с США относительно Гренландии стал "сигналом к пробуждению" для Европы, - Макрон

Спор между Европой и Соединенными Штатами вокруг Гренландии стал "стратегическим сигналом к пробуждению" для всего Европейского Союза.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на France 24.

По словам Макрона, ситуация вокруг острова продемонстрировала уязвимость Европы и необходимость переосмысления ее роли в глобальной политике. Он подчеркнул, что противостояние с США по Гренландии является не только политическим конфликтом, но и более широким сигналом для ЕС.

"Это стратегический сигнал к пробуждению для всей Европы", - отметил президент Франции.

Макрон уточнил, что это "пробуждение" должно быть сосредоточено на укреплении европейского суверенитета, вкладе Европы в безопасность Арктического региона, противодействии иностранному вмешательству и дезинформации, а также на борьбе с изменениями климата.

Во время выступления он несколько раз обратился на языке коренного населения Гренландии, после чего перешел на датский и подчеркнул, что Франция "будет бок о бок с Королевством Дания".

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
  • 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
  • 21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, учитывая эти договоренности, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.

+6
А захват АРКрим не стало сигналом для пробудження? Сонні мухи...
28.01.2026 16:02 Ответить
+3
Правильно, європа має мати більше ядерних ракет.
28.01.2026 16:26 Ответить
+1
Не чинила тіки Чехія. Всі інші воювали. Французи отримали епічнєйшої кизди не на рівному місці, поляки (при всій моїй нелюбові до них, але правда дорожча) воювали повністю безнадійно, але тим не менш дуже героїчно. Нідерланди своїми півтора винищувачами наробили німецькому повітряному десанту такого розгрому, шо Роттердам за це знесли ковровими бомбардуваннями вщент. Про ВБ мабудь і самі чули. Данія з Бельгією теж воювали, але там їх злив когось з них свій же король. За це його потім судили. Норвегія воювала. Хоча теж без великого успіху. Хоча норвеги встигли наваляти ніфігових триндюлів німецькому флоту.
28.01.2026 17:48 Ответить
Перед Другою світовою, Європа мала величезні озброєні до зубів армії. Але не чинила жодного опору нацистам. Сотні мільйонів людей, десятки народів здалися чи домовились із Гітлером. Я хочу сказати, що ніщо цього не змінить. Це слабкі народи, які приречені на виродження вже давно.
28.01.2026 17:03 Ответить
Так шо свій кацапський наратив про "ххх за трі дня" і "будєм мить ногі в атлантічєском окєанє" сховайте і нікому не показуйте.
28.01.2026 17:50 Ответить
Но какой ценой дается Украине "не за три дня". Как по радянским учебникам истории. Европейцы на такое никогда не согласятся, да и американцы вряд ли.
28.01.2026 18:08 Ответить
Коли буде стояти питання "боротися чи загинути", то будуть боротися. Я не розумію звідки така зверхність щодо європейців з американцями... все ніяк Задорнов не вивітриться?
28.01.2026 22:37 Ответить
Тобто повна дупа ЕС, тому що кожна країна стане тягнути ковдру на себе. Нічого, Трамп піде, все налагодиться.
28.01.2026 17:04 Ответить
На ирампа надійся иа сам не плошай що пуйло що трамп одного поля ягоди
28.01.2026 17:04 Ответить
Класти з прибором на цей шматок криги, де ракети, Макарон?
28.01.2026 18:00 Ответить
Таких "дзвіночків" і до Гренландії було дофіга. Починаючи з "доповіді Венса" в Мюнхені минулого року.
Та й за Гренлаландію в Європі не всі не почули, та навіть не захотіли почути.
28.01.2026 18:51 Ответить
 
 