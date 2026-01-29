В Украине за месяц произошло более 1200 пожаров из-за нарушения правил безопасности

В Украине с начала года уже зафиксировали более 1200 пожаров из-за аварийной работы электросетей и электроприборов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении представителя ГСЧС Владислава Багнюка.

Чаще всего пожары возникают из-за использования несертифицированных или самодельных приборов. Также риск повышает поврежденная изоляция и неисправные электроприборы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Основные причины пожаров и правила безопасности

ГСЧС призывает не перегружать переходники несколькими устройствами одновременно. Также опасны раздутые павербанки и аккумуляторы.

Туристические газовые горелки следует использовать только по назначению. Важно размещать их на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.

Большие газовые баллоны нужно проверять на герметичность. Для этого на места соединения наносят мыльный раствор: пузырьки означают утечку и опасность использования.

А еще ГСЧС призывает пользоваться электрическими и газовыми приборами только по назначению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Энергокризис на годы: почему Киев не "поднимут" быстро - объясняет Ольга Кошарная. ВИДЕО

Действия в случае пожара

При возникновении возгорания необходимо немедленно позвонить по номеру 102 или 112. Стоит назвать свое имя, описать событие, указать место и ответить на все вопросы операторов.

Такие действия помогут быстро привлечь спасателей и уменьшить последствия пожара.

Ранее мы писали, что в Киевской области зафиксировали несколько случаев гибели людей из-за отравления угарным газом из генераторов.

Читайте: ЕС предоставляет Украине 50 миллионов евро и 500 генераторов для поддержки энергетики