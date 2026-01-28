Рютте не був уповноважений вести переговори з Трампом щодо Гренландії, - Фредеріксен

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте не уповноважений вести переговори про Гренландію з президентом США Дональдом Трампом від імені Копенгагена.

Про це вона заявила в інтерв’ю The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Коментуючи домовленості щодо Гренландії, про які Рютте та Трамп повідомили після зустрічі в Давосі, глава уряду Данії наголосила, що питання передачі суверенітету є "червоною лінією", яку Данія та її європейські союзники не перетнуть.

Фредеріксен позитивно оцінила договір 1951 року між США та Данією, який дозволяє Сполученим Штатам розміщувати військові бази в Гренландії. Водночас вона не виключила можливість його перегляду в межах переговорного процесу.

Арктична місія НАТО

Відповідаючи на запитання про зміни в дискусіях щодо Гренландії після економічного форуму в Давосі, прем’єрка наголосила на потенціалі створення постійної арктичної місії НАТО.

"Я думаю, що зараз у нас є більш традиційний шлях, яким ми можемо спробувати знайти політико-дипломатичне рішення і чіткіша підтримка з боку НАТО щодо постійної присутності в Арктичному регіоні", - сказала вона.

У середу, 28 січня, Фредеріксен разом із прем’єр-міністром Гренландії Єнсом-Фредеріком Нільсеном відвідають Париж для зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном. За даними The New York Times, турне має на меті зберегти європейську підтримку позиції Данії на тлі подальших переговорів щодо Гренландії.

Нагадаємо, 21 січня Трамп заявив, що після зустрічі з генсеком НАТО Рютте вони сформували рамки майбутньої угоди щодо Гренландії.

Плани США на Гренландію

Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.

21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, з огляду на ці домовленості, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.

