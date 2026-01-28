УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8641 відвідувач онлайн
Новини Контроль США над Гренландією Трамп хоче бачити Гренландію в складі США Загроза агресії РФ для Європи
2 116 19

Фредеріксен: Світовий порядок, який панував дотепер, закінчився. Не варто сподіватись на його відновлення

Повернення до старого світу не буде: прем’єрка Данії

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що світовий порядок, відомий дотепер, закінчився. На її думку, сподіватися на його відновлення не варто.

Про це Фредеріксен сказала під час виступу у середу перед студентами університету Sciences Po в Парижі, повідомляє The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Крах нинішнього світового порядку

"Cвітовий порядок, яким ми його знаємо, закінчився, і я не думаю, що він повернеться",- вважає очільниця уряду Данії.

Читайте також: Рютте не був уповноважений вести переговори з Трампом щодо Гренландії, - Фредеріксен

Росія не хоче миру з Європою

Також Фредеріксен заявила, що "Росія не хоче миру з Європою", закликавши ЄС і Сполучені Штати "триматися разом".

Коментуючи нещодавню напруженість у відносинах зі США щодо Гренландії, прем’єрка Данії зауважила, що обидві сторони поділяють занепокоєння щодо безпеки в Арктиці та "спробують знайти шлях до порозуміння із США".

Читайте також: США відмовились від ідеї захоплення Гренландії через загрозу оголошення імпічменту Трампу, - Reuters

Плани США на Гренландію

  • Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
  • 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
  • 21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, з огляду на ці домовленості, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.

Читайте також: Суперечка зі США щодо Гренландії стала "сигналом до пробудження" для Європи, - Макрон

Автор: 

Данія (910) Європа (2430) росія (69815) Фредеріксен Метте (125)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
З 2014 року це світовий безпорядок, но еврогеям було здебільшє похріну. Крим віддати та похрін..... Ой, а Гренландію ніззя, це нарушаєть порядок!!!! Караул, грабят!
показати весь коментар
28.01.2026 17:11 Відповісти
+9
Для нас "дотепер" закінчилось у 2014-му. Для Грузії - у 2008-му.
показати весь коментар
28.01.2026 17:21 Відповісти
+2
Закінчилась епоха так зв. демократіі,епоха блоків які нікого не захищають,договорів які ніким не виконуються та зобов"язань,на які всім плювати.Сила права міняється на право сили,єврейський соціалізм на римське право - і з цим нічого не поробиш.Людство вертається до свого природнього стану - вбивати,порабощати,завойовувати,лицемірити,брехати...тобто до всіх тих якостей,що поставили людину на вершину харчової піраміди.Так казав Заратустра...тобто Ніцше...
показати весь коментар
28.01.2026 17:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Данія зробить ядерну зброю?
показати весь коментар
28.01.2026 17:08 Відповісти
З 2014 року це світовий безпорядок, но еврогеям було здебільшє похріну. Крим віддати та похрін..... Ой, а Гренландію ніззя, це нарушаєть порядок!!!! Караул, грабят!
показати весь коментар
28.01.2026 17:11 Відповісти
Лол, да у нас больше чем пол страны в 2018 кривлялись «а что путен нападет?!? хехехех хахахаха»

у меня глаза на лоб лезли. Так что не нам судить их.
показати весь коментар
28.01.2026 17:40 Відповісти
Мова не про наших недоумків, які з 14-го до 22-го не розуміли що вже війна, а про світовий порядок. А ця пані Фредеріксен вдвічі дурніша (і паскудніша, бо політик) за інших, бо фактично привселюдно вже погодилась на анархію, не розуміючи, що неповернення до світового порядку, закріпленого в Міжнародному праві і статуті ООН, це війна без меж, термінів і здорового глузду.
показати весь коментар
29.01.2026 16:53 Відповісти
Во время этого "свитового порядка" было больше всего войн. Люди всегда жили обманом из телевизора.
показати весь коментар
28.01.2026 17:12 Відповісти
Так собі був порядок. Коли було потрібно його легко порушували.
показати весь коментар
28.01.2026 17:15 Відповісти
Розкажіть європейцям і американцям про їх розбомблені домівки.
А то вони не знають, що посеред руїн чергової світової війни живуть.
показати весь коментар
28.01.2026 17:29 Відповісти
Для нас "дотепер" закінчилось у 2014-му. Для Грузії - у 2008-му.
показати весь коментар
28.01.2026 17:21 Відповісти
Грузію, мабуть, зрівняли з землею?
показати весь коментар
28.01.2026 17:45 Відповісти
Треба укласти угоду із Норвегією.
показати весь коментар
28.01.2026 17:26 Відповісти
Ну, ви зробили це разом.
показати весь коментар
28.01.2026 17:27 Відповісти
Закінчилась епоха так зв. демократіі,епоха блоків які нікого не захищають,договорів які ніким не виконуються та зобов"язань,на які всім плювати.Сила права міняється на право сили,єврейський соціалізм на римське право - і з цим нічого не поробиш.Людство вертається до свого природнього стану - вбивати,порабощати,завойовувати,лицемірити,брехати...тобто до всіх тих якостей,що поставили людину на вершину харчової піраміди.Так казав Заратустра...тобто Ніцше...
показати весь коментар
28.01.2026 17:27 Відповісти
Закон сили був завжди
показати весь коментар
28.01.2026 17:43 Відповісти
Силу мож ігнорувати або обійти або обернути проти сили - саме існування нашого Всесвіту тому яскраве підтвердження . Ну і силу мож використати в мирних цілях .
показати весь коментар
28.01.2026 18:07 Відповісти
Ну тоді медицину тре заборонити - ну а шо випадків коли через брехню чи лицемірство вмирали люди вагон і маленький возик . Систему тре розвивати і вдосконалювати - а також атавізми відкидати . Бо через атавізми які з системи не були відкинуті сталося те шо зараз сталося. Так як ви поціновувач Ніцше то розяснювати мою сентенцію вам не тре - а якшо ніт то нітю
показати весь коментар
28.01.2026 18:01 Відповісти
Також Фредеріксен заявила, що "Росія не хоче миру з Європою", закликавши ЄС і Сполучені Штати "триматися разом".

 Оце саме головне.
показати весь коментар
28.01.2026 17:41 Відповісти
мировой порядок, известный до сих пор, закончился. Источник: https://censor.net/ru/n3597725
Он сам закончился?
"Порядок" это свод правил который договорились соблюдать. А потом, по досточке, по кирпичику те, для кого он закончился, перестали их соблюдать. Поэтому сама Дания должна признать что участвовала в кончине порядка
показати весь коментар
28.01.2026 17:48 Відповісти
О! Всцялися! А як Крим віджали де ви були? Пуйло вам ваші брудні ротяки нафтою залив і мовчали, а тут "караул грабят!" Не здивуюсь якщо США візьмуть гренландію як кацапи Крим і 2014, без жодного пострілу, ото дупи погорять в них
показати весь коментар
28.01.2026 18:12 Відповісти
Розкажіть про це Рютте.
показати весь коментар
28.01.2026 18:19 Відповісти
 
 