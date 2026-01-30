УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9322 відвідувача онлайн
Новини Гарантії безпеки для України
1 413 11

Гарантії безпеки зі США мають бути підписані перед основним мирним документом, - Зеленський

Зеленський про гарантії безпеки

Президент Володимир Зеленський наголошує, що гарантії безпеки зі США потрібно підписати до укладення основної мирної угоди.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Гарантії безпеки

"Я вважаю, що якщо документ щодо гарантій безпеки готовий, і вони не є умовою для чогось іще, то може бути підписання", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що наголошував американській стороні, що підписання гарантій безпеки є важливим, адже суспільству необхідно бачити реальний прогрес.

…Багато всього напрацьовано, але люди повинні повірити в цей прогрес, тому що після такої складної війни віри в людей небагато. Потрібно на щось розраховувати. У цьому випадку найбільше, на що людина може розраховувати, – це гарантії безпеки", – наголосив Зеленський.

Також читайте: Україна вже зробила багато поступок, варто більше тиснути на Росію, - Каллас

Чисельність української армії

За його словами, питання чисельності української армії є складовою віри суспільства у справедливість, тому також входить до пакета гарантій безпеки.

"І коли ми говоримо про питання, яке ми пропрацювали – 800 тисяч армія, – це все до віри наших людей в справедливість. Армія буде така. Наповнення армії – це в пакеті гарантій безпеки з Америкою. Є військовий додаток, який складали наші військові разом, там є відповідна зброя", – пояснив президент.

Також читайте: Росія не знає деталей гарантій безпеки, про які домовлялися США та Україна, - Лавров

Він висловив сподівання, що після підписання документа інформація про озброєння, на яке може розраховувати Україна, стане публічною.

Європейські партнери

Стосовно європейських партнерів, Зеленський уточнив, що вони не фігурують у цьому документі, але залучені в іншому форматі.

"Європейці можуть допомогти нам профінансувати деякі речі. Важливо, щоб це було не тільки на папері", – сказав він.

Зеленський наголосив, що документи про гарантії безпеки, на його переконання, мають бути підписані до ухвалення фінальних рішень.

І тому я вважаю, що ці документи треба підписувати перед фінальним рішенням. На мій погляд, це правильний крок", – додав він.

Також читайте: Реальна гарантія безпеки для України – підтримка з боку США, - Рубіо

За його словами, підписання гарантій безпеки є проявом доброї волі й не означає автоматичних зобов’язань без завершення війни.

"Мій сигнал був такий: підписання гарантій безпеки – добра воля. Не треба боятися, що щось Україні дадуть, а Україна просто не хоче закінчувати війну. Логіка така: підписали, а потім ратифікує Конгрес. Якщо ми підписали, а війну не закінчили, то Конгрес нічого не буде ратифікувати", – пояснив він.

Також він зазначив, що не бачить проблеми в тому, що гарантії безпеки почнуть діяти після завершення війни.

"І в чому проблема, якщо написано, що гарантії безпеки будуть діяти тоді, коли закінчиться війна? Я її не бачу. Тому Україна і каже, що цей елемент наших домовленостей – готовий", – підсумував Зеленський.

Також читайте: Документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100%, - Зеленський

Що передувало?

Автор: 

Зеленський Володимир (27688) США (26465) гарантії безпеки (465)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Дурень вчиться на своїх помилках, розумний пам'ятає про будапештський меморандум.
показати весь коментар
30.01.2026 10:48 Відповісти
+6
ПРОСТО ЩЕЗНИ ПОЛУДУРОК КРИВОРІЗЬКИЙ
показати весь коментар
30.01.2026 10:46 Відповісти
+2
До гарантій Трамп ше не дозрів
показати весь коментар
30.01.2026 10:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До гарантій Трамп ше не дозрів
показати весь коментар
30.01.2026 10:45 Відповісти
ПРОСТО ЩЕЗНИ ПОЛУДУРОК КРИВОРІЗЬКИЙ
показати весь коментар
30.01.2026 10:46 Відповісти
Дурень вчиться на своїх помилках, розумний пам'ятає про будапештський меморандум.
показати весь коментар
30.01.2026 10:48 Відповісти
до дупи ті гарантії
рудий свою думку змінює 157 разів на мілісекунду
а по царюванню рудого цим папірцем можна тіко підтертися
показати весь коментар
30.01.2026 10:54 Відповісти
Скажу вже затерту вимогу, всі ці гарантії повинні бути підписані на зворотній сторінці Будапештського меморандуму.
показати весь коментар
30.01.2026 11:01 Відповісти
А є якийсь мирний документ,чи він є тількі в порожній макітрі зеленського,поряд з " в моей голове война уже давно закончилась,надо просто перестать стрелять,посмотреть в глаза путину,сойтись где то по середине,руССкие тоже люди" ?
показати весь коментар
30.01.2026 11:05 Відповісти
В сраку запхни ті гарантії від Тромба. Тромб ніколи і нічого не гарантуватиме, а те що підпише на наступний день забуде. Бо у Тромба немає важелів на Х уйла. Деже це ''енєргєтічєскоє пєрєміріє'', яке Тромб начебто від себе ініціював, це була ідея Х'уйла яку він передав Тромбу через Віткофа. Тепер ми програємо не тільки на фронті а і не можемо бити по рашистським тилам. У рашистів тепер мир і спокій а війна йде десь далеко
показати весь коментар
30.01.2026 11:08 Відповісти
Стосовно європейських партнерів, Зеленський уточнив, що вони не фігурують у цьому документі, але залучені в іншому форматі.

"Європейці можуть допомогти нам профінансувати деякі речі. Важливо, щоб це було не тільки на папері", - сказав він. Участі в його "гешефті" з торгашем "тромбом" європейці не беруть.але гроші дайте....дурний на всю "зелену макітру" і глухий котрий не чує"а ху ху не хо хо"
показати весь коментар
30.01.2026 11:11 Відповісти
У світі немає механізму примусити США виконувати ці гарантії. Навіть якщо вини будуть, хоча жоден солдат США не буде на території України і ніколи за нас помирати він не буде. То, що напарює Зеля, це брехня тіпа майськіх шаликов.
показати весь коментар
30.01.2026 11:27 Відповісти
От кому ЗЄ напарює це фуфло?

Ну очевидно ж, що тими гарантіями можна буде підтертися одразу після підписання.
показати весь коментар
30.01.2026 12:14 Відповісти
все бумажки и "переговорщиков" нужно скрутить в трубочку и засунуть в темные интимные места "избранных", чтобы не тратили бюджетное бабло во время войны на х*рню. если нет выгоды (а ее нет), морали (чего-то, а этого - уж точно, включая "наших"), мозгов и логики до кучи, то никакие бумажки не помогут. пока, судя по всему, успешно договорились до старлинков у кацапов - может снова - хФедоров звонил, с противоположным предложением? телефон у него есть, может обиделся на что-то, типа, бабла мало, что ли.
показати весь коментар
30.01.2026 14:02 Відповісти
 
 