Створення окремої європейської армії недоцільне, - Каллас

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас вважає недоцільним створення окремої європейської армії, оскільки це може призвести до плутанини в системі військового управління.

Про це вона сказала перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Кожна європейська країна має армію, а армії 23 країн також є частиною структури НАТО, тому я не можу уявити, що країни створять окрему європейську армію", - заявила вона.

Глава європейської дипломатії зазначила, що у контексті європейських сил безпеки мова має йти про армії, які вже існують, а не про створення нових структур.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ несерйозно ставиться до переговорів, про це свідчить склад делегації в ОАЕ, - Каллас

"Ми ще побачимо, як це працюватиме на практиці. Для мене зрозуміло, що у військовій справі має бути дуже чіткий і зрозумілий ланцюжок, хто кому віддає накази. Якщо ми створюємо паралельні структури, то це просто розмиє картину. А у важкі часи накази можуть просто загубитися", - наголосила Каллас.

Що передувало?

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський погодився з думкою, що Європа має мати власну добре озброєну армію, але підкреслив, що це не повинно створювати альтернативу НАТО.

Він заявив, що українська армія могла б стати фундаментом Об’єднаних сил Європи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа більше не є головним центром тяжіння для США, - Каллас