Новини
Гренландія визнала, що необхідно посилити безпеку в Арктиці на тлі агресивних дій Росії

гренландія

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що в переговорах зі Сполученими Штатами є свої "червоні лінії", але визнав, що необхідно посилити безпеку в регіоні в умовах "більш агресивної Росії".

Про це він заявив на конференції в Парижі, цитує Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Безпека в Арктиці

Нільсен разом із прем'єркою Данії Метте Фредеріксен прилетіли до Франції, де зустрілися з президентом країни Емманюелем Макроном, щоб заручитися підтримкою на тлі заяв американського лідера Дональда Трампа.

Макрон заявив, що Франція поділяє думку про необхідність посилення оборони в Арктиці. Країна готова приєднатися до посилення пильності й активності НАТО в регіоні.

"З огляду на позицію Росії на крайній Півночі, економічну присутність Китаю і стратегічні наслідки цього зближення, ми згодні з необхідністю зміцнення нашої обороноздатності в Арктиці", - сказав президент Франції.

Гренландія під тиском США

Нільсен заявив, що у Гренландії є низка "червоних ліній", які не можна перетинати, навіть якщо вдасться досягти будь-якої угоди зі США.

"Ми перебуваємо під тиском, серйозним тиском. Ми намагаємося дати відсіч ззовні. Ми намагаємося впоратися з нашими людьми, які налякані... Але нам необхідно посилити спостереження і безпеку в нашому регіоні через те, як зараз діє Росія", - резюмував прем'єр острова.

Плани США на Гренландію

  • Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
  • 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
  • 21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, з огляду на ці домовленості, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.

Арктика Гренландія росія США
Топ коментарі
Тромб заявив і прийняв офіційний закон, що Сосія не являється потенційною небезпекою для сша. Тоді про який і від кого Тромб хоче захищати Гренландію? Фактично Тромб тут сам виступає агресором і окупантом
28.01.2026 18:12 Відповісти
Заяви,а Трампоничу вірити як себе надурити.
28.01.2026 18:24 Відповісти
А це що, Путін збирається Гренландію захоплювати?
28.01.2026 19:07 Відповісти
Не амерів,а руских мають боятися.
Нарешті,прем'єр Гренландії публічно це визнав.
28.01.2026 18:10 Відповісти
28.01.2026 18:12 Відповісти
Методички від подоляка-зарівної позбавлені всякої логіки.
28.01.2026 18:18 Відповісти
А куда дели эскимоса? Специально посмотрел, семь предыдущих премьер-министров Гренландии были представителями коренного населения. И тут вдруг белобрысый Нильсен.
28.01.2026 18:21 Відповісти
Хоч якийсь позитивний висновок, надіюсь не тільки на словах залишиться ай робитимуть щось
28.01.2026 18:29 Відповісти
Що та хто буде робити?
Как по нашему, по колхозному?
Дания мужик отхватил себе 10 га земельки, и хрен забил на нее. Когда амброзия зае...ла, сосед пригрозил забрать участок. Дания мужик сейчас бегает по соседям и агитирует покосить и прополоть его участок
28.01.2026 22:54 Відповісти
Так росія діє через малахольного діда гібридна війна - китайці смикають за мотузки пуйла, а той вже краснова. І тут дзвоне Сі і пропонує стратегічне партнерство шкода що гренландці не викупають ці комуняцькі ігрища
28.01.2026 18:58 Відповісти
А це що, Путін збирається Гренландію захоплювати?
Как Гренландия переобулась …
траМпон хочет оккупировать Гренландию , НО защищаться надо от паРаши …
28.01.2026 20:32 Відповісти
 
 