Гренландия признала, что необходимо усилить безопасность в Арктике на фоне агрессивных действий России
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что в переговорах с Соединенными Штатами есть свои "красные линии", но признал, что необходимо усилить безопасность в регионе в условиях "более агрессивной России".
Об этом он заявил на конференции в Париже, цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Безопасность в Арктике
Нильсен вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен прилетели во Францию, где встретились с президентом страны Эммануэлем Макроном, чтобы заручиться поддержкой на фоне заявлений американского лидера Дональда Трампа.
Макрон заявил, что Франция разделяет мнение о необходимости усиления обороны в Арктике. Страна готова присоединиться к усилению бдительности и активности НАТО в регионе.
"Учитывая позицию России на крайнем Севере, экономическое присутствие Китая и стратегические последствия этого сближения, мы согласны с необходимостью укрепления нашей обороноспособности в Арктике", - сказал президент Франции.
Гренландия под давлением США
Нильсен заявил, что у Гренландии есть ряд "красных линий", которые нельзя пересекать, даже если удастся достичь какого-либо соглашения с США.
"Мы находимся под давлением, серьезным давлением. Мы пытаемся дать отпор извне. Мы пытаемся справиться с нашими людьми, которые напуганы... Но нам необходимо усилить наблюдение и безопасность в нашем регионе из-за того, как сейчас действует Россия", - резюмировал премьер острова.
Планы США на Гренландию
- Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
- 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
- 21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, учитывая эти договоренности, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.
Нарешті,прем'єр Гренландії публічно це визнав.
Как по нашему, по колхозному?
Даниямужик отхватил себе 10 га земельки, и хрен забил на нее. Когда амброзия зае...ла, сосед пригрозил забрать участок. Даниямужик сейчас бегает по соседям и агитирует покосить и прополоть его участок
траМпон хочет оккупировать Гренландию , НО защищаться надо от паРаши …