Гарантии безопасности от США должны быть подписаны перед основным мирным документом, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что гарантии безопасности от США нужно подписать до заключения основного мирного соглашения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Зеленский сообщил во время общения с журналистами.

Гарантии безопасности

"Я считаю, что если документ о гарантиях безопасности готов, и они не являются условием для чего-то еще, то может быть подписание", – сказал Зеленский.

Он отметил, что подчеркивал американской стороне, что подписание гарантий безопасности является важным, ведь обществу необходимо видеть реальный прогресс.

...Много всего наработано, но люди должны поверить в этот прогресс, потому что после такой сложной войны веры в людей немного. Нужно на что-то рассчитывать. В этом случае больше всего, на что человек может рассчитывать, – это гарантии безопасности", – подчеркнул Зеленский.

Численность украинской армии

По его словам, вопрос численности украинской армии является составляющей веры общества в справедливость, поэтому также входит в пакет гарантий безопасности.

"И когда мы говорим о вопросе, который мы проработали – 800 тысяч армия, – это все к вере наших людей в справедливость. Армия будет такая. Наполнение армии – это в пакете гарантий безопасности с Америкой. Есть военное приложение, которое составляли наши военные вместе, там есть соответствующее оружие", – пояснил президент.

Он выразил надежду, что после подписания документа информация о вооружении, на которое может рассчитывать Украина, станет публичной.

Европейские партнеры

Что касается европейских партнеров, Зеленский уточнил, что они не фигурируют в этом документе, но вовлечены в другом формате.

"Европейцы могут помочь нам профинансировать некоторые вещи. Важно, чтобы это было не только на бумаге", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что документы о гарантиях безопасности, по его убеждению, должны быть подписаны до принятия окончательных решений.

И поэтому я считаю, что эти документы нужно подписывать перед финальным решением. На мой взгляд, это правильный шаг", – добавил он.

По его словам, подписание гарантий безопасности является проявлением доброй воли и не означает автоматических обязательств без завершения войны.

"Мой сигнал был такой: подписание гарантий безопасности – добрая воля. Не нужно бояться, что Украине что-то дадут, а Украина просто не хочет заканчивать войну. Логика такая: подписали, а потом ратифицирует Конгресс. Если мы подписали, а войну не закончили, то Конгресс ничего не будет ратифицировать", – пояснил он.

Также он отметил, что не видит проблемы в том, что гарантии безопасности начнут действовать после завершения войны.

"И в чем проблема, если написано, что гарантии безопасности будут действовать тогда, когда закончится война? Я ее не вижу. Поэтому Украина и говорит, что этот элемент наших договоренностей – готов", – подытожил Зеленский.

Дурень вчиться на своїх помилках, розумний пам'ятає про будапештський меморандум.
30.01.2026 10:48 Ответить
ПРОСТО ЩЕЗНИ ПОЛУДУРОК КРИВОРІЗЬКИЙ
30.01.2026 10:46 Ответить
До гарантій Трамп ше не дозрів
30.01.2026 10:45 Ответить
30.01.2026 10:45 Ответить
30.01.2026 10:46 Ответить
30.01.2026 10:48 Ответить
до дупи ті гарантії
рудий свою думку змінює 157 разів на мілісекунду
а по царюванню рудого цим папірцем можна тіко підтертися
30.01.2026 10:54 Ответить
Скажу вже затерту вимогу, всі ці гарантії повинні бути підписані на зворотній сторінці Будапештського меморандуму.
30.01.2026 11:01 Ответить
А є якийсь мирний документ,чи він є тількі в порожній макітрі зеленського,поряд з " в моей голове война уже давно закончилась,надо просто перестать стрелять,посмотреть в глаза путину,сойтись где то по середине,руССкие тоже люди" ?
30.01.2026 11:05 Ответить
В сраку запхни ті гарантії від Тромба. Тромб ніколи і нічого не гарантуватиме, а те що підпише на наступний день забуде. Бо у Тромба немає важелів на Х уйла. Деже це ''енєргєтічєскоє пєрєміріє'', яке Тромб начебто від себе ініціював, це була ідея Х'уйла яку він передав Тромбу через Віткофа. Тепер ми програємо не тільки на фронті а і не можемо бити по рашистським тилам. У рашистів тепер мир і спокій а війна йде десь далеко
30.01.2026 11:08 Ответить
Стосовно європейських партнерів, Зеленський уточнив, що вони не фігурують у цьому документі, але залучені в іншому форматі.

"Європейці можуть допомогти нам профінансувати деякі речі. Важливо, щоб це було не тільки на папері", - сказав він. Участі в його "гешефті" з торгашем "тромбом" європейці не беруть.але гроші дайте....дурний на всю "зелену макітру" і глухий котрий не чує"а ху ху не хо хо"
30.01.2026 11:11 Ответить
У світі немає механізму примусити США виконувати ці гарантії. Навіть якщо вини будуть, хоча жоден солдат США не буде на території України і ніколи за нас помирати він не буде. То, що напарює Зеля, це брехня тіпа майськіх шаликов.
30.01.2026 11:27 Ответить
От кому ЗЄ напарює це фуфло?

Ну очевидно ж, що тими гарантіями можна буде підтертися одразу після підписання.
30.01.2026 12:14 Ответить
все бумажки и "переговорщиков" нужно скрутить в трубочку и засунуть в темные интимные места "избранных", чтобы не тратили бюджетное бабло во время войны на х*рню. если нет выгоды (а ее нет), морали (чего-то, а этого - уж точно, включая "наших"), мозгов и логики до кучи, то никакие бумажки не помогут. пока, судя по всему, успешно договорились до старлинков у кацапов - может снова - хФедоров звонил, с противоположным предложением? телефон у него есть, может обиделся на что-то, типа, бабла мало, что ли.
