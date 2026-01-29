Россия не знает деталей гарантий безопасности, о которых договаривались США и Украина, - Лавров

Россия готова на все, чтобы избежать стратегического поражения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не располагает информацией о конкретных гарантиях безопасности, согласованных между Киевом и Вашингтоном, и будет ориентироваться только на реальные соглашения.

По словам Лаврова, Россия будет внимательно следить за практической реализацией договоренностей, а не за, как он выразился, "публичными играми".

Ранее на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США госсекретарь Марко Рубио сообщил, что поддержка США является ключевым элементом гарантий безопасности Украины после войны.

Миротворческие силы

По его словам, уже достигнуто общее согласие, что гарантии будут предусматривать развертывание небольшого контингента европейских войск, в частности французских и британских, а также поддержку со стороны США.

Лавров не уточнил, каким образом Россия отреагирует на эти договоренности, ограничившись комментарием о "реальных соглашениях".

Топ комментарии
29.01.2026 14:25 Ответить
29.01.2026 14:52 Ответить
29.01.2026 14:41 Ответить
шоб ти, тварино, не знало на якому ти світі є
29.01.2026 14:25 Ответить
Цей як Зеленскій. - Коли бреше? - Коли губи рухаються.
29.01.2026 14:34 Ответить
Старий зморшкуватий мерин теж не знає, яка підкова у нього репнула -- передня ліва, чи задня права.
29.01.2026 14:36 Ответить
Тобі тризда!
29.01.2026 14:38 Ответить
Трепотню Зелькі та Трампа з Рубіо про гарантії безпеки ніхто серьезно не сприймає. Тим пачє РФ, котра знає, що ніхто стосовно неї ніщо гарантувати не може. Американець воювати та помирати за Україну не буде, це фундамент і основа американського нахлобучіва.
29.01.2026 14:41 Ответить
Кацапам, як трампу вірити, себе не поважати.
29.01.2026 14:52 Ответить
дива дивні, ви ж там з Трампом світ ділите
29.01.2026 14:56 Ответить
А так і має бути...
29.01.2026 14:57 Ответить
рашисти починаючи з 1917 року народжуються брехливими мутантами.які без брехні довго не живуть
29.01.2026 14:57 Ответить
Он вам приоткрывает механизм будущих соглашений. Все будет вертеться вокруг главного посредника. Украина подпишет договор с США (после вывода войск с Донбасса). Россия, тоже, подпишет договор о разделении сфер с США. В словах Лаврова ест об этом.
29.01.2026 15:08 Ответить
29.01.2026 15:05 Ответить
Вірю! Коню? - безумовно вірю! Все, що каже ця наволочь - кришталево чиста правда!
29.01.2026 15:53 Ответить
А хто знає ? Ніхто не знає, коли Зеленський підпише це буде подарунок Путлеру.
29.01.2026 18:56 Ответить
 
 