Гренландия признала, что необходимо усилить безопасность в Арктике на фоне агрессивных действий России

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что в переговорах с Соединенными Штатами есть свои "красные линии", но признал, что необходимо усилить безопасность в регионе в условиях "более агрессивной России".

Об этом он заявил на конференции в Париже, цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Безопасность в Арктике

Нильсен вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен прилетели во Францию, где встретились с президентом страны Эммануэлем Макроном, чтобы заручиться поддержкой на фоне заявлений американского лидера Дональда Трампа.

Макрон заявил, что Франция разделяет мнение о необходимости усиления обороны в Арктике. Страна готова присоединиться к усилению бдительности и активности НАТО в регионе.

"Учитывая позицию России на крайнем Севере, экономическое присутствие Китая и стратегические последствия этого сближения, мы согласны с необходимостью укрепления нашей обороноспособности в Арктике", - сказал президент Франции.

Гренландия под давлением США

Нильсен заявил, что у Гренландии есть ряд "красных линий", которые нельзя пересекать, даже если удастся достичь какого-либо соглашения с США.

"Мы находимся под давлением, серьезным давлением. Мы пытаемся дать отпор извне. Мы пытаемся справиться с нашими людьми, которые напуганы... Но нам необходимо усилить наблюдение и безопасность в нашем регионе из-за того, как сейчас действует Россия", - резюмировал премьер острова.

Планы США на Гренландию

Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.

21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, учитывая эти договоренности, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.

