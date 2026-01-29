УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9333 відвідувача онлайн
Новини Гарантії безпеки для України
1 959 13

Росія не знає деталей гарантій безпеки, про які домовлялися США та Україна, - Лавров

Росія готова на все, щоб уникнути стратегічної поразки

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не має інформації про конкретні гарантії безпеки, погоджені між Києвом і Вашингтоном, і буде орієнтуватися лише на реальні угоди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Лаврова, Росія уважно стежитиме за практичною реалізацією домовленостей, а не за, як він висловився, "публічними іграми".

Раніше на слуханнях у комітеті з закордонних справ Сенату США держсекретар Марко Рубіо повідомив, що підтримка США є ключовим елементом гарантій безпеки України після війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гарантії безпеки без Донбасу? Що приховують переговори || Без цензури. ВIДЕО

Миротворчі сили

За його словами, уже досягнута спільна згода, що гарантії передбачатимуть розгортання невеликого контингенту європейських військ, зокрема французьких і британських, а також підтримку з боку США.

Лавров не уточнив, яким чином Росія відреагує на ці домовленості, обмежившись коментарем про "реальні угоди".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Реальна гарантія безпеки для України – підтримка з боку США, - Рубіо

Автор: 

Лавров Сергій (1688) США (26458) гарантії безпеки (465)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
шоб ти, тварино, не знало на якому ти світі є
показати весь коментар
29.01.2026 14:25 Відповісти
+8
Кацапам, як трампу вірити, себе не поважати.
показати весь коментар
29.01.2026 14:52 Відповісти
+5
Трепотню Зелькі та Трампа з Рубіо про гарантії безпеки ніхто серьезно не сприймає. Тим пачє РФ, котра знає, що ніхто стосовно неї ніщо гарантувати не може. Американець воювати та помирати за Україну не буде, це фундамент і основа американського нахлобучіва.
показати весь коментар
29.01.2026 14:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шоб ти, тварино, не знало на якому ти світі є
показати весь коментар
29.01.2026 14:25 Відповісти
Цей як Зеленскій. - Коли бреше? - Коли губи рухаються.
показати весь коментар
29.01.2026 14:34 Відповісти
Старий зморшкуватий мерин теж не знає, яка підкова у нього репнула -- передня ліва, чи задня права.
показати весь коментар
29.01.2026 14:36 Відповісти
Тобі тризда!
показати весь коментар
29.01.2026 14:38 Відповісти
Трепотню Зелькі та Трампа з Рубіо про гарантії безпеки ніхто серьезно не сприймає. Тим пачє РФ, котра знає, що ніхто стосовно неї ніщо гарантувати не може. Американець воювати та помирати за Україну не буде, це фундамент і основа американського нахлобучіва.
показати весь коментар
29.01.2026 14:41 Відповісти
Кацапам, як трампу вірити, себе не поважати.
показати весь коментар
29.01.2026 14:52 Відповісти
дива дивні, ви ж там з Трампом світ ділите
показати весь коментар
29.01.2026 14:56 Відповісти
А так і має бути...
показати весь коментар
29.01.2026 14:57 Відповісти
рашисти починаючи з 1917 року народжуються брехливими мутантами.які без брехні довго не живуть
показати весь коментар
29.01.2026 14:57 Відповісти
Он вам приоткрывает механизм будущих соглашений. Все будет вертеться вокруг главного посредника. Украина подпишет договор с США (после вывода войск с Донбасса). Россия, тоже, подпишет договор о разделении сфер с США. В словах Лаврова ест об этом.
показати весь коментар
29.01.2026 15:08 Відповісти
показати весь коментар
29.01.2026 15:05 Відповісти
Вірю! Коню? - безумовно вірю! Все, що каже ця наволочь - кришталево чиста правда!
показати весь коментар
29.01.2026 15:53 Відповісти
А хто знає ? Ніхто не знає, коли Зеленський підпише це буде подарунок Путлеру.
показати весь коментар
29.01.2026 18:56 Відповісти
 
 