Створення окремої європейської армії недоцільне, - Каллас
Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас вважає недоцільним створення окремої європейської армії, оскільки це може призвести до плутанини в системі військового управління.
Про це вона сказала перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Кожна європейська країна має армію, а армії 23 країн також є частиною структури НАТО, тому я не можу уявити, що країни створять окрему європейську армію", - заявила вона.
Глава європейської дипломатії зазначила, що у контексті європейських сил безпеки мова має йти про армії, які вже існують, а не про створення нових структур.
"Ми ще побачимо, як це працюватиме на практиці. Для мене зрозуміло, що у військовій справі має бути дуже чіткий і зрозумілий ланцюжок, хто кому віддає накази. Якщо ми створюємо паралельні структури, то це просто розмиє картину. А у важкі часи накази можуть просто загубитися", - наголосила Каллас.
Що передувало?
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський погодився з думкою, що Європа має мати власну добре озброєну армію, але підкреслив, що це не повинно створювати альтернативу НАТО.
- Він заявив, що українська армія могла б стати фундаментом Об’єднаних сил Європи.
Пані - кабінетний бюрократ. Військова освіта = 0.
Щоб сраного майора у відділ бойового планування дивізії підготувати потрібно не менше 8-и років.
А тут... *****, невіть не рівень єфрейтора.
ААА ну так оскільки це може призвести до плутанини в системі військового управління
не ну з вашою бюрократією таке можливо-питань нема
Ви що, в родную говєнь бажаєте?
Причому "будівельники" вже з самого початку намагаються спілкуватися різними мовами...