РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11108 посетителей онлайн
Новости Трамп хочет видеть Гренландию в США
2 104 4

Рютте не был уполномочен вести переговоры с Трампом по Гренландии, - Фредериксен

фредериксен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не уполномочен вести переговоры о Гренландии с президентом США Дональдом Трампом от имени Копенгагена.

Об этом она заявила в интервью The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Комментируя договоренности по Гренландии, о которых Рютте и Трамп сообщили после встречи в Давосе, глава правительства Дании подчеркнула, что вопрос передачи суверенитета является "красной линией", которую Дания и ее европейские союзники не пересекут.

Фредериксен положительно оценила договор 1951 года между США и Данией, который позволяет Соединенным Штатам размещать военные базы в Гренландии. В то же время она не исключила возможность его пересмотра в рамках переговорного процесса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США отказались от идеи захвата Гренландии из-за угрозы объявления импичмента Трампу, - Reuters

Арктическая миссия НАТО

Отвечая на вопрос об изменениях в дискуссиях по Гренландии после экономического форума в Давосе, премьер подчеркнула потенциал создания постоянной арктической миссии НАТО.

"Я думаю, что сейчас у нас есть более традиционный путь, по которому мы можем попытаться найти политико-дипломатическое решение и более четкую поддержку со стороны НАТО в отношении постоянного присутствия в Арктическом регионе", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия политики Трампа в отношении Гренландии: в Дании начали бойкотировать американские товары

В среду, 28 января, Фредериксен вместе с премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном посетят Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По данным The New York Times, турне имеет целью сохранить европейскую поддержку позиции Дании на фоне дальнейших переговоров по Гренландии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 61% немцев считают Трампа угрозой для ФРГ, - опрос

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
  • 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
  • 21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, учитывая эти договоренности, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия политики Трампа: Крупнейший пенсионный фонд Европы сократил свои инвестиции в США на 10 миллиардов евро

Автор: 

Гренландия (220) Рютте Марк (642) Трамп Дональд (8077) Фредериксен Метте (115)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цей Рютте зіпсувався. Дайте іншого.
показать весь комментарий
28.01.2026 11:02 Ответить
Внутрішні справи Данії, вирішать самі Датчани, а не зять трампа!!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
28.01.2026 11:35 Ответить
Як би там не було, але Рютте розрулив ситуацію краще, ніж будь-хто. Причому розрулив в інтересах Данії та НАТО.
показать весь комментарий
28.01.2026 11:57 Ответить
а рудому байдуже
показать весь комментарий
28.01.2026 13:27 Ответить
 
 