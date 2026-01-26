США відмовились від ідеї захоплення Гренландії через загрозу оголошення імпічменту Трампу, - Reuters
Адміністрація США відмовилась від планів щодо застосування сили на Гренландії через побоювання, що президент Дональд Трамп може отримати імпічмент.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
За даними агентства, з початку січня Трамп та члени його команди дедалі частіше обговорювали можливе застосування сили щодо Гренландії.
Політики від обох партій висловили занепокоєння, що Трамп може здійснити військову операцію на острові без згоди Конгресу, за сценарієм, подібним до венесуельського.
Законодавці повідомили про свої побоювання державного секретаря Марко Рубіо та інших посадовців Білого дому. Reuters уточнює, що республіканці попередили: у разі вторгнення президенту США можуть оголосити імпічмент.
Плани США на Гренландію
- Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
- Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
- CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
- Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
- 5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
- У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
- 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
- 21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, з огляду на ці домовленості, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.
Топ коментарі
+32 CrossFirenko
показати весь коментар26.01.2026 15:13 Відповісти Посилання
+17 Михайло Иляш
показати весь коментар26.01.2026 15:12 Відповісти Посилання
+16 Грицько Добрий
показати весь коментар26.01.2026 15:19 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Після того, як 23 січня в інтерв'ю Fox Business Network президент США Дональд Трамп https://www.youtube.com/watch?v=okj4Lf_0CjE заявив (звично збрехав), що союзники по НАТО в Афганістані нібито "трималися трохи позаду лінії фронту", а "США не просили..., і не потребували такої допомоги", його слова викликали https://www.reuters.com/world/trumps-nato-front-line-comments-deeply-disappointing-uk-minister-says-2026-01-23/ хвилю обгрунтованої критики з боку європейських політиків та ветеранів. Зокрема, і в Великобританії; зокрема, від принца Гаррі, який воював в Афганістан. Після того сталось чергове ТАСО (зверху на скріні).
Розказали би йому, що окрім Великобританії разом із США в Афганістані воювали та зазнали втрат: Канада, Франція, Німеччина, Італія, Данія, Польща, Австралія, Іспанія, Грузія, Румунія, Нідерланди, Туреччина, Чехія, Нова Зеландія, Норвегія, Естонія, Латвія, Угорщина, Угорщина Фінляндія, Йорданія, Португалія, Південна Корея, Чорногорія, Литва, Хорватія, Болгарія, Бельгія. Також воювали або допомагали коаліції, але не зазнали втрат: С. Македонія, Вірменія, Азербайджан, Монголія, ОАЕ, Албанія, Україна, Боснія та Герцеговина, Греція, Ірландія, Ісландія, Австрія, Малайзія, Словенія, Колумбія, Швейцарія, Бахрейн, Сальвадор, Люксембург.
ЗІ: переклад твіту Трампа:
"ВЕЛИКІ і ХОРОБІ солдати Великобританії завжди будуть зі США! В Афганістані загинуло 457 з них, багато хто був поранений, і вони найбільші їх всіх воїнів. Наш зв'язок дуже міцний, щоб її коли-небудь можна було розірвати. Ми ва любимо, і завжди любитимемо!"
Антарктиці приготуватися ...
На відміну від більшості країн світу, де призначення на дипломатичні посади вимагає відповідної освіти, у США практикувалося призначення послами людей без диплома відповідного учбового закладу (у нас, зараз, теж подібна практика).
Викладач у юрВУЗі, колись анекдот, з цього приводу, розказував:
"Американський посол вирішив "толкнуть речь", після вручення вірчих грамот. На банкеті піднімає бокал і каже:
- Велика Америка зробить усе, щоб цивілізувать навіть таку дику і відсталу країни, як ваша!
Представники "приймаючої країни" - в "ахрєнєнії"... Секретар посольства США ткнув ліктем посла, в бік, і щось шепче на вухо...
Посол вислухав, і вирішив "виправить ситуацію":
- Вибачте за грубість... Я не врахував те, що мені казали у нашому міністерстві закордонних справ - про те, що дикуни дуже чутливі до образ..."
Батька американської демократії зможе врятувати тільки швидка перемога над аятолами. Після вдалої операції збройних сил США по викраденню мадури.
.