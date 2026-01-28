Суперечка зі США щодо Гренландії стала "сигналом до пробудження" для Європи, - Макрон

Суперечка між Європою та Сполученими Штатами навколо Гренландії стала "стратегічним сигналом до пробудження" для всього Європейського Союзу.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на France 24.

За словами Макрона, ситуація навколо острова продемонструвала вразливість Європи та необхідність переосмислення її ролі у глобальній політиці. Він наголосив, що протистояння зі США щодо Гренландії є не лише політичним конфліктом, а й ширшим сигналом для ЄС.

"Це стратегічний сигнал до пробудження для всієї Європи", - зазначив президент Франції.

Макрон уточнив, що це "пробудження" має бути зосереджене на зміцненні європейського суверенітету, внеску Європи у безпеку Арктичного регіону, протидії іноземному втручанню та дезінформації, а також на боротьбі зі змінами клімату.

Під час виступу він кілька разів звернувся мовою корінного населення Гренландії, після чого перейшов на данську і наголосив, що Франція "буде пліч-о-пліч з Королівством Данія".

Плани США на Гренландію

Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.

21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, з огляду на ці домовленості, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.

