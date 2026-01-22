РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8355 посетителей онлайн
Новости Трам создает Совет мира
1 454 6

При условии ограничения мандатом Совбеза ООН: Каллас рассказала, на каких условиях ЕС может сотрудничать с "Советом мира" Трампа

Каллас о Совете мира

Европейский Союз мог бы сотрудничать с "Советом мира" президента США Дональда Трампа при условии, что его роль будет ограничена резолюцией Совета Безопасности ООН.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас на полях саммита лидеров ЕС 22 января.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

В частности, отмечается, что ЕС сможет работать с "Советом мира" Трампа, только если его деятельность будет ограничена мандатом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

"Мы хотим работать ради мира на Ближнем Востоке, и мы хотим, чтобы этот "Совет мира" был ограничен резолюцией Совета Безопасности ООН, как это было предусмотрено", – сказала Каллас.

Она напомнила, что создание "Совета мира" по Сектору Газа было предусмотрено резолюцией Совета Безопасности ООН – "но на ограниченный срок до 2027 года".

По ее словам, в резолюции "был описан четкий путь того, как палестинцы примут власть".

"Итак, если мы сузим его ("Совета мира". – Ред.) применение к Сектору Газа, как это и планировалось, тогда мы также сможем с ним работать", – подчеркнула Каллас.

Позиция Украины относительно "Совета мира"

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что участие Украины в "Совете мира", который инициирует президент США Дональд Трамп, возможно только после завершения войны.

"Совет мира" Дональда Трампа

  • Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
  • Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
  • Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Сектора Газа не согласовывалась с Израилем.
  • В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".

Автор: 

Совбез ООН (1142) Евросоюз (18011) Каллас Кая (411) Совет мира (33)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
22.01.2026 22:25 Ответить
Перекладаю - трампон ми тобі скидувати по лярду не будемо
показать весь комментарий
22.01.2026 22:28 Ответить
Ідіоти. Нахера ви вобще розкручуєте ідею шизоїдного Тромба? Тромб такий хе Фюрер і маніяк як і ***** і зараз пробиває грунт перевіряючи реакцію. Маніяка і шизоїда потрібно ігнорувати якщо не можете хоча б його знищити. Бо залізете в його гру і заграєтесь то буде те саме як з *****м коли навколо нього бігалі і піддакували запевняючи що ніхто не буде заважати йому захоплювати Україну. Повчилися б краще в Китаю який відразу ігнорував Тромба не приїхавши на інавгурацію а потім зовсім послав Тромба з його пугалками. В результаті Тромб почухався і поповз до Сі на колінах просити перемир'я.
показать весь комментарий
22.01.2026 22:30 Ответить
Так було і так буде.
показать весь комментарий
22.01.2026 22:34 Ответить
І сонце буде сходити на сході.
показать весь комментарий
22.01.2026 22:45 Ответить
Я думаю краще буде, якщо ця "Рада миру" буде працювати під наглядом кваліфікованих психіатрів...
Десь у комфортній кімнаті, з м'якими стінами, та намальованими розетками...
показать весь комментарий
22.01.2026 23:00 Ответить
 
 