РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7640 посетителей онлайн
Новости Трамп хочет видеть Гренландию в США Импичмент Трампа
6 805 20

США отказались от идеи захвата Гренландии из-за угрозы объявления импичмента Трампу, - Reuters

Лидеры Европы ответили на угрозы Трампа в отношении

Администрация США отказалась от планов по применению силы в Гренландии из-за опасений, что президент Дональд Трамп может быть подвергнут импичменту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным агентства, с начала января Трамп и члены его команды все чаще обсуждали возможное применение силы в отношении Гренландии.

Политики от обеих партий выразили обеспокоенность, что Трамп может осуществить военную операцию на острове без согласия Конгресса, по сценарию, подобному венесуэльскому.

Законодатели сообщили о своих опасениях государственному секретарю Марко Рубио и другим должностным лицам Белого дома. Reuters уточняет, что республиканцы предупредили: в случае вторжения президента США могут объявить импичмент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия политики Трампа в отношении Гренландии: в Дании начали бойкотировать американские товары

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
  • 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
  • 21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, исходя из этих договоренностей, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 77% европейцев не считают Трампа достойным Нобелевской премии мира, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Гренландия (220) импичмент (536) Трамп Дональд (8069)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
показать весь комментарий
26.01.2026 15:13 Ответить
+17
Хвора людина розуміє лише загрозу собі. Він і не задумувався як це повпливає на США і йому і тепер пофігу. В нього є лише Я і все
показать весь комментарий
26.01.2026 15:12 Ответить
+16
Та хіба тільки за Гренландію цьому рудому чорту треба імпічмент оголошувати?
показать весь комментарий
26.01.2026 15:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хвора людина розуміє лише загрозу собі. Він і не задумувався як це повпливає на США і йому і тепер пофігу. В нього є лише Я і все
показать весь комментарий
26.01.2026 15:12 Ответить
показать весь комментарий
26.01.2026 15:13 Ответить
Оце ТОЧНО... Ще не вистачає гамівної сорочки...
показать весь комментарий
26.01.2026 15:39 Ответить
Але санітари там ще є
показать весь комментарий
26.01.2026 19:36 Ответить
Не "ще є", а "уже є"... Американські трампівські "блазні" уже "очконули"... Через півроку - проміжні вибори в Конгрес... А тут пішли "обсьори", один за одним - як у нашого "Блазня", через рік, після приходу до влади... Тільки у цих "обсьори" - у глобальному масштабі... І "смердить" уже на весь світ...І Конгрес церемониться не буде - бо вже і тверезо мислячі республіканці почали "переступать через партійний патріотизм - бо бачать, що цей божевільний міжнародну політику США "ламає через коліно"...
показать весь комментарий
26.01.2026 23:30 Ответить
показать весь комментарий
26.01.2026 15:15 Ответить
Трамп завжди здає назад TACO:https://bukvy.org/wp-content/uploads/2026/01/Znimok-ekrana-2026-01-24-212329.png https://bukvy.org/wp-content/uploads/2026/01/Znimok-ekrana-2026-01-24-212329.png https://bukvy.org/wp-content/uploads/2026/01/Znimok-ekrana-2026-01-24-212329.png
Після того, як 23 січня в інтерв'ю Fox Business Network президент США Дональд Трамп https://www.youtube.com/watch?v=okj4Lf_0CjE заявив (звично збрехав), що союзники по НАТО в Афганістані нібито "трималися трохи позаду лінії фронту", а "США не просили..., і не потребували такої допомоги", його слова викликали https://www.reuters.com/world/trumps-nato-front-line-comments-deeply-disappointing-uk-minister-says-2026-01-23/ хвилю обгрунтованої критики з боку європейських політиків та ветеранів. Зокрема, і в Великобританії; зокрема, від принца Гаррі, який воював в Афганістан. Після того сталось чергове ТАСО (зверху на скріні).
Розказали би йому, що окрім Великобританії разом із США в Афганістані воювали та зазнали втрат: Канада, Франція, Німеччина, Італія, Данія, Польща, Австралія, Іспанія, Грузія, Румунія, Нідерланди, Туреччина, Чехія, Нова Зеландія, Норвегія, Естонія, Латвія, Угорщина, Угорщина Фінляндія, Йорданія, Португалія, Південна Корея, Чорногорія, Литва, Хорватія, Болгарія, Бельгія. Також воювали або допомагали коаліції, але не зазнали втрат: С. Македонія, Вірменія, Азербайджан, Монголія, ОАЕ, Албанія, Україна, Боснія та Герцеговина, Греція, Ірландія, Ісландія, Австрія, Малайзія, Словенія, Колумбія, Швейцарія, Бахрейн, Сальвадор, Люксембург.

ЗІ: переклад твіту Трампа:
"ВЕЛИКІ і ХОРОБІ солдати Великобританії завжди будуть зі США! В Афганістані загинуло 457 з них, багато хто був поранений, і вони найбільші їх всіх воїнів. Наш зв'язок дуже міцний, щоб її коли-небудь можна було розірвати. Ми ва любимо, і завжди любитимемо!"
показать весь комментарий
26.01.2026 19:46 Ответить
Та хіба тільки за Гренландію цьому рудому чорту треба імпічмент оголошувати?
показать весь комментарий
26.01.2026 15:19 Ответить
Там питання не в оголошенні, а в підтримці Конгресом. Республіканці проти вторгнення в Гренландію, тому імпічмент щодо цього підтримали б.
показать весь комментарий
26.01.2026 18:47 Ответить
Яким би не був буйним бик а на банці написано тушонка
показать весь комментарий
26.01.2026 15:30 Ответить
Оце вкраїнчики і є та сама система "стримувань і противаг".
показать весь комментарий
26.01.2026 15:34 Ответить
Все простіше: просто США доперли, що пінгвінів там немає !
Антарктиці приготуватися ...
показать весь комментарий
26.01.2026 15:35 Ответить
Та там і без "пінгвінів", у голові "чорти скачуть"... Згадай про "війну між Азербайджаном і Албанією"...
На відміну від більшості країн світу, де призначення на дипломатичні посади вимагає відповідної освіти, у США практикувалося призначення послами людей без диплома відповідного учбового закладу (у нас, зараз, теж подібна практика).
Викладач у юрВУЗі, колись анекдот, з цього приводу, розказував:
"Американський посол вирішив "толкнуть речь", після вручення вірчих грамот. На банкеті піднімає бокал і каже:
- Велика Америка зробить усе, щоб цивілізувать навіть таку дику і відсталу країни, як ваша!
Представники "приймаючої країни" - в "ахрєнєнії"... Секретар посольства США ткнув ліктем посла, в бік, і щось шепче на вухо...
Посол вислухав, і вирішив "виправить ситуацію":
- Вибачте за грубість... Я не врахував те, що мені казали у нашому міністерстві закордонних справ - про те, що дикуни дуже чутливі до образ..."
показать весь комментарий
26.01.2026 15:54 Ответить
Рейтинг дав протічку.
Батька американської демократії зможе врятувати тільки швидка перемога над аятолами. Після вдалої операції збройних сил США по викраденню мадури.
.
показать весь комментарий
26.01.2026 15:58 Ответить
Не врятуе.
показать весь комментарий
26.01.2026 20:28 Ответить
"Прозорі" сенатори мусили б побачити, що там, окрім Гренландії з Канадою, ше ціла купа підстав для імпічменту як мінімум.
показать весь комментарий
26.01.2026 16:02 Ответить
Сенаторам-правопівникам пофіг на педофілію, торгівлю дітьми і тероризм угрупування ice. А от вторгнення в Гренландію вони сікають.
показать весь комментарий
26.01.2026 18:48 Ответить
Не фанат Венесуели, але за неї імпічменту не буде, а за Данію буде? Ето другое?
показать весь комментарий
26.01.2026 17:23 Ответить
Так Венесуелу ніхто і не захоплював.
показать весь комментарий
26.01.2026 18:49 Ответить
Але кинув-треба венесуельців агітувати в зсу,щоб могли віддомстити оркам-_ОПА не кради,а заплати легіонерам-а там може і 3,14рашка почне конати і почнуться бунти на болотах.
показать весь комментарий
26.01.2026 19:49 Ответить
 
 