Каллас в частных беседах критикует фон дер Ляйен, называя ее "диктаторшей", - Politico
Глава европейской дипломатии Кая Каллас в частных беседах резко критикует президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, называя ее "диктаторшей".
Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.
По словам источников издания, отношения между фон дер Ляйен и бывшим главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем были напряженными, однако с Каей Каллас ситуация "еще хуже". В частности, у Каллас отобрали часть полномочий по Средиземноморскому региону после создания в Еврокомиссии отдельного Генерального директората по вопросам Ближнего Востока, Северной Африки и Персидского залива.
Кроме того, Еврокомиссия работает над планами сокращения Европейской службы внешних действий, которую возглавляет Каллас, что еще больше ослабляет ее позиции.
В ответ Каллас пыталась назначить своим заместителем влиятельного Мартина Зельмайера - бывшего руководителя аппарата эксглавы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера. Однако это решение заблокировала лично Урсула фон дер Ляйен.
"Каллас в частном порядке жалуется, что она диктатор, но она мало что может с этим поделать", - отметил один из высокопоставленных чиновников ЕС.
Politico также обращает внимание, что Каллас происходит из небольшой страны - Эстонии - и имеет ограниченное влияние в Европарламенте, что делает ее позицию слабее, чем была у Борреля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дві стерви, які завдяки своїй стервозності попали на вершини європейської політики і будуть воювати не на життя, а на смерть.
Що стервам та Європа? То тільки декорації, мізансцена.
Сте́рва - подлый человек; женщина с неуживчивым, скандальным характером
Стервятники
Стерва (в прямом смысле, по словарю В. И. Даля) - ж. или стерво ср. труп околевшего животного; падаль, мертвечина, дохлятина, упадь, дохлая, палая скотина.