Фредериксен: Мировой порядок, господствовавший до сих пор, закончился. Не стоит надеяться на его восстановление

Возвращения к старому миру не будет: премьер Дании

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что мировой порядок, известный до сих пор, закончился. По ее мнению, надеяться на его восстановление не стоит.

Об этом Фредериксен сказала во время выступления в среду перед студентами университета Sciences Po в Париже, сообщает The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Крах нынешнего мирового порядка

"Мировой порядок, каким мы его знаем, закончился, и я не думаю, что он вернется", - считает глава правительства Дании.

Россия не хочет мира с Европой

Также Фредериксен заявила, что "Россия не хочет мира с Европой", призвав ЕС и Соединенные Штаты "держаться вместе".

Комментируя недавнюю напряженность в отношениях с США по поводу Гренландии, премьер Дании отметила, что обе стороны разделяют озабоченность по поводу безопасности в Арктике и "попытаются найти путь к взаимопониманию с США".

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
  • 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
  • 21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, учитывая эти договоренности, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.

+12
З 2014 року це світовий безпорядок, но еврогеям було здебільшє похріну. Крим віддати та похрін..... Ой, а Гренландію ніззя, це нарушаєть порядок!!!! Караул, грабят!
28.01.2026 17:11 Ответить
+9
Для нас "дотепер" закінчилось у 2014-му. Для Грузії - у 2008-му.
28.01.2026 17:21 Ответить
+2
Закінчилась епоха так зв. демократіі,епоха блоків які нікого не захищають,договорів які ніким не виконуються та зобов"язань,на які всім плювати.Сила права міняється на право сили,єврейський соціалізм на римське право - і з цим нічого не поробиш.Людство вертається до свого природнього стану - вбивати,порабощати,завойовувати,лицемірити,брехати...тобто до всіх тих якостей,що поставили людину на вершину харчової піраміди.Так казав Заратустра...тобто Ніцше...
28.01.2026 17:27 Ответить
Данія зробить ядерну зброю?
28.01.2026 17:08 Ответить
Лол, да у нас больше чем пол страны в 2018 кривлялись «а что путен нападет?!? хехехех хахахаха»

у меня глаза на лоб лезли. Так что не нам судить их.
28.01.2026 17:40 Ответить
Мова не про наших недоумків, які з 14-го до 22-го не розуміли що вже війна, а про світовий порядок. А ця пані Фредеріксен вдвічі дурніша (і паскудніша, бо політик) за інших, бо фактично привселюдно вже погодилась на анархію, не розуміючи, що неповернення до світового порядку, закріпленого в Міжнародному праві і статуті ООН, це війна без меж, термінів і здорового глузду.
29.01.2026 16:53 Ответить
Во время этого "свитового порядка" было больше всего войн. Люди всегда жили обманом из телевизора.
28.01.2026 17:12 Ответить
Так собі був порядок. Коли було потрібно його легко порушували.
28.01.2026 17:15 Ответить
Розкажіть європейцям і американцям про їх розбомблені домівки.
А то вони не знають, що посеред руїн чергової світової війни живуть.
28.01.2026 17:29 Ответить
Грузію, мабуть, зрівняли з землею?
28.01.2026 17:45 Ответить
Треба укласти угоду із Норвегією.
28.01.2026 17:26 Ответить
Ну, ви зробили це разом.
28.01.2026 17:27 Ответить
Закон сили був завжди
28.01.2026 17:43 Ответить
Силу мож ігнорувати або обійти або обернути проти сили - саме існування нашого Всесвіту тому яскраве підтвердження . Ну і силу мож використати в мирних цілях .
28.01.2026 18:07 Ответить
Ну тоді медицину тре заборонити - ну а шо випадків коли через брехню чи лицемірство вмирали люди вагон і маленький возик . Систему тре розвивати і вдосконалювати - а також атавізми відкидати . Бо через атавізми які з системи не були відкинуті сталося те шо зараз сталося. Так як ви поціновувач Ніцше то розяснювати мою сентенцію вам не тре - а якшо ніт то нітю
28.01.2026 18:01 Ответить
Також Фредеріксен заявила, що "Росія не хоче миру з Європою", закликавши ЄС і Сполучені Штати "триматися разом".

 Оце саме головне.
28.01.2026 17:41 Ответить
Он сам закончился?
Он сам закончился?
"Порядок" это свод правил который договорились соблюдать. А потом, по досточке, по кирпичику те, для кого он закончился, перестали их соблюдать. Поэтому сама Дания должна признать что участвовала в кончине порядка
28.01.2026 17:48 Ответить
О! Всцялися! А як Крим віджали де ви були? Пуйло вам ваші брудні ротяки нафтою залив і мовчали, а тут "караул грабят!" Не здивуюсь якщо США візьмуть гренландію як кацапи Крим і 2014, без жодного пострілу, ото дупи погорять в них
28.01.2026 18:12 Ответить
Розкажіть про це Рютте.
28.01.2026 18:19 Ответить
 
 