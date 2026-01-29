2 034 20

Створення окремої європейської армії недоцільне, - Каллас

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас вважає недоцільним створення окремої європейської армії, оскільки це може призвести до плутанини в системі військового управління.

Про це вона сказала перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кожна європейська країна має армію, а армії 23 країн також є частиною структури НАТО, тому я не можу уявити, що країни створять окрему європейську армію", - заявила вона.

Глава європейської дипломатії зазначила, що у контексті європейських сил безпеки мова має йти про армії, які вже існують, а не про створення нових структур.

"Ми ще побачимо, як це працюватиме на практиці. Для мене зрозуміло, що у військовій справі має бути дуже чіткий і зрозумілий ланцюжок, хто кому віддає накази. Якщо ми створюємо паралельні структури, то це просто розмиє картину. А у важкі часи накази можуть просто загубитися", - наголосила Каллас.

Євросоюз (15010) Каллас Кая (494)
+4
А нахрена європейська армія, для цього є Українська армія ,яка воює за усю європу, треба просто обіцяти Україні бути в составі ЄС та тицяти по троху допомогу.
показати весь коментар
29.01.2026 11:19 Відповісти
+4
Це уже було сотні раз в історії. Роздроблені князівства мають невеликі дружини, сподіваються на якогось могутнього короля перед вторгненням орди. Збирають розношорстне військо, ********* за право командування і не приходять згоди. Могутній король не приходить на битву з ордою в останній момент, бо його підкупили посли орди. Збрід без єдиного командування та злагодженості виходить на битву і зазнає нищівної поразки від сплаченої та мотивованої на грабіж орди. Занавіс...
показати весь коментар
29.01.2026 12:28 Відповісти
+3
Заплутаєтесь в трьох соснах?
показати весь коментар
29.01.2026 11:17 Відповісти
Хтось там про позицію сили казав.
показати весь коментар
29.01.2026 11:15 Відповісти
Ви хочете від неї розуміння по армії?
Пані - кабінетний бюрократ. Військова освіта = 0.
Щоб сраного майора у відділ бойового планування дивізії підготувати потрібно не менше 8-и років.
А тут... *****, невіть не рівень єфрейтора.
показати весь коментар
29.01.2026 12:38 Відповісти
Заплутаєтесь в трьох соснах?
показати весь коментар
29.01.2026 11:17 Відповісти
Перекладаю. Павуки в банці.
показати весь коментар
29.01.2026 11:18 Відповісти
Чого це. Така потужна пані щохоч Київ від неї запитуй, а тут недоцільно. Шо таке?

ААА ну так оскільки це може призвести до плутанини в системі військового управління Джерело: https://censor.net/ua/n3597848

не ну з вашою бюрократією таке можливо-питань нема
показати весь коментар
29.01.2026 11:19 Відповісти
А якщо ***** набридне воювати з Україною, і він піде на країни Балтії?
показати весь коментар
29.01.2026 11:25 Відповісти
На жаль це тільки еротичні фантазії.
показати весь коментар
29.01.2026 11:37 Відповісти
На жаль?
Ви що, в родную говєнь бажаєте?
показати весь коментар
29.01.2026 11:41 Відповісти
Ви розумієте про що я. Не зображуйте дурня дідуля.
показати весь коментар
29.01.2026 11:43 Відповісти
Тоді залишусь при своїй думці.
показати весь коментар
29.01.2026 11:48 Відповісти
Це поки малоймовірно,і в ЄС це добре знають,тому мають час підготуватись,що дуже добре роблять,у відмінності від України.
показати весь коментар
29.01.2026 11:44 Відповісти
Так, дуже добре роблять.
показати весь коментар
29.01.2026 11:46 Відповісти
Ага, бо на ці гроші ми не зможемо будувати дороги. Десь же я таке чув вже)
показати весь коментар
29.01.2026 11:25 Відповісти
Коли США вам хеур покажуть де буде ця соска?
показати весь коментар
29.01.2026 11:43 Відповісти
ЕС экономический союз и интересы участников слишком различаются для создания общей армии. Озвучить такое непрактично, вот и читаем про "возможную путаницу".
показати весь коментар
29.01.2026 11:46 Відповісти
Європа ненавчена воювати, на жаль, як не впаде 1000 дронів і ракет на міста Європи то вона навіть і не почухаються
показати весь коментар
29.01.2026 11:56 Відповісти
Створення "європейської армії" - це щось на кшталт побудови Вавілонської вежі.
Причому "будівельники" вже з самого початку намагаються спілкуватися різними мовами...
показати весь коментар
29.01.2026 12:09 Відповісти
Та зробіть Залужного єдиним Головнокомандуючим всіх збройних Сил європейських країн членів НАТО! Все буде в одних руках!
показати весь коментар
29.01.2026 15:35 Відповісти
 
 