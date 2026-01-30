Гарантии безопасности от США должны быть подписаны перед основным мирным документом, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что гарантии безопасности от США нужно подписать до заключения основного мирного соглашения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Зеленский сообщил во время общения с журналистами.

Гарантии безопасности

"Я считаю, что если документ о гарантиях безопасности готов, и они не являются условием для чего-то еще, то может быть подписание", – сказал Зеленский.

Он отметил, что подчеркивал американской стороне, что подписание гарантий безопасности является важным, ведь обществу необходимо видеть реальный прогресс.

...Много всего наработано, но люди должны поверить в этот прогресс, потому что после такой сложной войны веры в людей немного. Нужно на что-то рассчитывать. В этом случае больше всего, на что человек может рассчитывать, – это гарантии безопасности", – подчеркнул Зеленский.

Численность украинской армии

По его словам, вопрос численности украинской армии является составляющей веры общества в справедливость, поэтому также входит в пакет гарантий безопасности.

"И когда мы говорим о вопросе, который мы проработали – 800 тысяч армия, – это все к вере наших людей в справедливость. Армия будет такая. Наполнение армии – это в пакете гарантий безопасности с Америкой. Есть военное приложение, которое составляли наши военные вместе, там есть соответствующее оружие", – пояснил президент.

Он выразил надежду, что после подписания документа информация о вооружении, на которое может рассчитывать Украина, станет публичной.

Европейские партнеры

Что касается европейских партнеров, Зеленский уточнил, что они не фигурируют в этом документе, но вовлечены в другом формате.

"Европейцы могут помочь нам профинансировать некоторые вещи. Важно, чтобы это было не только на бумаге", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что документы о гарантиях безопасности, по его убеждению, должны быть подписаны до принятия окончательных решений.

И поэтому я считаю, что эти документы нужно подписывать перед финальным решением. На мой взгляд, это правильный шаг", – добавил он.

По его словам, подписание гарантий безопасности является проявлением доброй воли и не означает автоматических обязательств без завершения войны.

"Мой сигнал был такой: подписание гарантий безопасности – добрая воля. Не нужно бояться, что Украине что-то дадут, а Украина просто не хочет заканчивать войну. Логика такая: подписали, а потом ратифицирует Конгресс. Если мы подписали, а войну не закончили, то Конгресс ничего не будет ратифицировать", – пояснил он.

Также он отметил, что не видит проблемы в том, что гарантии безопасности начнут действовать после завершения войны.

"И в чем проблема, если написано, что гарантии безопасности будут действовать тогда, когда закончится война? Я ее не вижу. Поэтому Украина и говорит, что этот элемент наших договоренностей – готов", – подытожил Зеленский.

