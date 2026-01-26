США отказались от идеи захвата Гренландии из-за угрозы объявления импичмента Трампу, - Reuters
Администрация США отказалась от планов по применению силы в Гренландии из-за опасений, что президент Дональд Трамп может быть подвергнут импичменту.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, с начала января Трамп и члены его команды все чаще обсуждали возможное применение силы в отношении Гренландии.
Политики от обеих партий выразили обеспокоенность, что Трамп может осуществить военную операцию на острове без согласия Конгресса, по сценарию, подобному венесуэльскому.
Законодатели сообщили о своих опасениях государственному секретарю Марко Рубио и другим должностным лицам Белого дома. Reuters уточняет, что республиканцы предупредили: в случае вторжения президента США могут объявить импичмент.
Планы США на Гренландию
- Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
- 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
- 21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, исходя из этих договоренностей, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Після того, як 23 січня в інтерв'ю Fox Business Network президент США Дональд Трамп https://www.youtube.com/watch?v=okj4Lf_0CjE заявив (звично збрехав), що союзники по НАТО в Афганістані нібито "трималися трохи позаду лінії фронту", а "США не просили..., і не потребували такої допомоги", його слова викликали https://www.reuters.com/world/trumps-nato-front-line-comments-deeply-disappointing-uk-minister-says-2026-01-23/ хвилю обгрунтованої критики з боку європейських політиків та ветеранів. Зокрема, і в Великобританії; зокрема, від принца Гаррі, який воював в Афганістан. Після того сталось чергове ТАСО (зверху на скріні).
Розказали би йому, що окрім Великобританії разом із США в Афганістані воювали та зазнали втрат: Канада, Франція, Німеччина, Італія, Данія, Польща, Австралія, Іспанія, Грузія, Румунія, Нідерланди, Туреччина, Чехія, Нова Зеландія, Норвегія, Естонія, Латвія, Угорщина, Угорщина Фінляндія, Йорданія, Португалія, Південна Корея, Чорногорія, Литва, Хорватія, Болгарія, Бельгія. Також воювали або допомагали коаліції, але не зазнали втрат: С. Македонія, Вірменія, Азербайджан, Монголія, ОАЕ, Албанія, Україна, Боснія та Герцеговина, Греція, Ірландія, Ісландія, Австрія, Малайзія, Словенія, Колумбія, Швейцарія, Бахрейн, Сальвадор, Люксембург.
ЗІ: переклад твіту Трампа:
"ВЕЛИКІ і ХОРОБІ солдати Великобританії завжди будуть зі США! В Афганістані загинуло 457 з них, багато хто був поранений, і вони найбільші їх всіх воїнів. Наш зв'язок дуже міцний, щоб її коли-небудь можна було розірвати. Ми ва любимо, і завжди любитимемо!"
Антарктиці приготуватися ...
На відміну від більшості країн світу, де призначення на дипломатичні посади вимагає відповідної освіти, у США практикувалося призначення послами людей без диплома відповідного учбового закладу (у нас, зараз, теж подібна практика).
Викладач у юрВУЗі, колись анекдот, з цього приводу, розказував:
"Американський посол вирішив "толкнуть речь", після вручення вірчих грамот. На банкеті піднімає бокал і каже:
- Велика Америка зробить усе, щоб цивілізувать навіть таку дику і відсталу країни, як ваша!
Представники "приймаючої країни" - в "ахрєнєнії"... Секретар посольства США ткнув ліктем посла, в бік, і щось шепче на вухо...
Посол вислухав, і вирішив "виправить ситуацію":
- Вибачте за грубість... Я не врахував те, що мені казали у нашому міністерстві закордонних справ - про те, що дикуни дуже чутливі до образ..."
Батька американської демократії зможе врятувати тільки швидка перемога над аятолами. Після вдалої операції збройних сил США по викраденню мадури.
.