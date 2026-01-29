Создание отдельной европейской армии нецелесообразно, - Каллас

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает нецелесообразным создание отдельной европейской армии, поскольку это может привести к путанице в системе военного управления.

Об этом она сказала перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Каждая европейская страна имеет армию, а армии 23 стран также являются частью структуры НАТО, поэтому я не могу представить, что страны создадут отдельную европейскую армию", - заявила она.

Глава европейской дипломатии отметила, что в контексте европейских сил безопасности речь должна идти об армиях, которые уже существуют, а не о создании новых структур.

"Мы еще увидим, как это будет работать на практике. Для меня понятно, что в военном деле должна быть очень четкая и понятная цепочка, кто кому отдает приказы. Если мы создаем параллельные структуры, то это просто размывает картину. А в тяжелые времена приказы могут просто потеряться", - подчеркнула Каллас.

Топ комментарии
+4
А нахрена європейська армія, для цього є Українська армія ,яка воює за усю європу, треба просто обіцяти Україні бути в составі ЄС та тицяти по троху допомогу.
29.01.2026 11:19 Ответить
+4
Це уже було сотні раз в історії. Роздроблені князівства мають невеликі дружини, сподіваються на якогось могутнього короля перед вторгненням орди. Збирають розношорстне військо, ********* за право командування і не приходять згоди. Могутній король не приходить на битву з ордою в останній момент, бо його підкупили посли орди. Збрід без єдиного командування та злагодженості виходить на битву і зазнає нищівної поразки від сплаченої та мотивованої на грабіж орди. Занавіс...
29.01.2026 12:28 Ответить
+3
Заплутаєтесь в трьох соснах?
29.01.2026 11:17 Ответить
Хтось там про позицію сили казав.
29.01.2026 11:15 Ответить
Ви хочете від неї розуміння по армії?
Пані - кабінетний бюрократ. Військова освіта = 0.
Щоб сраного майора у відділ бойового планування дивізії підготувати потрібно не менше 8-и років.
А тут... *****, невіть не рівень єфрейтора.
29.01.2026 12:38 Ответить
29.01.2026 11:17 Ответить
Перекладаю. Павуки в банці.
29.01.2026 11:18 Ответить
Чого це. Така потужна пані щохоч Київ від неї запитуй, а тут недоцільно. Шо таке?

ААА ну так оскільки це може призвести до плутанини в системі військового управління Джерело: https://censor.net/ua/n3597848

не ну з вашою бюрократією таке можливо-питань нема
29.01.2026 11:19 Ответить
29.01.2026 11:19 Ответить
А якщо ***** набридне воювати з Україною, і він піде на країни Балтії?
29.01.2026 11:25 Ответить
На жаль це тільки еротичні фантазії.
29.01.2026 11:37 Ответить
На жаль?
Ви що, в родную говєнь бажаєте?
29.01.2026 11:41 Ответить
Ви розумієте про що я. Не зображуйте дурня дідуля.
29.01.2026 11:43 Ответить
Тоді залишусь при своїй думці.
29.01.2026 11:48 Ответить
Це поки малоймовірно,і в ЄС це добре знають,тому мають час підготуватись,що дуже добре роблять,у відмінності від України.
29.01.2026 11:44 Ответить
Так, дуже добре роблять.
Створення окремої європейської армії недоцільне, - Каллас
29.01.2026 11:46 Ответить
Ага, бо на ці гроші ми не зможемо будувати дороги. Десь же я таке чув вже)
29.01.2026 11:25 Ответить
Коли США вам хеур покажуть де буде ця соска?
29.01.2026 11:43 Ответить
ЕС экономический союз и интересы участников слишком различаются для создания общей армии. Озвучить такое непрактично, вот и читаем про "возможную путаницу".
29.01.2026 11:46 Ответить
Європа ненавчена воювати, на жаль, як не впаде 1000 дронів і ракет на міста Європи то вона навіть і не почухаються
29.01.2026 11:56 Ответить
Створення "європейської армії" - це щось на кшталт побудови Вавілонської вежі.
Причому "будівельники" вже з самого початку намагаються спілкуватися різними мовами...
29.01.2026 12:09 Ответить
29.01.2026 12:28 Ответить
Та зробіть Залужного єдиним Головнокомандуючим всіх збройних Сил європейських країн членів НАТО! Все буде в одних руках!
29.01.2026 15:35 Ответить
 
 