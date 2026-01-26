США отказались от идеи захвата Гренландии из-за угрозы объявления импичмента Трампу, - Reuters

Администрация США отказалась от планов по применению силы в Гренландии из-за опасений, что президент Дональд Трамп может быть подвергнут импичменту.

По данным агентства, с начала января Трамп и члены его команды все чаще обсуждали возможное применение силы в отношении Гренландии.

Политики от обеих партий выразили обеспокоенность, что Трамп может осуществить военную операцию на острове без согласия Конгресса, по сценарию, подобному венесуэльскому.

Законодатели сообщили о своих опасениях государственному секретарю Марко Рубио и другим должностным лицам Белого дома. Reuters уточняет, что республиканцы предупредили: в случае вторжения президента США могут объявить импичмент.

Планы США на Гренландию

Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.

21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, исходя из этих договоренностей, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.

