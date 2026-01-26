Каллас в частных беседах критикует фон дер Ляйен, называя ее "диктаторшей", - Politico

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в частных беседах резко критикует президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, называя ее "диктаторшей".

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

По словам источников издания, отношения между фон дер Ляйен и бывшим главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем были напряженными, однако с Каей Каллас ситуация "еще хуже". В частности, у Каллас отобрали часть полномочий по Средиземноморскому региону после создания в Еврокомиссии отдельного Генерального директората по вопросам Ближнего Востока, Северной Африки и Персидского залива.

Кроме того, Еврокомиссия работает над планами сокращения Европейской службы внешних действий, которую возглавляет Каллас, что еще больше ослабляет ее позиции.

В ответ Каллас пыталась назначить своим заместителем влиятельного Мартина Зельмайера - бывшего руководителя аппарата эксглавы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера. Однако это решение заблокировала лично Урсула фон дер Ляйен.

"Каллас в частном порядке жалуется, что она диктатор, но она мало что может с этим поделать", - отметил один из высокопоставленных чиновников ЕС.

Politico также обращает внимание, что Каллас происходит из небольшой страны - Эстонии - и имеет ограниченное влияние в Европарламенте, что делает ее позицию слабее, чем была у Борреля.