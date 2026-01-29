В Украине за месяц произошло более 1200 пожаров из-за нарушения правил безопасности

В Украине с начала года уже зафиксировали более 1200 пожаров из-за аварийной работы электросетей и электроприборов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении представителя ГСЧС Владислава Багнюка.

  • Чаще всего пожары возникают из-за использования несертифицированных или самодельных приборов. Также риск повышает поврежденная изоляция и неисправные электроприборы.

Основные причины пожаров и правила безопасности

ГСЧС призывает не перегружать переходники несколькими устройствами одновременно. Также опасны раздутые павербанки и аккумуляторы.

Туристические газовые горелки следует использовать только по назначению. Важно размещать их на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.

Большие газовые баллоны нужно проверять на герметичность. Для этого на места соединения наносят мыльный раствор: пузырьки означают утечку и опасность использования.

А еще ГСЧС призывает пользоваться электрическими и газовыми приборами только по назначению.

Действия в случае пожара

При возникновении возгорания необходимо немедленно позвонить по номеру 102 или 112. Стоит назвать свое имя, описать событие, указать место и ответить на все вопросы операторов.

Такие действия помогут быстро привлечь спасателей и уменьшить последствия пожара.

Дуже дивно? А чим людям грітися?
29.01.2026 21:39 Ответить
При цьому треба пожежу зробити?
29.01.2026 21:51 Ответить
За місяць було 1200 обморожень - хто перевірить?
29.01.2026 21:46 Ответить
Статистика з лікарень
29.01.2026 21:52 Ответить
на сайті ОПи?
29.01.2026 21:53 Ответить
Цікаво буде, знайдеш
29.01.2026 21:54 Ответить
Треба звернутися до видатного адвоката алібаби, нехай зробить офіційний запит до своєї опи.
30.01.2026 11:36 Ответить
Електрику виключають,а електроприлади в розетці, забули в темноті виключити,а коли з'явилася електрика,відповідно все вмикається уже без контролю. А до біди далеко не треба.
29.01.2026 21:57 Ответить
Не прав безпеки, а ПРАВИЛ безпеки.
ПЕС. Прошу перерахувати гонорар за редакційні послуги на дроноріз Стерненка.
29.01.2026 22:37 Ответить
 
 