За умови обмеження мандатом Радбезу ООН: Каллас розповіла, на яких умовах ЄС може співпрацювати з "Радою миру" Трампа

Європейський Союз міг би співпрацювати з "Радою миру" президента США Дональда Трампа за умови, якщо її роль обмежуватиметься резолюцією Ради Безпеки ООН.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас на полях саміту лідерів ЄС 22 січня.

Що відомо?

Так, зазначається, що ЄС зможе працювати з "Радою миру" Трампа лише якщо її діяльність буде обмежена мандатом Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

"Ми хочемо працювати заради миру на Близькому Сході, і ми хочемо, щоб ця Рада миру була обмежена резолюцією Ради Безпеки ООН, як це було передбачено", – сказала Каллас.

Вона нагадала, що створення "Ради миру" щодо Сектору Гази було передбачене резолюцією Ради Безпеки ООН – "але на обмежений час до 2027 року".

Також читайте: Литва обговорить із країнами NB8 можливість участі в "Раді миру" Трампа, - Науседа

За її словами, у резолюції "був описаний чіткий шлях того, як палестинці візьмуть владу".

"Отже, якщо ми звузимо її ("Ради миру". – Ред.) застосування до Сектору Гази, як це й планувалося, тоді ми також зможемо з нею працювати", – наголосила Каллас.

Позиція України щодо "Ради миру"

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що участь України у "Раді миру", яку ініціює президент США Дональд Трамп, можлива лише після завершення війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін погодився вступити до "Ради миру" Трампа: Росія хоче використати заморожені в США активи

