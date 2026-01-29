Україна вже зробила багато поступок, варто більше тиснути на Росію, - Каллас

Поступки територіями зарад гарантій безпеки: що каже Каллас?

За гарантіями безпеки має бути встановлено, що мир поширюється на всю Україну.

Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Подробиці

Каллас запитали, чи вірить вона у чутки, що США нібито можуть надати Україні гарантії безпеки в обмін на територіальні поступки.

"Мене турбує, що українська сторона вже зробила багато поступок. Це спотворює картину, бо агресором є Росія. Потрібно більше тиснути на Росію, щоб бачити поступки з її боку.

Щодо гарантій безпеки дуже важливо надати реальні гарантії. Ми обговорювали, що ще можемо зробити з європейського боку, але зрозуміло, що американці також повинні бути залучені", - відповіла вона.

Також читайте: Росія не знає деталей гарантій безпеки, про які домовлялися США та Україна, - Лавров

Каллас наголосила, що за гарантіями має бути чітко встановлено, що мир поширюється на всю країну, і Росія не нападатиме знову. Європа співпрацює зі Сполученими Штатами щодо цього приводу.

"Але будь-яка угода має включати європейців, бо ця війна тут, і ми бачимо, що американці не підтримували Україну майже рік. Європейці роблять це, щоб Україна могла себе захистити. Для нас важливо, щоб принципи територіальної цілісності та суверенітету були дотримані", - додала вона.

Топ коментарі
+11
що українська сторона вже зробила багато поступок
Цікаво дізнатися яких.
29.01.2026 16:10 Відповісти
+5
У нас ці поступки засекречені під страхом відлучення від державного корита. Тільки натяки Західних політиків долітають.
29.01.2026 16:19 Відповісти
+4
згідно оманського договорняку...
29.01.2026 16:19 Відповісти
Раз сдєлала много уступок, значіт, можєт сдєлать ещьо большє.
А раз росія нікакіх уступок нє сдєлала, значіт, нє можєт, і потому - нєчєго і заікаться о какіх-то уступках со сторони россіі.
29.01.2026 16:05 Відповісти
29.01.2026 16:08 Відповісти
Так і є. Кацапи заявили захвачені території, як гуззкі, тому обговорення йде виключно, про гарно укріплені території Донбасу, які кацапи не здатні захопити вже 12 років.
29.01.2026 20:06 Відповісти
29.01.2026 16:10 Відповісти
Забыли про Крым и другие активы.
Про репарации и компенсации нет речи на межнародных платформах. Может гундосят чтото на Марафоне, но я не вкурсе, игнорирую гундосяйство
29.01.2026 16:12 Відповісти
в смысле забыли ? вообще то взамен на то что Украина соглашается что де факто замораживается линия фронта получает гарантии безопасности и репарации
показати весь коментар
Гарантій поки що не отримала
29.01.2026 17:54 Відповісти
Які гарантії і від кого?
29.01.2026 20:00 Відповісти
А возможно уступки, она имеет ввиду, что Украину уговаривают не заикаться про де_факкто захваченые территории
29.01.2026 16:14 Відповісти
згідно оманського договорняку...
29.01.2026 16:19 Відповісти
Коли підпишуть капітуляцію, тоді взнаєш.
29.01.2026 16:45 Відповісти
Политыкиня верно всё говорит!
Какой, мразь, ужас, что на нашей стороне мало трезвых и смелых голосов
29.01.2026 16:10 Відповісти
29.01.2026 16:19 Відповісти
кацапи б похвастались якби щось значне було, їм "пабєди" для вати дюже потрібні 🤔
29.01.2026 16:31 Відповісти
Які поступки вона зробила?
29.01.2026 16:39 Відповісти
Продовжила на два роки правління вождя племені і його зеленої команди. Якщо росія планує захопити побільше території то кращої поступки не придумаєш. Вождь готовий воювати до Берегово закарпатської області. Крім того він звільняє Україну від українського народу і ресурсів, що є гарантією що Україна буде слабкою і в наступні роки.
29.01.2026 18:56 Відповісти
Дієвий варіант - це з кілька десятків ракет по критичній інфраструктурі. Й окремий десяток на мацквабад, можна ще на резиденції пуйла - он під спб, валдай, Крим взагалі, аж просить. А, залишки крейсера Аврори потопити - валька стакан з дімоном відразу в алкогольній комі опиняться))

І на десерт ще рубльовку в хлам. А то умовляють, принижуються..пуйло - звичайний гопник. Коли отримає від жертви, або більш сильного по сусалам - відразу дасть взаднюю.

І з патрушевим щось треба рішати..
29.01.2026 16:41 Відповісти
Аааа знову тиск, тисніть рашу повністю, тисніть через економічну співпрацю, тисніть через угоди Британії та Китаю, через економічну співпрацю з Індією. Через зберігання російких активів. І ТД. Тисніть не зупиняйтеся 🥱🥱🥱🥱🥱.
29.01.2026 16:41 Відповісти
Так їди, потисни
Санкції введи. 128 пакет. Може Путін злякається.
29.01.2026 16:46 Відповісти
Є баби з яйцями, і є прекрані лідери - жінки - МАКСИМАЛЬНИЙ респект.
І є недомірки з геніталіями і максимально втраченими гендерно-розумовими обмеженнями з сумнівними досягненнями в реальному світі - і МАКСИМАЛЬНО намальованими недолугим оточенням ПАБЭДАМИ.
Якось так - жінка - яка дбає про свою репутацію і цінності - і глиста, яка хоче стати солітером при чому претендуючи на ті самі цінності.
29.01.2026 16:49 Відповісти
щось слабо тиснуть, мабуть бояться обісратися
29.01.2026 17:12 Відповісти
тому в гівні по вуха люди в Україні
29.01.2026 17:15 Відповісти
Пані Каллас,розкажіть хоч Ви про поступки України. Бо наш Боневтік з народом не говорить,тирить бабло і ховається від людей.
29.01.2026 18:19 Відповісти
 
 