Историю с Гренландией могут использовать против Украины, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что историю с Гренландией могут использовать, чтобы отобрать у Украины территории.
Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Гренландия
По словам президента, история с Гренландией - это специфическая история.
"Которую завтра могут использовать, чтобы у нас с вами отобрать территории и де-юре это признать. На это нужно смотреть и так", - пояснил он.
"И когда отправляется несколько десятков военных в поддержку Дании, то... Что это значит? Какой сигнал? Бог им судья. Это НАТО, целое НАТО. Мы туда не входим. Я думаю об Украине в этот момент", - добавил Зеленский.
Планы США на Гренландию
- Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
- 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
- 21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, учитывая эти договоренности, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.
