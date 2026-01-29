РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9209 посетителей онлайн
Новости Гарантии безопасности для Украины
2 750 23

Украина уже сделала много уступок, стоит больше давить на Россию, - Каллас

Уступки территориями в обмен на гарантии безопасности: что говорит Каллас?

По гарантиям безопасности должно быть установлено, что мир распространяется на всю Украину.

Об этом заявила высокий представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Каллас спросили, верит ли она в слухи, что США якобы могут предоставить Украине гарантии безопасности в обмен на территориальные уступки.

"Меня беспокоит, что украинская сторона уже сделала много уступок. Это искажает картину, потому что агрессором является Россия. Нужно больше давить на Россию, чтобы видеть уступки с ее стороны.

Что касается гарантий безопасности, очень важно предоставить реальные гарантии. Мы обсуждали, что еще можем сделать с европейской стороны, но понятно, что американцы также должны быть вовлечены", - ответила она.

Читайте также: Россия не знает деталей гарантий безопасности, о которых договаривались США и Украина, - Лавров

Каллас подчеркнула, что в гарантиях должно быть четко установлено, что мир распространяется на всю страну, и Россия не будет нападать снова. Европа сотрудничает с Соединенными Штатами по этому поводу.

"Но любое соглашение должно включать европейцев, потому что эта война здесь, и мы видим, что американцы не поддерживали Украину почти год. Европейцы делают это, чтобы Украина могла себя защитить. Для нас важно, чтобы принципы территориальной целостности и суверенитета были соблюдены", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Создание отдельной европейской армии нецелесообразно, - Каллас

Что предшествовало?

Читайте: Каллас в частных беседах критикует фон дер Ляйен, называя ее "диктаторшей", - Politico

Автор: 

США (29342) Каллас Кая (416) гарантии безопасности (464)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
що українська сторона вже зробила багато поступок
Цікаво дізнатися яких.
показать весь комментарий
29.01.2026 16:10 Ответить
+5
У нас ці поступки засекречені під страхом відлучення від державного корита. Тільки натяки Західних політиків долітають.
показать весь комментарий
29.01.2026 16:19 Ответить
+4
згідно оманського договорняку...
показать весь комментарий
29.01.2026 16:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Раз сдєлала много уступок, значіт, можєт сдєлать ещьо большє.
А раз росія нікакіх уступок нє сдєлала, значіт, нє можєт, і потому - нєчєго і заікаться о какіх-то уступках со сторони россіі.
показать весь комментарий
29.01.2026 16:05 Ответить
показать весь комментарий
29.01.2026 16:08 Ответить
Так і є. Кацапи заявили захвачені території, як гуззкі, тому обговорення йде виключно, про гарно укріплені території Донбасу, які кацапи не здатні захопити вже 12 років.
показать весь комментарий
29.01.2026 20:06 Ответить
що українська сторона вже зробила багато поступок
Цікаво дізнатися яких.
показать весь комментарий
29.01.2026 16:10 Ответить
Забыли про Крым и другие активы.
Про репарации и компенсации нет речи на межнародных платформах. Может гундосят чтото на Марафоне, но я не вкурсе, игнорирую гундосяйство
показать весь комментарий
29.01.2026 16:12 Ответить
в смысле забыли ? вообще то взамен на то что Украина соглашается что де факто замораживается линия фронта получает гарантии безопасности и репарации
показать весь комментарий
29.01.2026 16:23 Ответить
Гарантій поки що не отримала
показать весь комментарий
29.01.2026 17:54 Ответить
Які гарантії і від кого?
показать весь комментарий
29.01.2026 20:00 Ответить
А возможно уступки, она имеет ввиду, что Украину уговаривают не заикаться про де_факкто захваченые территории
показать весь комментарий
29.01.2026 16:14 Ответить
згідно оманського договорняку...
показать весь комментарий
29.01.2026 16:19 Ответить
Коли підпишуть капітуляцію, тоді взнаєш.
показать весь комментарий
29.01.2026 16:45 Ответить
Политыкиня верно всё говорит!
Какой, мразь, ужас, что на нашей стороне мало трезвых и смелых голосов
показать весь комментарий
29.01.2026 16:10 Ответить
У нас ці поступки засекречені під страхом відлучення від державного корита. Тільки натяки Західних політиків долітають.
показать весь комментарий
29.01.2026 16:19 Ответить
кацапи б похвастались якби щось значне було, їм "пабєди" для вати дюже потрібні 🤔
показать весь комментарий
29.01.2026 16:31 Ответить
Які поступки вона зробила?
показать весь комментарий
29.01.2026 16:39 Ответить
Продовжила на два роки правління вождя племені і його зеленої команди. Якщо росія планує захопити побільше території то кращої поступки не придумаєш. Вождь готовий воювати до Берегово закарпатської області. Крім того він звільняє Україну від українського народу і ресурсів, що є гарантією що Україна буде слабкою і в наступні роки.
показать весь комментарий
29.01.2026 18:56 Ответить
Дієвий варіант - це з кілька десятків ракет по критичній інфраструктурі. Й окремий десяток на мацквабад, можна ще на резиденції пуйла - он під спб, валдай, Крим взагалі, аж просить. А, залишки крейсера Аврори потопити - валька стакан з дімоном відразу в алкогольній комі опиняться))

І на десерт ще рубльовку в хлам. А то умовляють, принижуються..пуйло - звичайний гопник. Коли отримає від жертви, або більш сильного по сусалам - відразу дасть взаднюю.

І з патрушевим щось треба рішати..
показать весь комментарий
29.01.2026 16:41 Ответить
Аааа знову тиск, тисніть рашу повністю, тисніть через економічну співпрацю, тисніть через угоди Британії та Китаю, через економічну співпрацю з Індією. Через зберігання російких активів. І ТД. Тисніть не зупиняйтеся 🥱🥱🥱🥱🥱.
показать весь комментарий
29.01.2026 16:41 Ответить
Так їди, потисни
Санкції введи. 128 пакет. Може Путін злякається.
показать весь комментарий
29.01.2026 16:46 Ответить
Є баби з яйцями, і є прекрані лідери - жінки - МАКСИМАЛЬНИЙ респект.
І є недомірки з геніталіями і максимально втраченими гендерно-розумовими обмеженнями з сумнівними досягненнями в реальному світі - і МАКСИМАЛЬНО намальованими недолугим оточенням ПАБЭДАМИ.
Якось так - жінка - яка дбає про свою репутацію і цінності - і глиста, яка хоче стати солітером при чому претендуючи на ті самі цінності.
показать весь комментарий
29.01.2026 16:49 Ответить
щось слабо тиснуть, мабуть бояться обісратися
показать весь комментарий
29.01.2026 17:12 Ответить
тому в гівні по вуха люди в Україні
показать весь комментарий
29.01.2026 17:15 Ответить
Пані Каллас,розкажіть хоч Ви про поступки України. Бо наш Боневтік з народом не говорить,тирить бабло і ховається від людей.
показать весь комментарий
29.01.2026 18:19 Ответить
 
 