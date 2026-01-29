В Украине за месяц произошло более 1200 пожаров из-за нарушения правил безопасности
В Украине с начала года уже зафиксировали более 1200 пожаров из-за аварийной работы электросетей и электроприборов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении представителя ГСЧС Владислава Багнюка.
- Чаще всего пожары возникают из-за использования несертифицированных или самодельных приборов. Также риск повышает поврежденная изоляция и неисправные электроприборы.
Основные причины пожаров и правила безопасности
ГСЧС призывает не перегружать переходники несколькими устройствами одновременно. Также опасны раздутые павербанки и аккумуляторы.
Туристические газовые горелки следует использовать только по назначению. Важно размещать их на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.
Большие газовые баллоны нужно проверять на герметичность. Для этого на места соединения наносят мыльный раствор: пузырьки означают утечку и опасность использования.
А еще ГСЧС призывает пользоваться электрическими и газовыми приборами только по назначению.
Действия в случае пожара
При возникновении возгорания необходимо немедленно позвонить по номеру 102 или 112. Стоит назвать свое имя, описать событие, указать место и ответить на все вопросы операторов.
Такие действия помогут быстро привлечь спасателей и уменьшить последствия пожара.
- Ранее мы писали, что в Киевской области зафиксировали несколько случаев гибели людей из-за отравления угарным газом из генераторов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ПЕС. Прошу перерахувати гонорар за редакційні послуги на дроноріз Стерненка.