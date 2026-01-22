Новини Трамп створює Раду миру
1 454 6

За умови обмеження мандатом Радбезу ООН: Каллас розповіла, на яких умовах ЄС може співпрацювати з "Радою миру" Трампа

Каллас про Раду миру

Європейський Союз міг би співпрацювати з "Радою миру" президента США Дональда Трампа за умови, якщо її роль обмежуватиметься резолюцією Ради Безпеки ООН.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас на полях саміту лідерів ЄС 22 січня.

Що відомо?

Так, зазначається, що ЄС зможе працювати з "Радою миру" Трампа лише якщо її діяльність буде обмежена мандатом Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

"Ми хочемо працювати заради миру на Близькому Сході, і ми хочемо, щоб ця Рада миру була обмежена резолюцією Ради Безпеки ООН, як це було передбачено", – сказала Каллас.

Вона нагадала, що створення "Ради миру" щодо Сектору Гази було передбачене резолюцією Ради Безпеки ООН – "але на обмежений час до 2027 року".

За її словами, у резолюції "був описаний чіткий шлях того, як палестинці візьмуть владу".

"Отже, якщо ми звузимо її ("Ради миру". – Ред.) застосування до Сектору Гази, як це й планувалося, тоді ми також зможемо з нею працювати", – наголосила Каллас.

Позиція України щодо "Ради миру"

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що участь України у "Раді миру", яку ініціює президент США Дональд Трамп, можлива лише після завершення війни.

"Рада миру" Дональда Трампа

  • Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
  • Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
  • Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –– самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
  • Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.
  • Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".

22.01.2026 22:25 Відповісти
Перекладаю - трампон ми тобі скидувати по лярду не будемо
22.01.2026 22:28 Відповісти
Ідіоти. Нахера ви вобще розкручуєте ідею шизоїдного Тромба? Тромб такий хе Фюрер і маніяк як і ***** і зараз пробиває грунт перевіряючи реакцію. Маніяка і шизоїда потрібно ігнорувати якщо не можете хоча б його знищити. Бо залізете в його гру і заграєтесь то буде те саме як з *****м коли навколо нього бігалі і піддакували запевняючи що ніхто не буде заважати йому захоплювати Україну. Повчилися б краще в Китаю який відразу ігнорував Тромба не приїхавши на інавгурацію а потім зовсім послав Тромба з його пугалками. В результаті Тромб почухався і поповз до Сі на колінах просити перемир'я.
22.01.2026 22:30 Відповісти
Так було і так буде.
22.01.2026 22:34 Відповісти
І сонце буде сходити на сході.
22.01.2026 22:45 Відповісти
Я думаю краще буде, якщо ця "Рада миру" буде працювати під наглядом кваліфікованих психіатрів...
Десь у комфортній кімнаті, з м'якими стінами, та намальованими розетками...
22.01.2026 23:00 Відповісти
 
 