Создание отдельной европейской армии нецелесообразно, - Каллас

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает нецелесообразным создание отдельной европейской армии, поскольку это может привести к путанице в системе военного управления.

Об этом она сказала перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

"Каждая европейская страна имеет армию, а армии 23 стран также являются частью структуры НАТО, поэтому я не могу представить, что страны создадут отдельную европейскую армию", - заявила она.

Глава европейской дипломатии отметила, что в контексте европейских сил безопасности речь должна идти об армиях, которые уже существуют, а не о создании новых структур.

"Мы еще увидим, как это будет работать на практике. Для меня понятно, что в военном деле должна быть очень четкая и понятная цепочка, кто кому отдает приказы. Если мы создаем параллельные структуры, то это просто размывает картину. А в тяжелые времена приказы могут просто потеряться", - подчеркнула Каллас.

Что предшествовало?

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский согласился с мнением, что Европа должна иметь собственную хорошо вооруженную армию, но подчеркнул, что это не должно создавать альтернативу НАТО.

Он заявил, чтоукраинская армия могла бы стать фундаментом Объединенных сил Европы.

