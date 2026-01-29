Росія не знає деталей гарантій безпеки, про які домовлялися США та Україна, - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не має інформації про конкретні гарантії безпеки, погоджені між Києвом і Вашингтоном, і буде орієнтуватися лише на реальні угоди.

За словами Лаврова, Росія уважно стежитиме за практичною реалізацією домовленостей, а не за, як він висловився, "публічними іграми".

Раніше на слуханнях у комітеті з закордонних справ Сенату США держсекретар Марко Рубіо повідомив, що підтримка США є ключовим елементом гарантій безпеки України після війни.

Миротворчі сили

За його словами, уже досягнута спільна згода, що гарантії передбачатимуть розгортання невеликого контингенту європейських військ, зокрема французьких і британських, а також підтримку з боку США.

Лавров не уточнив, яким чином Росія відреагує на ці домовленості, обмежившись коментарем про "реальні угоди".

