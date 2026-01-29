Україна вже зробила багато поступок, варто більше тиснути на Росію, - Каллас

За гарантіями безпеки має бути встановлено, що мир поширюється на всю Україну.

Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Каллас запитали, чи вірить вона у чутки, що США нібито можуть надати Україні гарантії безпеки в обмін на територіальні поступки.

"Мене турбує, що українська сторона вже зробила багато поступок. Це спотворює картину, бо агресором є Росія. Потрібно більше тиснути на Росію, щоб бачити поступки з її боку.

Щодо гарантій безпеки дуже важливо надати реальні гарантії. Ми обговорювали, що ще можемо зробити з європейського боку, але зрозуміло, що американці також повинні бути залучені", - відповіла вона.

Каллас наголосила, що за гарантіями має бути чітко встановлено, що мир поширюється на всю країну, і Росія не нападатиме знову. Європа співпрацює зі Сполученими Штатами щодо цього приводу.

"Але будь-яка угода має включати європейців, бо ця війна тут, і ми бачимо, що американці не підтримували Україну майже рік. Європейці роблять це, щоб Україна могла себе захистити. Для нас важливо, щоб принципи територіальної цілісності та суверенітету були дотримані", - додала вона.

Що передувало?

Раніше видання Financila Times писало, що США пропонують Україні гарантії безпеки в обмін на виведення ЗСУ з Донбасу.

За даними Reuters, США заявили, що для отримання гарантій безпеки Україні потрібно підписати мирну угоду.

