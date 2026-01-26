США відмовились від ідеї захоплення Гренландії через загрозу оголошення імпічменту Трампу, - Reuters

Адміністрація США відмовилась від планів щодо застосування сили на Гренландії через побоювання, що президент Дональд Трамп може отримати імпічмент.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За даними агентства, з початку січня Трамп та члени його команди дедалі частіше обговорювали можливе застосування сили щодо Гренландії.

Політики від обох партій висловили занепокоєння, що Трамп може здійснити військову операцію на острові без згоди Конгресу, за сценарієм, подібним до венесуельського.

Законодавці повідомили про свої побоювання державного секретаря Марко Рубіо та інших посадовців Білого дому. Reuters уточнює, що республіканці попередили: у разі вторгнення президенту США можуть оголосити імпічмент.

Плани США на Гренландію

Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.

21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, з огляду на ці домовленості, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.

