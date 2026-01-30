Дата и место следующих трехсторонних переговоров могут быть изменены, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский предположил, что дата трехсторонних мирных переговоров между Украиной, США и РФ может быть изменена.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я не знаю, когда будет следующая встреча. Должна была быть в воскресенье. Договорились, что встреча будет в Абу-Даби. И для нас очень нужно, чтобы все были на встрече, с кем договаривались, потому что все ожидают фидбек. Но может быть изменена дата или место", - отметил он.
Изменения могут быть связаны с тем, что "что-то происходит в ситуации с Америкой и Ираном", поэтому это может повлиять на дату.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
Фідбек? А чого ти , КЛОВАН, не скажеш по-людські - "зворотній зв'язок" ?!
За 7 років зі своїми мародерами довів Неньку до напівРУЇНИ , продовжуєшь тягти її до ПОВНОЇ РУЇНИ, а прикидається таким собі розумником - знавцем "американської" мови!