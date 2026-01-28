Фредеріксен: Світовий порядок, який панував дотепер, закінчився. Не варто сподіватись на його відновлення

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що світовий порядок, відомий дотепер, закінчився. На її думку, сподіватися на його відновлення не варто.

Про це Фредеріксен сказала під час виступу у середу перед студентами університету Sciences Po в Парижі, повідомляє The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Крах нинішнього світового порядку

"Cвітовий порядок, яким ми його знаємо, закінчився, і я не думаю, що він повернеться",- вважає очільниця уряду Данії.

Читайте також: Рютте не був уповноважений вести переговори з Трампом щодо Гренландії, - Фредеріксен

Росія не хоче миру з Європою

Також Фредеріксен заявила, що "Росія не хоче миру з Європою", закликавши ЄС і Сполучені Штати "триматися разом".

Коментуючи нещодавню напруженість у відносинах зі США щодо Гренландії, прем’єрка Данії зауважила, що обидві сторони поділяють занепокоєння щодо безпеки в Арктиці та "спробують знайти шлях до порозуміння із США".

Читайте також: США відмовились від ідеї захоплення Гренландії через загрозу оголошення імпічменту Трампу, - Reuters

Плани США на Гренландію

Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.

21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, з огляду на ці домовленості, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.

Читайте також: Суперечка зі США щодо Гренландії стала "сигналом до пробудження" для Європи, - Макрон