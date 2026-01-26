УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7553 відвідувача онлайн
Новини Критика Каллас
3 599 18

Каллас у приватних розмовах критикує фон дер Ляєн, називаючи її "диктаторкою", - Politico

каллас

Глава європейської дипломатії Кая Каллас у приватних розмовах різко критикує президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, називаючи її "диктаторкою".

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами джерел видання, відносини між фон дер Ляєн та колишнім очільником дипломатії ЄС Жозепом Боррелем були напруженими, однак із Каєю Каллас ситуація "ще гірша". Зокрема, у Каллас забрали частину повноважень щодо Середземноморського регіону після створення в Єврокомісії окремого Генерального директорату з питань Близького Сходу, Північної Африки та Перської затоки.

Крім того, Єврокомісія працює над планами скорочення Європейської служби зовнішніх дій, яку очолює Каллас, що ще більше послаблює її позиції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За умови обмеження мандатом Радбезу ООН: Каллас розповіла, на яких умовах ЄС може співпрацювати з "Радою миру" Трампа

У відповідь Каллас намагалася призначити своїм заступником впливового Мартіна Зельмаєра - колишнього керівника апарату ексглави Єврокомісії Жана-Клода Юнкера. Однак це рішення заблокувала особисто Урсула фон дер Ляєн.

"Каллас приватно скаржиться, що вона диктаторка, але вона мало що може з цим вдіяти", - зазначив один із високопосадовців ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС виділив перші 10 млн євро на Спецтрибунал для керівництва РФ, - Каллас

Politico також звертає увагу, що Каллас походить з невеликої країни - Естонії - та має обмежений вплив у Європарламенті, що робить її позицію слабшою, ніж була у Борреля.

Автор: 

фон дер Ляєн Урсула (987) Каллас Кая (493)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
ЄС зараз ще "боротьби паучих в банці" не вистачає
показати весь коментар
26.01.2026 10:30 Відповісти
+4
ми це ще не пройшли. Зелеботня в пабліках і далі в усіх бідах винить Пороха.
показати весь коментар
26.01.2026 10:37 Відповісти
+3
починається ...тільки не фон дер Ляєн, бо розумна і правильна !!! Ми таке вже проходили ...тільки не Порошенко ...
показати весь коментар
26.01.2026 10:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЄС зараз ще "боротьби паучих в банці" не вистачає
показати весь коментар
26.01.2026 10:30 Відповісти
Нажаль
показати весь коментар
26.01.2026 10:51 Відповісти
Вони і є банка з павуками - збіговище з різними інтересами.
показати весь коментар
26.01.2026 10:53 Відповісти
починається ...тільки не фон дер Ляєн, бо розумна і правильна !!! Ми таке вже проходили ...тільки не Порошенко ...
показати весь коментар
26.01.2026 10:32 Відповісти
ми це ще не пройшли. Зелеботня в пабліках і далі в усіх бідах винить Пороха.
показати весь коментар
26.01.2026 10:37 Відповісти
Дві амбітні баби в одному колективі ніколи не мирять
показати весь коментар
26.01.2026 10:36 Відповісти
Let the battle BEGIN
показати весь коментар
26.01.2026 10:57 Відповісти
Пробздiлось щось у Дацькому князiвствi...(с)
показати весь коментар
26.01.2026 10:37 Відповісти
Каллас у приватних розмовах критикує фон дер Ляєн, називаючи її "диктаторкою"

Дві стерви, які завдяки своїй стервозності попали на вершини європейської політики і будуть воювати не на життя, а на смерть.

Що стервам та Європа? То тільки декорації, мізансцена.

Сте́рва - подлый человек; женщина с неуживчивым, скандальным характером

Стервятники

Стерва (в прямом смысле, по словарю В. И. Даля) - ж. или стерво ср. труп околевшего животного; падаль, мертвечина, дохлятина, упадь, дохлая, палая скотина.
показати весь коментар
26.01.2026 10:39 Відповісти
"Каллас приватно скаржиться, що вона диктаторка, але вона мало що може з цим вдіяти", - зазначив один із високопосадовців ЄС. (рашистсько-гебнявою методою внесення потрібного розколу. протиріччь.хаосу, аж смердить)
показати весь коментар
26.01.2026 10:43 Відповісти
От для повного щастя ще між собою посваритись. Вірно кажуть, що демократи об'єднуються за 15 хвилин до розстрілу.
показати весь коментар
26.01.2026 10:44 Відповісти
"Істочник" з Лубянки???
показати весь коментар
26.01.2026 10:47 Відповісти
Джерело Politico.
показати весь коментар
26.01.2026 10:54 Відповісти
Дуже схоже на якісь паскудні дії рашки
показати весь коментар
26.01.2026 10:53 Відповісти
Як би ви ще бачили як вона на підборах ходить...
показати весь коментар
26.01.2026 11:14 Відповісти
Ну, розвал ЄС вже започаткований Трампом , тому такі новини будуть частіше зʼявлятись та псувати репутацію тим, або іншим членам цього європейського колгоспу.
показати весь коментар
26.01.2026 11:41 Відповісти
Дружній жіночий колектив всюди однаковий, що в бухгалтерії, що в європарламенті.
показати весь коментар
26.01.2026 12:50 Відповісти
 
 