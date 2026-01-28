Рютте не был уполномочен вести переговоры с Трампом по Гренландии, - Фредериксен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не уполномочен вести переговоры о Гренландии с президентом США Дональдом Трампом от имени Копенгагена.

Об этом она заявила в интервью The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Комментируя договоренности по Гренландии, о которых Рютте и Трамп сообщили после встречи в Давосе, глава правительства Дании подчеркнула, что вопрос передачи суверенитета является "красной линией", которую Дания и ее европейские союзники не пересекут.

Фредериксен положительно оценила договор 1951 года между США и Данией, который позволяет Соединенным Штатам размещать военные базы в Гренландии. В то же время она не исключила возможность его пересмотра в рамках переговорного процесса.

Арктическая миссия НАТО

Отвечая на вопрос об изменениях в дискуссиях по Гренландии после экономического форума в Давосе, премьер подчеркнула потенциал создания постоянной арктической миссии НАТО.

"Я думаю, что сейчас у нас есть более традиционный путь, по которому мы можем попытаться найти политико-дипломатическое решение и более четкую поддержку со стороны НАТО в отношении постоянного присутствия в Арктическом регионе", - сказала она.

В среду, 28 января, Фредериксен вместе с премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном посетят Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По данным The New York Times, турне имеет целью сохранить европейскую поддержку позиции Дании на фоне дальнейших переговоров по Гренландии.

Напомним, 21 января Трамп заявил, что после встречи с генсеком НАТО Рютте они сформировали рамки будущего соглашения по Гренландии.

Планы США на Гренландию

Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.

21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, учитывая эти договоренности, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.

