Гренландія визнала, що необхідно посилити безпеку в Арктиці на тлі агресивних дій Росії

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що в переговорах зі Сполученими Штатами є свої "червоні лінії", але визнав, що необхідно посилити безпеку в регіоні в умовах "більш агресивної Росії".

Про це він заявив на конференції в Парижі, цитує Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Безпека в Арктиці

Нільсен разом із прем'єркою Данії Метте Фредеріксен прилетіли до Франції, де зустрілися з президентом країни Емманюелем Макроном, щоб заручитися підтримкою на тлі заяв американського лідера Дональда Трампа.

Макрон заявив, що Франція поділяє думку про необхідність посилення оборони в Арктиці. Країна готова приєднатися до посилення пильності й активності НАТО в регіоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суперечка зі США щодо Гренландії стала "сигналом до пробудження" для Європи, - Макрон

"З огляду на позицію Росії на крайній Півночі, економічну присутність Китаю і стратегічні наслідки цього зближення, ми згодні з необхідністю зміцнення нашої обороноздатності в Арктиці", - сказав президент Франції.

Гренландія під тиском США

Нільсен заявив, що у Гренландії є низка "червоних ліній", які не можна перетинати, навіть якщо вдасться досягти будь-якої угоди зі США.

"Ми перебуваємо під тиском, серйозним тиском. Ми намагаємося дати відсіч ззовні. Ми намагаємося впоратися з нашими людьми, які налякані... Але нам необхідно посилити спостереження і безпеку в нашому регіоні через те, як зараз діє Росія", - резюмував прем'єр острова.

Читайте також: Фредеріксен: Світовий порядок, який панував дотепер, закінчився. Не варто сподіватись на його відновлення

Плани США на Гренландію

Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.

21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, з огляду на ці домовленості, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Гренландії Нільсен про угоду Трампа: Суверенітет – наша червона лінія