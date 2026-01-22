При условии ограничения мандатом Совбеза ООН: Каллас рассказала, на каких условиях ЕС может сотрудничать с "Советом мира" Трампа
Европейский Союз мог бы сотрудничать с "Советом мира" президента США Дональда Трампа при условии, что его роль будет ограничена резолюцией Совета Безопасности ООН.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас на полях саммита лидеров ЕС 22 января.
Что известно?
В частности, отмечается, что ЕС сможет работать с "Советом мира" Трампа, только если его деятельность будет ограничена мандатом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
"Мы хотим работать ради мира на Ближнем Востоке, и мы хотим, чтобы этот "Совет мира" был ограничен резолюцией Совета Безопасности ООН, как это было предусмотрено", – сказала Каллас.
Она напомнила, что создание "Совета мира" по Сектору Газа было предусмотрено резолюцией Совета Безопасности ООН – "но на ограниченный срок до 2027 года".
По ее словам, в резолюции "был описан четкий путь того, как палестинцы примут власть".
"Итак, если мы сузим его ("Совета мира". – Ред.) применение к Сектору Газа, как это и планировалось, тогда мы также сможем с ним работать", – подчеркнула Каллас.
Позиция Украины относительно "Совета мира"
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что участие Украины в "Совете мира", который инициирует президент США Дональд Трамп, возможно только после завершения войны.
"Совет мира" Дональда Трампа
- Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
- Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
- Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Сектора Газа не согласовывалась с Израилем.
- В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".
Десь у комфортній кімнаті, з м'якими стінами, та намальованими розетками...