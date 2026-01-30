Историю с Гренландией могут использовать против Украины, - Зеленский

Гренландия и территории Украины: заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский считает, что историю с Гренландией могут использовать, чтобы отобрать у Украины территории.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам президента, история с Гренландией - это специфическая история.

"Которую завтра могут использовать, чтобы у нас с вами отобрать территории и де-юре это признать. На это нужно смотреть и так", - пояснил он.

"И когда отправляется несколько десятков военных в поддержку Дании, то... Что это значит? Какой сигнал? Бог им судья. Это НАТО, целое НАТО. Мы туда не входим. Я думаю об Украине в этот момент", - добавил Зеленский.

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
  • 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
  • 21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, учитывая эти договоренности, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.

Топ комментарии
Яка там історія з Гренландією - *********** Зєлю вже давно використовують проти України.
30.01.2026 10:58 Ответить
********** зеля був поставлений для того щоб зруйнувати Україну.
30.01.2026 11:01 Ответить
а "історії" з Міндічем, атаки на набу, контрабас дейнеко - "єто другоє"?
30.01.2026 10:59 Ответить
ІДІОТ, в ООН вже пояснили що теріторії України не можна порівнювати з Гренландією. Ну чому блд в такий складний для України час ця брехлива,жадібна, мерзотна ригозелена наволоч стала " керувати" Україною?
30.01.2026 10:59 Ответить
карма
хоча...
одна мудра людина колись давно сказала, шо для того, шоби збудувати шось дуже гарне спочатку усе попереднє необхідно зруйнувати в нуль
30.01.2026 11:03 Ответить
Ага, десь ми це вже чули...
"И на обломках самовластья Напишут наши имена!" ((с) кацап сашко гарматкін)
30.01.2026 11:08 Ответить
це сказав грек, точно не кацап
30.01.2026 11:09 Ответить
де речі, а не хтіли б ви зруйнувати збудовану зелею систему, а за це вам поставили пам'ятник?
30.01.2026 11:10 Ответить
В нас Крим і без Гренландії забрали - світ тільки втерся
30.01.2026 11:00 Ответить
Лиш би з Іраном не порівняли.
30.01.2026 11:02 Ответить
дуралей их уже забрали без всяких Гренландий. Это ту дурачью можешь только втирать что дипломатически раша тебе чтото отдаст
30.01.2026 11:03 Ответить
я думаю про Україну навіть коли відправляю двушку на москву, сказав ЗЕлупа і прослізився...
30.01.2026 11:05 Ответить
Я думаю про Україну в цей момент", - додав Зеленський. В Давосі думав.як на,,ати Україні і її народу
30.01.2026 11:06 Ответить
Про кілька десятків військових відправлених в Гренладнію Зеленський прав. Європа в черговий раз виставила себе на посміховисько.
30.01.2026 11:23 Ответить
А хіба ти їх ще не продав? У 2022 році? Ану,збреши вчергове,щоб я тобі повірив
Закоити очі під лоба із хрипотцою у голосі,як ти можеш. Один дубль,щоб люди повірили,а не так, як Добкін.
30.01.2026 11:42 Ответить
Ішак думає про свою персональну дупу, а не про Україну. З цим обкуреним мудаком так "воювати" прийдеться ще не один рік. Україну врятує лише лінчування цього олуха, бо добровільно воно не вступиться.
30.01.2026 11:43 Ответить
Не знаю як історію з Гренладією, а от оманського зрадника пуйло використовує проти України на всі сто
30.01.2026 11:43 Ответить
Не бздо ! Ти завжди підтримував Трампа !
30.01.2026 12:30 Ответить
 
 