Фредеріксен: Світовий порядок, який панував дотепер, закінчився. Не варто сподіватись на його відновлення
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що світовий порядок, відомий дотепер, закінчився. На її думку, сподіватися на його відновлення не варто.
Про це Фредеріксен сказала під час виступу у середу перед студентами університету Sciences Po в Парижі, повідомляє The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
Крах нинішнього світового порядку
"Cвітовий порядок, яким ми його знаємо, закінчився, і я не думаю, що він повернеться",- вважає очільниця уряду Данії.
Росія не хоче миру з Європою
Також Фредеріксен заявила, що "Росія не хоче миру з Європою", закликавши ЄС і Сполучені Штати "триматися разом".
Коментуючи нещодавню напруженість у відносинах зі США щодо Гренландії, прем’єрка Данії зауважила, що обидві сторони поділяють занепокоєння щодо безпеки в Арктиці та "спробують знайти шлях до порозуміння із США".
Плани США на Гренландію
- Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
- Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
- CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
- Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
- 5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
- У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
- 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
- 21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, з огляду на ці домовленості, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
у меня глаза на лоб лезли. Так что не нам судить их.
А то вони не знають, що посеред руїн чергової світової війни живуть.
Оце саме головне.
Он сам закончился?
"Порядок" это свод правил который договорились соблюдать. А потом,
по досточке, по кирпичикуте, для кого он закончился, перестали их соблюдать. Поэтому сама Дания должна признать что участвовала в кончине порядка