Гренландия признала, что необходимо усилить безопасность в Арктике на фоне агрессивных действий России

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что в переговорах с Соединенными Штатами есть свои "красные линии", но признал, что необходимо усилить безопасность в регионе в условиях "более агрессивной России".

Об этом он заявил на конференции в Париже, цитирует Reuters.

Безопасность в Арктике

Нильсен вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен прилетели во Францию, где встретились с президентом страны Эммануэлем Макроном, чтобы заручиться поддержкой на фоне заявлений американского лидера Дональда Трампа.

Макрон заявил, что Франция разделяет мнение о необходимости усиления обороны в Арктике. Страна готова присоединиться к усилению бдительности и активности НАТО в регионе.

"Учитывая позицию России на крайнем Севере, экономическое присутствие Китая и стратегические последствия этого сближения, мы согласны с необходимостью укрепления нашей обороноспособности в Арктике", - сказал президент Франции.

Гренландия под давлением США

Нильсен заявил, что у Гренландии есть ряд "красных линий", которые нельзя пересекать, даже если удастся достичь какого-либо соглашения с США.

"Мы находимся под давлением, серьезным давлением. Мы пытаемся дать отпор извне. Мы пытаемся справиться с нашими людьми, которые напуганы... Но нам необходимо усилить наблюдение и безопасность в нашем регионе из-за того, как сейчас действует Россия", - резюмировал премьер острова.

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
  • 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
  • 21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, учитывая эти договоренности, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.

Не амерів,а руских мають боятися.
Нарешті,прем'єр Гренландії публічно це визнав.
28.01.2026 18:10 Ответить
Тромб заявив і прийняв офіційний закон, що Сосія не являється потенційною небезпекою для сша. Тоді про який і від кого Тромб хоче захищати Гренландію? Фактично Тромб тут сам виступає агресором і окупантом
28.01.2026 18:12 Ответить
Методички від подоляка-зарівної позбавлені всякої логіки.
28.01.2026 18:18 Ответить
А куда дели эскимоса? Специально посмотрел, семь предыдущих премьер-министров Гренландии были представителями коренного населения. И тут вдруг белобрысый Нильсен.
28.01.2026 18:21 Ответить
Заяви,а Трампоничу вірити як себе надурити.
28.01.2026 18:24 Ответить
Хоч якийсь позитивний висновок, надіюсь не тільки на словах залишиться ай робитимуть щось
28.01.2026 18:29 Ответить
Що та хто буде робити?
Как по нашему, по колхозному?
Дания мужик отхватил себе 10 га земельки, и хрен забил на нее. Когда амброзия зае...ла, сосед пригрозил забрать участок. Дания мужик сейчас бегает по соседям и агитирует покосить и прополоть его участок
28.01.2026 22:54 Ответить
Так росія діє через малахольного діда гібридна війна - китайці смикають за мотузки пуйла, а той вже краснова. І тут дзвоне Сі і пропонує стратегічне партнерство шкода що гренландці не викупають ці комуняцькі ігрища
28.01.2026 18:58 Ответить
А це що, Путін збирається Гренландію захоплювати?
28.01.2026 19:07 Ответить
Как Гренландия переобулась …
траМпон хочет оккупировать Гренландию , НО защищаться надо от паРаши …
28.01.2026 20:32 Ответить
 
 