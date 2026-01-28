Рютте не був уповноважений вести переговори з Трампом щодо Гренландії, - Фредеріксен
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте не уповноважений вести переговори про Гренландію з президентом США Дональдом Трампом від імені Копенгагена.
Про це вона заявила в інтерв’ю The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
Коментуючи домовленості щодо Гренландії, про які Рютте та Трамп повідомили після зустрічі в Давосі, глава уряду Данії наголосила, що питання передачі суверенітету є "червоною лінією", яку Данія та її європейські союзники не перетнуть.
Фредеріксен позитивно оцінила договір 1951 року між США та Данією, який дозволяє Сполученим Штатам розміщувати військові бази в Гренландії. Водночас вона не виключила можливість його перегляду в межах переговорного процесу.
Арктична місія НАТО
Відповідаючи на запитання про зміни в дискусіях щодо Гренландії після економічного форуму в Давосі, прем’єрка наголосила на потенціалі створення постійної арктичної місії НАТО.
"Я думаю, що зараз у нас є більш традиційний шлях, яким ми можемо спробувати знайти політико-дипломатичне рішення і чіткіша підтримка з боку НАТО щодо постійної присутності в Арктичному регіоні", - сказала вона.
У середу, 28 січня, Фредеріксен разом із прем’єр-міністром Гренландії Єнсом-Фредеріком Нільсеном відвідають Париж для зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном. За даними The New York Times, турне має на меті зберегти європейську підтримку позиції Данії на тлі подальших переговорів щодо Гренландії.
- Нагадаємо, 21 січня Трамп заявив, що після зустрічі з генсеком НАТО Рютте вони сформували рамки майбутньої угоди щодо Гренландії.
Плани США на Гренландію
- Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
- Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
- CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
- Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
- 5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
- У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
- 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
- 21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, з огляду на ці домовленості, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.
