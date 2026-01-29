Украина уже сделала много уступок, стоит больше давить на Россию, - Каллас

По гарантиям безопасности должно быть установлено, что мир распространяется на всю Украину.

Об этом заявила высокий представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Подробности

Каллас спросили, верит ли она в слухи, что США якобы могут предоставить Украине гарантии безопасности в обмен на территориальные уступки.

"Меня беспокоит, что украинская сторона уже сделала много уступок. Это искажает картину, потому что агрессором является Россия. Нужно больше давить на Россию, чтобы видеть уступки с ее стороны.

Что касается гарантий безопасности, очень важно предоставить реальные гарантии. Мы обсуждали, что еще можем сделать с европейской стороны, но понятно, что американцы также должны быть вовлечены", - ответила она.

Каллас подчеркнула, что в гарантиях должно быть четко установлено, что мир распространяется на всю страну, и Россия не будет нападать снова. Европа сотрудничает с Соединенными Штатами по этому поводу.

"Но любое соглашение должно включать европейцев, потому что эта война здесь, и мы видим, что американцы не поддерживали Украину почти год. Европейцы делают это, чтобы Украина могла себя защитить. Для нас важно, чтобы принципы территориальной целостности и суверенитета были соблюдены", - добавила она.

Что предшествовало?

Ранее издание Financila Times писало, что США предлагают Украине гарантии безопасности в обмен на вывод ВСУ из Донбасса.

По данным Reuters, США заявили, что для получения гарантий безопасности Украине нужно подписать мирное соглашение.

