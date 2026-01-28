Фредериксен: Мировой порядок, господствовавший до сих пор, закончился. Не стоит надеяться на его восстановление

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что мировой порядок, известный до сих пор, закончился. По ее мнению, надеяться на его восстановление не стоит.

Об этом Фредериксен сказала во время выступления в среду перед студентами университета Sciences Po в Париже, сообщает The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Крах нынешнего мирового порядка

"Мировой порядок, каким мы его знаем, закончился, и я не думаю, что он вернется", - считает глава правительства Дании.

Россия не хочет мира с Европой

Также Фредериксен заявила, что "Россия не хочет мира с Европой", призвав ЕС и Соединенные Штаты "держаться вместе".

Комментируя недавнюю напряженность в отношениях с США по поводу Гренландии, премьер Дании отметила, что обе стороны разделяют озабоченность по поводу безопасности в Арктике и "попытаются найти путь к взаимопониманию с США".

Планы США на Гренландию

Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.

21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, учитывая эти договоренности, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.

