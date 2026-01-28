Фредериксен: Мировой порядок, господствовавший до сих пор, закончился. Не стоит надеяться на его восстановление
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что мировой порядок, известный до сих пор, закончился. По ее мнению, надеяться на его восстановление не стоит.
Об этом Фредериксен сказала во время выступления в среду перед студентами университета Sciences Po в Париже, сообщает The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.
Крах нынешнего мирового порядка
"Мировой порядок, каким мы его знаем, закончился, и я не думаю, что он вернется", - считает глава правительства Дании.
Россия не хочет мира с Европой
Также Фредериксен заявила, что "Россия не хочет мира с Европой", призвав ЕС и Соединенные Штаты "держаться вместе".
Комментируя недавнюю напряженность в отношениях с США по поводу Гренландии, премьер Дании отметила, что обе стороны разделяют озабоченность по поводу безопасности в Арктике и "попытаются найти путь к взаимопониманию с США".
Планы США на Гренландию
- Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
- 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
- 21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, учитывая эти договоренности, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у меня глаза на лоб лезли. Так что не нам судить их.
А то вони не знають, що посеред руїн чергової світової війни живуть.
Оце саме головне.
Он сам закончился?
"Порядок" это свод правил который договорились соблюдать. А потом,
по досточке, по кирпичикуте, для кого он закончился, перестали их соблюдать. Поэтому сама Дания должна признать что участвовала в кончине порядка