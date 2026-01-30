Гарантії безпеки зі США мають бути підписані перед основним мирним документом, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголошує, що гарантії безпеки зі США потрібно підписати до укладення основної мирної угоди.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами.
Гарантії безпеки
"Я вважаю, що якщо документ щодо гарантій безпеки готовий, і вони не є умовою для чогось іще, то може бути підписання", – сказав Зеленський.
Він зауважив, що наголошував американській стороні, що підписання гарантій безпеки є важливим, адже суспільству необхідно бачити реальний прогрес.
…Багато всього напрацьовано, але люди повинні повірити в цей прогрес, тому що після такої складної війни віри в людей небагато. Потрібно на щось розраховувати. У цьому випадку найбільше, на що людина може розраховувати, – це гарантії безпеки", – наголосив Зеленський.
Чисельність української армії
За його словами, питання чисельності української армії є складовою віри суспільства у справедливість, тому також входить до пакета гарантій безпеки.
"І коли ми говоримо про питання, яке ми пропрацювали – 800 тисяч армія, – це все до віри наших людей в справедливість. Армія буде така. Наповнення армії – це в пакеті гарантій безпеки з Америкою. Є військовий додаток, який складали наші військові разом, там є відповідна зброя", – пояснив президент.
Він висловив сподівання, що після підписання документа інформація про озброєння, на яке може розраховувати Україна, стане публічною.
Європейські партнери
Стосовно європейських партнерів, Зеленський уточнив, що вони не фігурують у цьому документі, але залучені в іншому форматі.
"Європейці можуть допомогти нам профінансувати деякі речі. Важливо, щоб це було не тільки на папері", – сказав він.
Зеленський наголосив, що документи про гарантії безпеки, на його переконання, мають бути підписані до ухвалення фінальних рішень.
І тому я вважаю, що ці документи треба підписувати перед фінальним рішенням. На мій погляд, це правильний крок", – додав він.
За його словами, підписання гарантій безпеки є проявом доброї волі й не означає автоматичних зобов’язань без завершення війни.
"Мій сигнал був такий: підписання гарантій безпеки – добра воля. Не треба боятися, що щось Україні дадуть, а Україна просто не хоче закінчувати війну. Логіка така: підписали, а потім ратифікує Конгрес. Якщо ми підписали, а війну не закінчили, то Конгрес нічого не буде ратифікувати", – пояснив він.
Також він зазначив, що не бачить проблеми в тому, що гарантії безпеки почнуть діяти після завершення війни.
"І в чому проблема, якщо написано, що гарантії безпеки будуть діяти тоді, коли закінчиться війна? Я її не бачу. Тому Україна і каже, що цей елемент наших домовленостей – готовий", – підсумував Зеленський.
Що передувало?
- Раніше видання Financila Times писало, що США пропонують Україні гарантії безпеки в обмін на виведення ЗСУ з Донбасу.
- За даними Reuters, США заявили, що для отримання гарантій безпеки Україні потрібно підписати мирну угоду.
рудий свою думку змінює 157 разів на мілісекунду
а по царюванню рудого цим папірцем можна тіко підтертися
"Європейці можуть допомогти нам профінансувати деякі речі. Важливо, щоб це було не тільки на папері", - сказав він. Участі в його "гешефті" з торгашем "тромбом" європейці не беруть.але гроші дайте....дурний на всю "зелену макітру" і глухий котрий не чує"а ху ху не хо хо"
Ну очевидно ж, що тими гарантіями можна буде підтертися одразу після підписання.