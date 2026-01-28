Трамп хоче бачити Гренландію в складі США
Суперечка зі США щодо Гренландії стала "сигналом до пробудження" для Європи, - Макрон

макрон

Суперечка між Європою та Сполученими Штатами навколо Гренландії стала "стратегічним сигналом до пробудження" для всього Європейського Союзу.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на France 24.

За словами Макрона, ситуація навколо острова продемонструвала вразливість Європи та необхідність переосмислення її ролі у глобальній політиці. Він наголосив, що протистояння зі США щодо Гренландії є не лише політичним конфліктом, а й ширшим сигналом для ЄС.

"Це стратегічний сигнал до пробудження для всієї Європи", - зазначив президент Франції.

Макрон уточнив, що це "пробудження" має бути зосереджене на зміцненні європейського суверенітету, внеску Європи у безпеку Арктичного регіону, протидії іноземному втручанню та дезінформації, а також на боротьбі зі змінами клімату.

Під час виступу він кілька разів звернувся мовою корінного населення Гренландії, після чого перейшов на данську і наголосив, що Франція "буде пліч-о-пліч з Королівством Данія".

Плани США на Гренландію

  • Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
  • 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
  • 21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, з огляду на ці домовленості, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.

Топ коментарі
+6
А захват АРКрим не стало сигналом для пробудження? Сонні мухи...
28.01.2026 16:02 Відповісти
+3
Правильно, європа має мати більше ядерних ракет.
28.01.2026 16:26 Відповісти
+1
Не чинила тіки Чехія. Всі інші воювали. Французи отримали епічнєйшої кизди не на рівному місці, поляки (при всій моїй нелюбові до них, але правда дорожча) воювали повністю безнадійно, але тим не менш дуже героїчно. Нідерланди своїми півтора винищувачами наробили німецькому повітряному десанту такого розгрому, шо Роттердам за це знесли ковровими бомбардуваннями вщент. Про ВБ мабудь і самі чули. Данія з Бельгією теж воювали, але там їх злив когось з них свій же король. За це його потім судили. Норвегія воювала. Хоча теж без великого успіху. Хоча норвеги встигли наваляти ніфігових триндюлів німецькому флоту.
28.01.2026 17:48 Відповісти
Перед Другою світовою, Європа мала величезні озброєні до зубів армії. Але не чинила жодного опору нацистам. Сотні мільйонів людей, десятки народів здалися чи домовились із Гітлером. Я хочу сказати, що ніщо цього не змінить. Це слабкі народи, які приречені на виродження вже давно.
28.01.2026 17:03 Відповісти
Так шо свій кацапський наратив про "ххх за трі дня" і "будєм мить ногі в атлантічєском окєанє" сховайте і нікому не показуйте.
28.01.2026 17:50 Відповісти
Но какой ценой дается Украине "не за три дня". Как по радянским учебникам истории. Европейцы на такое никогда не согласятся, да и американцы вряд ли.
28.01.2026 18:08 Відповісти
Коли буде стояти питання "боротися чи загинути", то будуть боротися. Я не розумію звідки така зверхність щодо європейців з американцями... все ніяк Задорнов не вивітриться?
28.01.2026 22:37 Відповісти
Тобто повна дупа ЕС, тому що кожна країна стане тягнути ковдру на себе. Нічого, Трамп піде, все налагодиться.
28.01.2026 17:04 Відповісти
На ирампа надійся иа сам не плошай що пуйло що трамп одного поля ягоди
28.01.2026 17:04 Відповісти
Класти з прибором на цей шматок криги, де ракети, Макарон?
28.01.2026 18:00 Відповісти
Таких "дзвіночків" і до Гренландії було дофіга. Починаючи з "доповіді Венса" в Мюнхені минулого року.
Та й за Гренлаландію в Європі не всі не почули, та навіть не захотіли почути.
28.01.2026 18:51 Відповісти
 
 