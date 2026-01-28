Рютте не был уполномочен вести переговоры с Трампом по Гренландии, - Фредериксен
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не уполномочен вести переговоры о Гренландии с президентом США Дональдом Трампом от имени Копенгагена.
Об этом она заявила в интервью The New York Times, передает Цензор.НЕТ.
Комментируя договоренности по Гренландии, о которых Рютте и Трамп сообщили после встречи в Давосе, глава правительства Дании подчеркнула, что вопрос передачи суверенитета является "красной линией", которую Дания и ее европейские союзники не пересекут.
Фредериксен положительно оценила договор 1951 года между США и Данией, который позволяет Соединенным Штатам размещать военные базы в Гренландии. В то же время она не исключила возможность его пересмотра в рамках переговорного процесса.
Арктическая миссия НАТО
Отвечая на вопрос об изменениях в дискуссиях по Гренландии после экономического форума в Давосе, премьер подчеркнула потенциал создания постоянной арктической миссии НАТО.
"Я думаю, что сейчас у нас есть более традиционный путь, по которому мы можем попытаться найти политико-дипломатическое решение и более четкую поддержку со стороны НАТО в отношении постоянного присутствия в Арктическом регионе", - сказала она.
В среду, 28 января, Фредериксен вместе с премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном посетят Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По данным The New York Times, турне имеет целью сохранить европейскую поддержку позиции Дании на фоне дальнейших переговоров по Гренландии.
- Напомним, 21 января Трамп заявил, что после встречи с генсеком НАТО Рютте они сформировали рамки будущего соглашения по Гренландии.
Планы США на Гренландию
- Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
- 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
- 21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, учитывая эти договоренности, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.
