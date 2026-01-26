Каллас у приватних розмовах критикує фон дер Ляєн, називаючи її "диктаторкою", - Politico

Глава європейської дипломатії Кая Каллас у приватних розмовах різко критикує президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, називаючи її "диктаторкою".

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

За словами джерел видання, відносини між фон дер Ляєн та колишнім очільником дипломатії ЄС Жозепом Боррелем були напруженими, однак із Каєю Каллас ситуація "ще гірша". Зокрема, у Каллас забрали частину повноважень щодо Середземноморського регіону після створення в Єврокомісії окремого Генерального директорату з питань Близького Сходу, Північної Африки та Перської затоки.

Крім того, Єврокомісія працює над планами скорочення Європейської служби зовнішніх дій, яку очолює Каллас, що ще більше послаблює її позиції.

У відповідь Каллас намагалася призначити своїм заступником впливового Мартіна Зельмаєра - колишнього керівника апарату ексглави Єврокомісії Жана-Клода Юнкера. Однак це рішення заблокувала особисто Урсула фон дер Ляєн.

"Каллас приватно скаржиться, що вона диктаторка, але вона мало що може з цим вдіяти", - зазначив один із високопосадовців ЄС.

Politico також звертає увагу, що Каллас походить з невеликої країни - Естонії - та має обмежений вплив у Європарламенті, що робить її позицію слабшою, ніж була у Борреля.