Україна вже зробила багато поступок, варто більше тиснути на Росію, - Каллас
За гарантіями безпеки має бути встановлено, що мир поширюється на всю Україну.
Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
Подробиці
Каллас запитали, чи вірить вона у чутки, що США нібито можуть надати Україні гарантії безпеки в обмін на територіальні поступки.
"Мене турбує, що українська сторона вже зробила багато поступок. Це спотворює картину, бо агресором є Росія. Потрібно більше тиснути на Росію, щоб бачити поступки з її боку.
Щодо гарантій безпеки дуже важливо надати реальні гарантії. Ми обговорювали, що ще можемо зробити з європейського боку, але зрозуміло, що американці також повинні бути залучені", - відповіла вона.
Каллас наголосила, що за гарантіями має бути чітко встановлено, що мир поширюється на всю країну, і Росія не нападатиме знову. Європа співпрацює зі Сполученими Штатами щодо цього приводу.
"Але будь-яка угода має включати європейців, бо ця війна тут, і ми бачимо, що американці не підтримували Україну майже рік. Європейці роблять це, щоб Україна могла себе захистити. Для нас важливо, щоб принципи територіальної цілісності та суверенітету були дотримані", - додала вона.
Що передувало?
- Раніше видання Financila Times писало, що США пропонують Україні гарантії безпеки в обмін на виведення ЗСУ з Донбасу.
- За даними Reuters, США заявили, що для отримання гарантій безпеки Україні потрібно підписати мирну угоду.
А раз росія нікакіх уступок нє сдєлала, значіт, нє можєт, і потому - нєчєго і заікаться о какіх-то уступках со сторони россіі.
Цікаво дізнатися яких.
Про репарации и компенсации нет речи на межнародных платформах. Может гундосят чтото на Марафоне, но я не вкурсе, игнорирую гундосяйство
Какой, мразь, ужас, что на нашей стороне мало трезвых и смелых голосов
І на десерт ще рубльовку в хлам. А то умовляють, принижуються..пуйло - звичайний гопник. Коли отримає від жертви, або більш сильного по сусалам - відразу дасть взаднюю.
І з патрушевим щось треба рішати..
Санкції введи. 128 пакет. Може Путін злякається.
І є недомірки з геніталіями і максимально втраченими гендерно-розумовими обмеженнями з сумнівними досягненнями в реальному світі - і МАКСИМАЛЬНО намальованими недолугим оточенням ПАБЭДАМИ.
Якось так - жінка - яка дбає про свою репутацію і цінності - і глиста, яка хоче стати солітером при чому претендуючи на ті самі цінності.