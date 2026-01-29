Россия не знает деталей гарантий безопасности, о которых договаривались США и Украина, - Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не располагает информацией о конкретных гарантиях безопасности, согласованных между Киевом и Вашингтоном, и будет ориентироваться только на реальные соглашения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
По словам Лаврова, Россия будет внимательно следить за практической реализацией договоренностей, а не за, как он выразился, "публичными играми".
Ранее на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США госсекретарь Марко Рубио сообщил, что поддержка США является ключевым элементом гарантий безопасности Украины после войны.
Миротворческие силы
По его словам, уже достигнуто общее согласие, что гарантии будут предусматривать развертывание небольшого контингента европейских войск, в частности французских и британских, а также поддержку со стороны США.
Лавров не уточнил, каким образом Россия отреагирует на эти договоренности, ограничившись комментарием о "реальных соглашениях".
