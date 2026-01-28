Гренландія визнала, що необхідно посилити безпеку в Арктиці на тлі агресивних дій Росії
Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що в переговорах зі Сполученими Штатами є свої "червоні лінії", але визнав, що необхідно посилити безпеку в регіоні в умовах "більш агресивної Росії".
Про це він заявив на конференції в Парижі, цитує Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Безпека в Арктиці
Нільсен разом із прем'єркою Данії Метте Фредеріксен прилетіли до Франції, де зустрілися з президентом країни Емманюелем Макроном, щоб заручитися підтримкою на тлі заяв американського лідера Дональда Трампа.
Макрон заявив, що Франція поділяє думку про необхідність посилення оборони в Арктиці. Країна готова приєднатися до посилення пильності й активності НАТО в регіоні.
"З огляду на позицію Росії на крайній Півночі, економічну присутність Китаю і стратегічні наслідки цього зближення, ми згодні з необхідністю зміцнення нашої обороноздатності в Арктиці", - сказав президент Франції.
Гренландія під тиском США
Нільсен заявив, що у Гренландії є низка "червоних ліній", які не можна перетинати, навіть якщо вдасться досягти будь-якої угоди зі США.
"Ми перебуваємо під тиском, серйозним тиском. Ми намагаємося дати відсіч ззовні. Ми намагаємося впоратися з нашими людьми, які налякані... Але нам необхідно посилити спостереження і безпеку в нашому регіоні через те, як зараз діє Росія", - резюмував прем'єр острова.
Плани США на Гренландію
- Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
- Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
- CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
- Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
- 5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
- У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
- 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
- 21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, з огляду на ці домовленості, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.
Нарешті,прем'єр Гренландії публічно це визнав.
Как по нашему, по колхозному?
Даниямужик отхватил себе 10 га земельки, и хрен забил на нее. Когда амброзия зае...ла, сосед пригрозил забрать участок. Даниямужик сейчас бегает по соседям и агитирует покосить и прополоть его участок
траМпон хочет оккупировать Гренландию , НО защищаться надо от паРаши …