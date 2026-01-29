Создание отдельной европейской армии нецелесообразно, - Каллас
Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает нецелесообразным создание отдельной европейской армии, поскольку это может привести к путанице в системе военного управления.
Об этом она сказала перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Каждая европейская страна имеет армию, а армии 23 стран также являются частью структуры НАТО, поэтому я не могу представить, что страны создадут отдельную европейскую армию", - заявила она.
Глава европейской дипломатии отметила, что в контексте европейских сил безопасности речь должна идти об армиях, которые уже существуют, а не о создании новых структур.
"Мы еще увидим, как это будет работать на практике. Для меня понятно, что в военном деле должна быть очень четкая и понятная цепочка, кто кому отдает приказы. Если мы создаем параллельные структуры, то это просто размывает картину. А в тяжелые времена приказы могут просто потеряться", - подчеркнула Каллас.
Что предшествовало?
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский согласился с мнением, что Европа должна иметь собственную хорошо вооруженную армию, но подчеркнул, что это не должно создавать альтернативу НАТО.
- Он заявил, чтоукраинская армия могла бы стать фундаментом Объединенных сил Европы.
Пані - кабінетний бюрократ. Військова освіта = 0.
Щоб сраного майора у відділ бойового планування дивізії підготувати потрібно не менше 8-и років.
А тут... *****, невіть не рівень єфрейтора.
ААА ну так оскільки це може призвести до плутанини в системі військового управління
не ну з вашою бюрократією таке можливо-питань нема
Ви що, в родную говєнь бажаєте?
Створення окремої європейської армії недоцільне, - Каллас
Причому "будівельники" вже з самого початку намагаються спілкуватися різними мовами...